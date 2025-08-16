Segunda temporada de ‘Betty la fea: la historia continúa’ en Prime Video: fecha de estreno y tráiler oficial

Amazon Prime confirmó que será el 15 de agosto - crédito qprimevideolat/IG

La plataforma Prime Video ha anunciado el lanzamiento de la esperada segunda temporada de ‘Betty la fea: la historia continúa’, después del impresionante éxito que cosechó la primera entrega. Esta producción logró batir récords históricos, convirtiéndose en el título latinoamericano con mayor audiencia global en la historia del servicio y en la serie o película más vista hasta el momento en Colombia dentro de la plataforma.

La noticia fue revelada a través de una original campaña protagonizada por Ana María Orozco (Betty) y Luces Velásquez (Bertha), quienes participaron en una misteriosa sesión de tarot para confirmar no solo la fecha de estreno, sino también el póster oficial y la presentación del tráiler.

Fecha de estreno y trama

Los nuevos episodios estarán disponibles a partir del 15 de agosto en la plataforma de streaming, con un alcance de más de 240 países y territorios.

Póster oficial de la segunda temporada de Betty la Fea. (Amazon Prime)

La trama de esta segunda temporada se enlaza directamente con el desenlace de la anterior, manteniendo el foco en los dilemas emocionales y familiares que enfrenta Beatriz Pinzón Solano. Mientras Betty busca reconstruir su vínculo con su hija Mila y enfrenta una creciente distancia con Armando Mendoza, una serie de secretos pondrá en jaque su estabilidad personal y profesional. Uno de los puntos de giro más destacados será la sorpresiva noticia del embarazo de una persona cercana a la protagonista, hecho que desencadenará repercusiones en todas las dinámicas de la familia Pinzón Mendoza y sus allegados.

Desde la producción se destaca el compromiso de continuar explorando las complejidades que enfrenta este icónico personaje latinoamericano. “Retomar Betty la Fea: La Historia Continúa no solo es un homenaje a una historia entrañable, sino también es un reflejo de nuestro compromiso de contar historias con propósito”, subrayó Javiera Balmaceda, Directora de Contenidos Originales de Amazon Studios para Latinoamérica, Canadá y Australia. Además, Balmaceda enfatizó el rol inspirador que el personaje de Betty sigue ejerciendo sobre distintas generaciones, poniendo en valor la oportunidad que supone ofrecer una narrativa renovada sobre temas actuales a través de una figura profundamente arraigada en la cultura popular latinoamericana.

En julio, el universo “Betty la Fea” se materializó en Bogotá, en una tienda interactiva que sorprendió al público - crédito Prime Video

La realización de esta nueva entrega corre a cargo de RCN Estudios y cuenta con el guion de Marta Betoldi, César Betancur, Valeria Gómez y Luis Carlos Ávila, quienes poseen amplia experiencia en producciones exitosas como Ciega a Citas, Rigo, Manes y La Reina del Flow. La dirección queda en manos de Mauricio Cruz Fortunato y en los roles de producción ejecutiva destacan Yalile Giordanelli y Juan Pablo Posada, quienes se han encargado de coordinar un equipo que mezcla rostros consagrados y talento emergente. La propia Ana María Orozco, junto con Jorge Enrique Abello, también participa en la producción asociada, mostrando así su implicación creativa en este esperado regreso.

Por parte de RCN Estudios, Alexander Marín —vicepresidente de Distribución— expresó: “En RCN Estudios estamos profundamente orgullosos de producir la historia de uno de los personajes latinoamericanos más icónicos a nivel mundial. Esta temporada estará llena de sorpresas”. La serie contará una vez más con la participación estelar de Orozco y Abello, así como de buena parte del elenco original, consolidando así el reencuentro con el universo clásico de Betty la fea pero dotando a la historia de nuevos matices y desafíos.

La segunda temporada estará conformada por 10 episodios, con el formato de estreno de dos episodios por semana, lo que permitirá a los fanáticos mantenerse atentos a los nuevos acontecimientos a lo largo de varias semanas.

La nueva temporada de Betty no solo busca capitalizar el éxito arrollador ya alcanzado, sino que también pretende sorprender a una audiencia global cada vez más exigente y multigeneracional.