Cuándo es el fin del mundo según la IA y ciencia

Escenarios como el cambio climático, el impacto de asteroides o las pandemias son reconocidos como amenazas reales a corto y mediano plazo

Isabela Durán San Juan

Isabela Durán San Juan

No hay una fecha exacta
No hay una fecha exacta para el fin del mundo.

El fin del mundo es un tema que despierta la curiosidad de muchas personas, al punto de que algunas recurren a la inteligencia artificial para obtener una respuesta. Sin embargo, ChatGPT señala que no existe evidencia alguna que permita establecer una fecha exacta para este suceso.

Según la inteligencia artificial de OpenAI, astrónomos, geólogos y otros expertos coinciden en que la Tierra seguirá existiendo durante miles de millones de años más.

No obstante, reconoce la existencia de amenazas reales a corto y mediano plazo —como el cambio climático, el impacto de asteroides, pandemias— que podrían poner en riesgo a la civilización, pero no necesariamente al planeta en sí.

De acuerdo con la inteligencia
De acuerdo con la inteligencia artificial de OpenAI, astrónomos, geólogos y otros especialistas coinciden en que la Tierra continuará existiendo por miles de millones de años.

En términos astronómicos, el escenario más aceptado es que dentro de unos 5.000 millones de años el Sol se expandirá hasta convertirse en una gigante roja, volviendo inhabitable la Tierra. Por lo tanto, salvo algún evento cósmico inesperado, todavía queda muchísimo tiempo antes de que algo así ocurra.

Qué más dice la IA sobre el fin del mundo

ChatGPT planea diversos escenarios sobre el fin del mundo, algunos son:

  • Cambio climático acelerado.

Aumento extremo de temperaturas, subida del nivel del mar, fenómenos climáticos más intensos, pérdida masiva de biodiversidad y posibles crisis alimentarias. Puede desestabilizar civilizaciones, pero no destruir el planeta.

El cambio climático es determinante
El cambio climático es determinante en las dinámicas sociales de la humanidad.
  • Impacto de asteroide grande.

Un asteroide de más de 1 km podría causar un “invierno global” y extinciones masivas (como ocurrió con los dinosaurios). Sería catastrófico para la humanidad, aunque recuperable para la vida en millones de años.

  • Expansión del Sol.

El Sol se convertirá en una gigante roja, engullendo a Mercurio y Venus; la Tierra se volverá inhabitable. Esto representaría el fin definitivo de la vida tal como la conocemos.

Hasta ahora, no existe evidencia científica que confirme una fecha exacta para el fin del mundo. Los escenarios como el cambio climático, impactos de asteroides o guerras nucleares son solo posibilidades que la ciencia estudia para prevenir y mitigar riesgos.

El Sol se transformaría en
El Sol se transformaría en una gigante roja, absorbiendo a Mercurio y Venus, mientras que la Tierra perdería las condiciones para albergar vida.

Muchos de ellos podrían no ocurrir nunca, y los más lejanos, como la expansión del Sol, sucederían en miles de millones de años.

Qué dice la ciencia sobre el fin del mundo

El mundo científico no tiene una única respuesta sobre cuándo será el fin del universo, pero un nuevo estudio realizado por científicos neerlandeses ofrece una estimación mucho más cercana de lo que se pensaba.

Según sus cálculos, aún quedan 10⁷⁸ años para que ocurra, una cifra con 78 ceros, muy inferior a la proyección anterior de 10¹¹⁰⁰ años.

La comunidad científica no cuenta
La comunidad científica no cuenta con una respuesta definitiva sobre el momento en que ocurrirá el fin del universo.

La investigación, publicada en la revista Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP) por la Universidad de Radboud, concluye que “el fin del universo ocurrirá mucho antes de lo previsto, pero afortunadamente todavía falta muchísimo tiempo”, según afirmó Heino Falcke, autor principal del estudio.

El equipo se propuso calcular cuándo se extinguirán los cuerpos celestes más duraderos: las enanas blancas.

Para ello, se basaron en el concepto de radiación de Hawking, propuesto en la década de 1970 por el físico Stephen Hawking. Esta teoría sostiene que los agujeros negros emiten una radiación que provoca su lenta evaporación, de forma similar a como una aspirina efervescente se disuelve en agua.

Aplicando este principio a otros objetos del universo, los científicos determinaron que el tiempo de evaporación depende de la densidad. Así, pudieron estimar cuándo desaparecerá una enana blanca.

Los científicos neerlandeses tomaron como
Los científicos neerlandeses tomaron como referencia el concepto de radiación de Hawking, introducido en la década de 1970 por el físico Stephen Hawking.

En cualquier caso, este fenómeno está tan lejano en el tiempo que no supone una preocupación para la humanidad.

Mucho antes de que el universo se extinga, la Tierra dejará de ser habitable: en unos mil millones de años el Sol aumentará su brillo, evaporando los océanos y haciendo imposible la vida; y en aproximadamente 8.000 millones de años, su expansión lo engullirá por completo, cuando el planeta ya esté estéril y sin vida.

