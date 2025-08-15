Tecno

A qué edad es seguro que los menores de edad usen una billetera digital

En plataformas como Mercado Pago, es posible abrir cuentas desde los 10 años, lo que permite a los niños empezar a familiarizarse con pagos virtuales

Isabela Durán San Juan

Isabela Durán San Juan

Un estudio reciente muestra que el 90% de los menores de 18 años utilizan billeteras digitales y optan por pagos electrónicos en lugar de manejar efectivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el auge de las billeteras digitales como Mercado Pago, surgen nuevas preguntas sobre su uso en menores: ¿a qué edad se puede habilitar una cuenta para los hijos? ¿Cómo hacerlo de forma segura?

Un informe reciente revela que 9 de cada 10 menores de 18 años usan billeteras digitales y prefieren los pagos electrónicos sobre el efectivo. Solo el 9% de los encuestados no utiliza ninguna herramienta digital.

El estudio, titulado “Los adolescentes y las finanzas. Conocimiento y hábitos en Argentina”, fue realizado a fines de 2024 por la ONG Junior Achievement y el Centro de Evaluación de Políticas Basadas en la Evidencia (CEPE) de la Universidad Di Tella, con apoyo de BBVA.

El estudio destaca una preocupación cada vez mayor entre las familias: la formación en educación financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el informe señala una preocupación creciente entre las familias: la educación financiera.

El 79% de 5.126 estudiantes de entre 14 y 19 años considera que el conocimiento sobre economía y finanzas personales es insuficiente y cree necesario fortalecerlo desde la escuela secundaria.

A qué edad deben los menores de edad empezar a tener su billetera digital

El debate sobre la edad a la que un menor debería tener su propia billetera digital continúa vigente.

Mientras algunas plataformas establecen los 16 años como edad mínima, otras, como Mercado Pago, este año habilitaron cuentas para usuarios a partir de los 10 años. En Colombia, Nequi permite abrir una cuenta a partir de los 12 años.

Los padres expresan su preocupación por posibles riesgos, como el hackeo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Que los nativos digitales tengan más conocimientos técnicos que los adultos no significa que cuenten con autonomía real frente a los riesgos del mundo online”, señala Mariela Mociulsky, especialista en análisis de tendencias de consumo, a La Nación.

La billetera virtual puede ser una gran herramienta educativa si se integra en un marco formativo sólido. Es importante que los niños se familiaricen desde temprano con conceptos como ahorro, planificación y uso responsable del dinero, lo que facilita alcanzar la libertad financiera en el futuro”, agrega.

Cuáles son las preocupaciones de los padres

Los padres manifiestan preocupación por riesgos como el hackeo. “A más posibilidades, mayores conflictos. Si le hackean el celular, todo se convierte en un infierno bancario. Para tener 12 años me parece demasiado. Además, es un peligro que fomenta el consumo excesivo. Un delirio”, comenta la madre de una adolescente que aún está en el colegio.

ChatGPT dijo: Un estudio de 2025 muestra datos preocupantes: 8 de cada 10 adolescentes han utilizado o conocen a alguien que ha ingresado a sitios o aplicaciones de apuestas en línea.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras preocupaciones familiares incluyen los gastos compulsivos y las apuestas virtuales.

Un informe de 2025 revela datos alarmantes: 8 de cada 10 adolescentes han accedido o conocen a alguien que ha ingresado a páginas o apps de apuestas online. De ellos, el 37% lo hace con frecuencia o incluso todos los días. Estas cifras provienen del estudio “Zoom a las apuestas online”, realizado por UNICEF con el apoyo de Bienestar Digital a principios de este año.

Esto alerta sobre la edad promedio de inicio en estas plataformas, que es de 13 años, la misma edad en que muchos jóvenes comienzan a usar billeteras virtuales.

Entre las demás preocupaciones de las familias se encuentran los gastos impulsivos y las apuestas en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Ganan y pierden. Los ganadores se vuelven fanáticos, creando un círculo vicioso en el que cada vez apuestan más. Muchas veces, las billeteras se usan como casinos”, advierte Cynthia Zaiatz, jefa de salud mental del Sanatorio Modelo de Caseros.

Los adolescentes se interesan por la educación financiera

Según el estudio 2024 de la consultora Provokers, el 65% de los adolescentes muestra interés en aprender sobre finanzas personales desde una edad temprana, y el 67% de los jóvenes de 13 a 17 años ya dispone de una cuenta digital.

Entre las principales ventajas que destacan de estas cuentas se encuentran la practicidad, la seguridad, el control de gastos y la tranquilidad que su uso brinda a sus padres.

Qué puede hacer los papás si permiten que sus hijos usen billeteras digitales

Si un padre permite que su hijo use billeteras digitales, es recomendable “activar las notificaciones de todas las transacciones, utilizar códigos PIN seguros, no compartir las contraseñas y revisar regularmente los movimientos”, entre otras medidas, aconseja Sergio Candelo, máster en Economía, al medio citado.

