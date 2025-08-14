Samsung y Netflix lanzan temas exclusivos de KPop Demon Hunters para Galaxy

El universo de KPop Demon Hunters llega a los móviles Galaxy con fondos y temas gratuitos - (Netflix)

El fenómeno de la animación surcoreana ha alcanzado un nuevo hito con KPop Demon Hunters, la película de Netflix que se ambienta en un universo donde las estrellas del pop coreano luchan contra fuerzas sobrenaturales. El grupo ficticio Huntrix, conformado por personajes como Rumi, Zoey, Jinu, Derpy y Sussie, se ha ganado la atención de la audiencia al combinar coreografías icónicas y poderes extraordinarios.

Sobre esta base, Samsung ha anunciado una alianza estratégica con la reconocida plataforma de streaming para lanzar, por tiempo limitado, una colección gratuita de temas y fondos de pantalla inspirados en KPop Demon Hunters para los usuarios de dispositivos Galaxy.

"Las guerreras k-pop", película de Sony Pictures Animations (Netflix)

Samsung y Netflix lanzan temas y fondos de pantalla gratuitos para dispositivos Galaxy

Esta colaboración entre Samsung y Netflix se materializa en una selección de once diseños visuales que incluyen fondos para la pantalla de bloqueo, la pantalla de inicio, el modo Always On Display (AOD), íconos personalizables y fondos para las aplicaciones de Teléfono y Mensajes.

El paquete gráfico centraliza la imagen del grupo Huntrix e introduce diez fondos de pantalla diferentes, enfocados en los personajes favoritos de la película. Según los responsables de Samsung, el objetivo es proporcionar una experiencia de usuario visualmente uniforme y atractiva para los dispositivos Galaxy.

La colección únicamente está disponible para teléfonos Galaxy con Android 15 o versiones superiores, y no funcional en ciertos modelos como tablets. Los fondos de pantalla sí pueden instalarse en cualquier dispositivo Galaxy sin importar la versión del sistema operativo.

La distribución de los temas se maneja a través de una página promocional exclusiva. Es imprescindible contar con la aplicación de Netflix instalada para acceder a la descarga. Los usuarios deben iniciar la aplicación desde la sección dedicada en la Galaxy Store, donde podrán obtener de manera gratuita los recursos visuales de la película.

Usuarios de Galaxy en países seleccionados tienen acceso limitado a una colección visual exclusiva inspirada en el grupo Huntrix, reforzando la tendencia de personalización digital basada en la cultura pop surcoreana - REUTERS/Dado Ruvic

Esta iniciativa de personalización temática busca no solo atraer a los fanáticos de KPop Demon Hunters, sino consolidar la estrategia de Samsung para fortalecer el ecosistema Galaxy a través de alianzas con firmas relevantes del sector del entretenimiento digital.

La vigencia de la colección está limitada hasta el 12 de septiembre a las 23:59 (hora local) y forma parte de una serie de estrategias orientadas a potenciar la interacción de los usuarios con el universo de la marca.

En términos geográficos, la colección está disponible únicamente en mercados seleccionados. Por ahora, solo los usuarios ubicados en Corea del Sur, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Brasil, México, Canadá, Hong Kong, Taiwán, Indonesia y Turquía podrán acceder a la personalización de sus dispositivos.

En el caso específico de Brasil, el acceso está restringido a personas mayores de 18 años, lo que añade una capa de regulación vinculada a la gestión de contenidos en este territorio.

Cómo descargar los temas de KPop Demon Hunters

Hasta el 12 de septiembre, quienes posean un dispositivo Galaxy compatible podrán descargar fondos y temas que transforman la experiencia de uso bajo la identidad de la exitosa película animada de Netflix - REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

El proceso para obtener los temas gratuitos es sencillo. Para quienes ya tienen instalada la aplicación de Netflix, bastará con ingresar a la página dedicada en Galaxy Store y seguir el procedimiento indicado. Aquellos que no cuenten previamente con la app, serán redireccionados para descargarla, tras lo cual podrán activar el tema y los fondos sin costo adicional.

Esta propuesta refuerza la estrategia de sinergia entre marcas líderes de tecnología y plataformas de streaming. En experiencias similares, la marca de tecnología y el giante del streaming ofrecieron contenido temático de la serie Round 6 y han incorporado recientemente la función Now Bar a los teléfonos Galaxy, ampliando el abanico de opciones con las cuales los usuarios pueden personalizar su entorno digital cotidiano.

La colección o algunos de sus elementos pueden modificarse o dejar de estar disponibles en cualquier momento sin previo aviso, según las políticas establecidas por la empresa tecnológica y el servicio de streaming asociado.