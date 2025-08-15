Tecno

Dos juegos gratis llegan a Epic Games Store: descárgalos por tiempo limitado

Epic Games mantiene su política de regalar juegos semanales, sumando nuevas propuestas a la biblioteca de los usuarios de PC

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Epic Games Store ofrece juegos
Epic Games Store ofrece juegos gratis semanalmente. (GameRant)

La Epic Games Store continúa con su estrategia de fidelizar a los jugadores ofreciendo títulos gratuitos cada semana. Desde el jueves 14 de agosto de 2025, los usuarios podrán sumar dos propuestas muy distintas a su biblioteca de PC sin costo alguno. Una vez reclamados, los juegos quedarán asociados permanentemente a la cuenta, sin necesidad de suscripciones ni pagos posteriores.

La promoción comenzó a las 17:00 horas en España (10:00 horas en Ciudad de México) y estará activa durante una semana. Al finalizar el periodo, los títulos serán reemplazados por una nueva tanda de juegos gratuitos, siguiendo la política establecida por la plataforma desde hace más de cinco años.

La plataforma Epic Games regala
La plataforma Epic Games regala Figment 2: Creed Valley, un juego destacado por su arte de pintura animada, combates musicales y exploración de temas como el estrés y el coraje - créditos Epic Games Store

Hidden Folks: una experiencia de exploración relajada

El primero de los juegos gratuitos es Hidden Folks, un título independiente que propone una experiencia tranquila y visualmente particular. Se trata de un buscador de objetos interactivo en blanco y negro, con escenarios dibujados a mano y animaciones detalladas. Los efectos de sonido, generados con la voz humana, aportan un toque distintivo y humorístico.

El jugador debe encontrar personajes y objetos escondidos en escenarios intrincados, desplazándose por áreas repletas de detalles y sorpresas. Es una propuesta pensada para disfrutar sin prisas, ideal para quienes buscan un reto visual acompañado de un estilo artístico único.

Hidden Folks llega gratis durante
Hidden Folks llega gratis durante una semana a Epic Games.

Totally Reliable Delivery Service: caos y diversión en equipo

El segundo título disponible sin costo es Totally Reliable Delivery Service, un simulador cooperativo en el que el objetivo es entregar paquetes. Sin embargo, el juego destaca por su enfoque en el humor y la física impredecible.

En un mundo abierto, hasta cuatro jugadores pueden colaborar —o sabotearse mutuamente— para completar entregas en situaciones absurdas. Las mecánicas deliberadamente caóticas provocan accidentes y momentos cómicos, lo que lo convierte en una opción ideal para partidas informales con amigos.

Totally Reliable Delivery Service llega
Totally Reliable Delivery Service llega gratis durante una semana a Epic Games.

Una estrategia para atraer y retener jugadores

La iniciativa de regalar juegos semanalmente forma parte de la estrategia de Epic Games para consolidar su tienda digital como una alternativa fuerte frente a otras plataformas de distribución de videojuegos en PC. Desde que comenzó esta práctica en 2019, la compañía ha ofrecido cientos de títulos de distintos géneros, incluyendo producciones independientes y grandes lanzamientos.

Este modelo ha permitido que millones de usuarios amplíen su biblioteca sin costo, a la vez que conocen nuevas propuestas que, de otro modo, podrían pasar desapercibidas. La táctica también incentiva a los jugadores a iniciar sesión regularmente y explorar otras ofertas disponibles en la tienda.

30/09/2024 Logo Epic Games Store. POLITICA
30/09/2024 Logo Epic Games Store. POLITICA EPIC GAMES

Cómo reclamar los juegos gratuitos

Para sumar estos juegos a la biblioteca personal, los usuarios deben:

  1. Iniciar sesión en la Epic Games Store desde el cliente de escritorio o el sitio web.
  2. Buscar los títulos Hidden Folks y Totally Reliable Delivery Service en la sección de juegos gratuitos.
  3. Pulsar en “Obtener” y completar el proceso de compra, que tendrá un costo de cero euros o dólares.

Una vez reclamados, los juegos permanecerán disponibles de forma permanente en la cuenta, incluso después de finalizada la promoción, que en este caso se extenderá hasta el jueves 21 de agosto a la misma hora de inicio.

Con esta nueva entrega de juegos gratuitos, Epic Games reafirma su compromiso de ofrecer variedad y acceso sin barreras a experiencias de todo tipo, desde las más tranquilas hasta las más caóticas, ampliando así las opciones de entretenimiento para jugadores de todo el mundo.

