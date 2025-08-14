Tecno

Samsung y Netflix lanzan temas exclusivos de KPop Demon Hunters para Galaxy

Los usuarios de teléfonos Galaxy ya pueden personalizar sus dispositivos con fondos y temas inspirados en la exitosa película animada coreana de Netflix, disponibles gratuitamente hasta el 12 de septiembre de 2025

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Guardar
El universo de KPop Demon
El universo de KPop Demon Hunters llega a los móviles Galaxy con fondos y temas gratuitos - (Netflix)

El fenómeno de la animación surcoreana ha alcanzado un nuevo hito con KPop Demon Hunters, la película de Netflix que se ambienta en un universo donde las estrellas del pop coreano luchan contra fuerzas sobrenaturales. El grupo ficticio Huntrix, conformado por personajes como Rumi, Zoey, Jinu, Derpy y Sussie, se ha ganado la atención de la audiencia al combinar coreografías icónicas y poderes extraordinarios.

Sobre esta base, Samsung ha anunciado una alianza estratégica con la reconocida plataforma de streaming para lanzar, por tiempo limitado, una colección gratuita de temas y fondos de pantalla inspirados en KPop Demon Hunters para los usuarios de dispositivos Galaxy.

"Las guerreras k-pop", película de
"Las guerreras k-pop", película de Sony Pictures Animations (Netflix)

Samsung y Netflix lanzan temas y fondos de pantalla gratuitos para dispositivos Galaxy

Esta colaboración entre Samsung y Netflix se materializa en una selección de once diseños visuales que incluyen fondos para la pantalla de bloqueo, la pantalla de inicio, el modo Always On Display (AOD), íconos personalizables y fondos para las aplicaciones de Teléfono y Mensajes.

El paquete gráfico centraliza la imagen del grupo Huntrix e introduce diez fondos de pantalla diferentes, enfocados en los personajes favoritos de la película. Según los responsables de Samsung, el objetivo es proporcionar una experiencia de usuario visualmente uniforme y atractiva para los dispositivos Galaxy.

La colección únicamente está disponible para teléfonos Galaxy con Android 15 o versiones superiores, y no funcional en ciertos modelos como tablets. Los fondos de pantalla sí pueden instalarse en cualquier dispositivo Galaxy sin importar la versión del sistema operativo.

La distribución de los temas se maneja a través de una página promocional exclusiva. Es imprescindible contar con la aplicación de Netflix instalada para acceder a la descarga. Los usuarios deben iniciar la aplicación desde la sección dedicada en la Galaxy Store, donde podrán obtener de manera gratuita los recursos visuales de la película.

Usuarios de Galaxy en países
Usuarios de Galaxy en países seleccionados tienen acceso limitado a una colección visual exclusiva inspirada en el grupo Huntrix, reforzando la tendencia de personalización digital basada en la cultura pop surcoreana - REUTERS/Dado Ruvic

Esta iniciativa de personalización temática busca no solo atraer a los fanáticos de KPop Demon Hunters, sino consolidar la estrategia de Samsung para fortalecer el ecosistema Galaxy a través de alianzas con firmas relevantes del sector del entretenimiento digital.

La vigencia de la colección está limitada hasta el 12 de septiembre a las 23:59 (hora local) y forma parte de una serie de estrategias orientadas a potenciar la interacción de los usuarios con el universo de la marca.

En términos geográficos, la colección está disponible únicamente en mercados seleccionados. Por ahora, solo los usuarios ubicados en Corea del Sur, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Brasil, México, Canadá, Hong Kong, Taiwán, Indonesia y Turquía podrán acceder a la personalización de sus dispositivos.

En el caso específico de Brasil, el acceso está restringido a personas mayores de 18 años, lo que añade una capa de regulación vinculada a la gestión de contenidos en este territorio.

Cómo descargar los temas de KPop Demon Hunters

Hasta el 12 de septiembre,
Hasta el 12 de septiembre, quienes posean un dispositivo Galaxy compatible podrán descargar fondos y temas que transforman la experiencia de uso bajo la identidad de la exitosa película animada de Netflix - REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

El proceso para obtener los temas gratuitos es sencillo. Para quienes ya tienen instalada la aplicación de Netflix, bastará con ingresar a la página dedicada en Galaxy Store y seguir el procedimiento indicado. Aquellos que no cuenten previamente con la app, serán redireccionados para descargarla, tras lo cual podrán activar el tema y los fondos sin costo adicional.

Esta propuesta refuerza la estrategia de sinergia entre marcas líderes de tecnología y plataformas de streaming. En experiencias similares, la marca de tecnología y el giante del streaming ofrecieron contenido temático de la serie Round 6 y han incorporado recientemente la función Now Bar a los teléfonos Galaxy, ampliando el abanico de opciones con las cuales los usuarios pueden personalizar su entorno digital cotidiano.

La colección o algunos de sus elementos pueden modificarse o dejar de estar disponibles en cualquier momento sin previo aviso, según las políticas establecidas por la empresa tecnológica y el servicio de streaming asociado.

Temas Relacionados

SamsungNetflixStreamingGalaxyKPop Demon HuntersTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

La app que finge ser un antivirus para Android, pero en realidad es un virus

Este falso software de seguridad, distribuido fuera de la Play Store de Google, engaña a los usuarios con un supuesto análisis de amenazas para obtener permisos críticos

La app que finge ser

Bluesky, el competidor de X y Threads: cómo funciona y qué ventajas tiene

Bluesky surgió inicialmente como un proyecto conceptualizado por Jack Dorsey, exdirector ejecutivo de Twitter

Bluesky, el competidor de X

Google Translate estrena función para aprender idiomas y pone en la mira a Duolingo

La nueva herramienta “Práctica” permitirá estudiar y mejorar lenguas extranjeras con ejercicios interactivos y personalizados directamente en la app

Google Translate estrena función para

Xbox competiría con PS6 diseñando su primer PC gamer: esto es lo que se sabe

Un componente de AMD sería la clave para marcar el camino de la próxima generación de consolas de Microsoft

Xbox competiría con PS6 diseñando

Cómo la tecnología está transformando la capacitación de bomberos industriales en Latinoamérica

La labor de un bombero de este tipo va desde contener derrames de hidrocarburos y controlar explosiones causadas por fugas de gas, hasta sofocar incendios en enormes fábricas, ya sean de manufactura, producción química o incluso de colchones

Cómo la tecnología está transformando
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué va a pasar con

Qué va a pasar con la energía en el próximo verano: el Gobierno retomó el trabajo para mitigar los riesgos de cortes

Javier Milei presenta a los candidatos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires con un acto en La Plata

La Justicia investigará la denuncia de la UIF por la filtración de un reporte secreto por sospecha de lavado

Detectan uno de los agujeros negros más grandes del universo a 5000 millones de años luz

La oposición en Diputados presiona para crear una comisión investigadora del fentanilo contaminado

INFOBAE AMÉRICA
“Un gran aliado”: Marco Rubio

“Un gran aliado”: Marco Rubio resaltó la relación entre Estados Unidos y Paraguay

Manuel Borja-Villel pide descolonizar y “cambiar el paradigma” de los museos occidentales

El programa brasileño Mais Médicos sancionado por Estados Unidos cuenta con 2.659 profesionales de Cuba: “Enriquecen al régimen”

Eduardo Bolsonaro advirtió que Estados Unidos impondrá más sanciones y aranceles a Brasil por el juicio contra su padre

Radiohead sorprende con un álbum en vivo que incluye grabaciones en Buenos Aires

TELESHOW
El drama de Eliana Guercio

El drama de Eliana Guercio luego de hacerse un tratamiento estético: “Se deformó la cara”

Llega Cítrico, la nueva apuesta política al mundo del streaming

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Se estrenó En El Barro y se conoció quién es quién en la serie

El recuerdo de Cris Morena por los 30 años de Chiquititas: “Nunca dejemos ir a nuestro niño interior”