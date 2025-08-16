Tecno

Segunda temporada de ‘Betty la fea: la historia continúa’ en Prime Video: fecha de estreno y tráiler oficial

La noticia fue revelada a través de una campaña publicitara protagonizada por Ana María Orozco (Betty) y Luces Velásquez (Bertha)

Por Renzo Gonzales

Guardar
Amazon Prime confirmó que será el 15 de agosto - crédito qprimevideolat/IG

La plataforma Prime Video ha anunciado el lanzamiento de la esperada segunda temporada de ‘Betty la fea: la historia continúa’, después del impresionante éxito que cosechó la primera entrega. Esta producción logró batir récords históricos, convirtiéndose en el título latinoamericano con mayor audiencia global en la historia del servicio y en la serie o película más vista hasta el momento en Colombia dentro de la plataforma.

La noticia fue revelada a través de una original campaña protagonizada por Ana María Orozco (Betty) y Luces Velásquez (Bertha), quienes participaron en una misteriosa sesión de tarot para confirmar no solo la fecha de estreno, sino también el póster oficial y la presentación del tráiler.

Fecha de estreno y trama

Los nuevos episodios estarán disponibles a partir del 15 de agosto en la plataforma de streaming, con un alcance de más de 240 países y territorios.

Póster oficial de la segunda
Póster oficial de la segunda temporada de Betty la Fea. (Amazon Prime)

La trama de esta segunda temporada se enlaza directamente con el desenlace de la anterior, manteniendo el foco en los dilemas emocionales y familiares que enfrenta Beatriz Pinzón Solano. Mientras Betty busca reconstruir su vínculo con su hija Mila y enfrenta una creciente distancia con Armando Mendoza, una serie de secretos pondrá en jaque su estabilidad personal y profesional. Uno de los puntos de giro más destacados será la sorpresiva noticia del embarazo de una persona cercana a la protagonista, hecho que desencadenará repercusiones en todas las dinámicas de la familia Pinzón Mendoza y sus allegados.

Desde la producción se destaca el compromiso de continuar explorando las complejidades que enfrenta este icónico personaje latinoamericano. “Retomar Betty la Fea: La Historia Continúa no solo es un homenaje a una historia entrañable, sino también es un reflejo de nuestro compromiso de contar historias con propósito”, subrayó Javiera Balmaceda, Directora de Contenidos Originales de Amazon Studios para Latinoamérica, Canadá y Australia. Además, Balmaceda enfatizó el rol inspirador que el personaje de Betty sigue ejerciendo sobre distintas generaciones, poniendo en valor la oportunidad que supone ofrecer una narrativa renovada sobre temas actuales a través de una figura profundamente arraigada en la cultura popular latinoamericana.

En julio, el universo “Betty
En julio, el universo “Betty la Fea” se materializó en Bogotá, en una tienda interactiva que sorprendió al público - crédito Prime Video

La realización de esta nueva entrega corre a cargo de RCN Estudios y cuenta con el guion de Marta Betoldi, César Betancur, Valeria Gómez y Luis Carlos Ávila, quienes poseen amplia experiencia en producciones exitosas como Ciega a Citas, Rigo, Manes y La Reina del Flow. La dirección queda en manos de Mauricio Cruz Fortunato y en los roles de producción ejecutiva destacan Yalile Giordanelli y Juan Pablo Posada, quienes se han encargado de coordinar un equipo que mezcla rostros consagrados y talento emergente. La propia Ana María Orozco, junto con Jorge Enrique Abello, también participa en la producción asociada, mostrando así su implicación creativa en este esperado regreso.

Por parte de RCN Estudios, Alexander Marín —vicepresidente de Distribución— expresó: “En RCN Estudios estamos profundamente orgullosos de producir la historia de uno de los personajes latinoamericanos más icónicos a nivel mundial. Esta temporada estará llena de sorpresas”. La serie contará una vez más con la participación estelar de Orozco y Abello, así como de buena parte del elenco original, consolidando así el reencuentro con el universo clásico de Betty la fea pero dotando a la historia de nuevos matices y desafíos.

La segunda temporada estará conformada por 10 episodios, con el formato de estreno de dos episodios por semana, lo que permitirá a los fanáticos mantenerse atentos a los nuevos acontecimientos a lo largo de varias semanas.

La nueva temporada de Betty no solo busca capitalizar el éxito arrollador ya alcanzado, sino que también pretende sorprender a una audiencia global cada vez más exigente y multigeneracional.

Temas Relacionados

Betty la feaPrime VideoAmazon PrimeSeriesStreamingTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Glosario de tecnología: qué significa Efecto Edison

La tecnología en la vida diaria ha transformado significativamente la forma en que las personas interactúan, trabajan y se entretienen

Glosario de tecnología: qué significa

Así es el accesorio para Nintendo Switch 2 que te permite jugar y comer sin interrupciones

El portapapas GamiFries mantiene elimina la necesidad de adoptar posturas incómodas para alcanzar la comida

Así es el accesorio para

Anthropic pone límites a la IA Claude: este es el tipo de preguntas que se negará a responder

Esta decisión se produce en un contexto de creciente escrutinio internacional sobre los usos potencialmente dañinos de la inteligencia artificial

Anthropic pone límites a la

Sam Altman revela el próximo logro de ChatGPT: superar a la humanidad en lenguaje hablado

Estas declaraciones surgen poco después del lanzamiento accidentado de la esperada versión GPT-5

Sam Altman revela el próximo

Lamborghini anuncia que ha construido su carro más rápido de la historia: cómo es este híbrido enchufable

El nuevo hiperdeportivo fue presentado en California con el nombre de ‘Fenomeno’

Lamborghini anuncia que ha construido
ÚLTIMAS NOTICIAS
Bacterias y virus se pueden

Bacterias y virus se pueden combinar para destruir tumores, según la Universidad de Columbia

Chaco: dos mujeres lo invitaron a un trío sexual y luego lo extorsionaron para no divulgar un video

La Justicia rechazó que las boletas bonaerenses tengan más de dos fotos y analiza un reclamo similar de Mayra Mendoza

Mario Lugones, ministro de Salud: “Furfaro y esta banda de delincuentes estaban relacionados con la política”

Tras las negociaciones frustradas con LLA y la interna en la UCR, Rodrigo de Loredo no será candidato por Córdoba

INFOBAE AMÉRICA
Bacterias y virus se pueden

Bacterias y virus se pueden combinar para destruir tumores, según la Universidad de Columbia

Israel abatió a Naser Musa, otro alto responsable militar de Hamas en Rafah

El partido de la opositora María Corina Machado exigió la liberación de un estudiante de medicina detenido hace un año

Ucrania recuperó seis pueblos en Pokrovsk horas antes de la llegada de Putin a Alaska

Trump dijo que la reunión con Putin fue “muy productiva” pero que aún no llegaron a un acuerdo para una tregua en Ucrania

TELESHOW
La emotiva declaración de amor

La emotiva declaración de amor de La Joaqui a Luck Ra para celebrar su aniversario: “Me arreglaste el alma”

Santiago del Moro mostró cómo está Catalina, su hija mayor que cumplió 14 años: “¡Sos todo!"

La llamativa respuesta de Pampita cuando Evangelina Anderson le preguntó si hace topless en la playa

La indirecta de la China Suárez a Wanda Nara al felicitar a Mauro Icardi por su gol en el Galatasaray: “Quisieron humillarte”

El sentido mensaje de Nico Vázquez al regresar al teatro luego de su lesión: “Me siento bendecido por cada aplauso”