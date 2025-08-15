Jugadores de Norteamérica superan ampliamente a los europeos en gasto de videojuegos

Este desequilibrio reflejaría el mayor poder adquisitivo en Norteamérica. (Difusión)

La industria global de los videojuegos presenta contrastes notables entre regiones, no solo en el número de jugadores, sino también en sus hábitos de consumo. Según un estudio de la firma de inteligencia de mercado Newzoo, aunque Norteamérica y Europa suman únicamente el 20% de la base de jugadores mundial, concentran alrededor del 47% del gasto total en este sector.

Sin embargo, las cifras muestran que el desembolso promedio por jugador es mucho mayor en Norteamérica que en Europa, marcando una diferencia significativa en la forma en que se distribuye este gasto.

Norteamericanos superan a europeos en gasto en videojuegos

En Norteamérica, el gasto medio anual por jugador alcanza los 324,90 dólares, mientras que en Europa se sitúa en 125,40 dólares. Esto implica que, en promedio, un jugador norteamericano invierte casi tres veces más que uno europeo.

Los videojuegos podrían ser más beneficiosos para la salud de lo que se piensa. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Este desequilibrio no solo reflejaría el mayor poder adquisitivo en Norteamérica, sino también diferencias culturales y de mercado que influyen en cómo se consumen los videojuegos en cada región.

Dentro de Europa, el informe revela una marcada brecha regional. Los jugadores de Europa Occidental gastan aproximadamente 170 dólares al año, mientras que en Europa Oriental el promedio cae a 51,60 dólares. Estas disparidades internas pueden asociarse a factores como el ingreso medio, el precio local de los juegos, la infraestructura tecnológica y la penetración de plataformas de entretenimiento digital.

Pese a que el gasto total por jugador es mayor en Norteamérica, el estudio indica que los jugadores europeos realizan proporcionalmente más compras dentro de los propios juegos, también conocidas como microtransacciones. Esta tendencia podría estar relacionada con la popularidad en Europa de títulos gratuitos o de bajo costo que incluyen contenido adicional de pago.

En el sitio se pueden organizar torneos o eventos con varias personas. (Infobae)

EA Sports FC 25 domina las ventas de videojuegos en Europa en 2025

El simulador de fútbol EA Sports FC 25 se ha consolidado como el título más vendido en Europa en lo que va de 2025, según GfK. El informe, que abarca el periodo entre el 1 de enero y el 30 de junio, muestra que este juego encabezó las listas en 12 de los 17 mercados analizados, confirmando el peso del fútbol como fenómeno cultural y comercial en el continente.

Aunque FC 25 acaparó la atención en la mayoría de países, el ranking europeo también incluye a otros dos títulos que han logrado un gran desempeño: Assassin’s Creed Shadows, de Ubisoft, y Minecraft, de Mojang Studios, que completan el top 3 general del semestre. Sin embargo, el comportamiento de las ventas varía entre mercados específicos.

En Austria, por ejemplo, Super Mario Party Jamboree de Nintendo se posicionó como el más vendido, seguido de Minecraft y EA Sports FC 25. En Bélgica, el liderazgo volvió a manos del simulador de fútbol, mientras que Assassin’s Creed Shadows y Minecraft ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente.

Estos resultados reflejan cómo, aunque existe una clara tendencia continental hacia el fútbol, cada país mantiene sus propias preferencias en la industria del entretenimiento digital.

EA Sports FC 25, de EA.

Qué gastos deben considerar los gamers para disfrutar de su afición

Un gasto importante es la compra de videojuegos, tanto en formato físico como digital. Muchos títulos nuevos tienen precios elevados al momento de su lanzamiento, además de que existen micropagos o compras dentro de las aplicaciones que permiten desbloquear contenido adicional, personalizar personajes o acceder a ventajas especiales.

Las suscripciones a servicios de juego en línea, como Xbox Game Pass, PlayStation Plus o membresías de plataformas para PC, también representan un costo regular para quienes desean acceso a catálogos amplios y a funciones exclusivas.

Finalmente, los gamers invierten en mejoras de conectividad, como servicios de internet de alta velocidad y dispositivos de red optimizados, para evitar interrupciones y reducir el retardo en partidas en línea. Estos gastos varían según el nivel de dedicación y el tipo de experiencia que busca cada jugador.