Guía rápida, cómo actuar si respondes una llamada fraudulenta sin querer

El auge de llamadas spam y fraudes telefónicos obliga a extremar precauciones en el móvil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de las llamadas spam y las estafas telefónicas ha generado nuevas preocupaciones entre los usuarios de telefonía móvil. Cada vez es más común que las personas dejen de atender llamadas de números desconocidos, aunque, en ocasiones, la espera de una llamada importante lleva a responder una línea desconocida.

Frente a este dilema, la pregunta es qué hacer si al responder se detecta que se trata de una llamada fraudulenta.

Desde suplantaciones de bancos hasta falsas alertas de servicio, los ciberdelincuentes perfeccionan sus enfoques; la prevención, el bloqueo y la denuncia son las principales defensas para usuarios de telefonía móvil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto del spam telefónico

El último Informe Global publicado por Hiya señala que España encabeza el ranking europeo en llamadas no deseadas, con unas 10 llamadas de spam al mes por usuario.

Tanto el gobierno como la policía han advertido sobre la sofisticación creciente de las estafas, muchas de ellas potenciadas por inteligencia artificial que clona voces de familiares, modalidad conocida como deepfake vishing.

Qué hacer si contesto una llamada spam por error

El primer consejo de los expertos en ciberseguridad es cortar de inmediato la comunicación en cuanto se detecta una posible estafa.

Alertan sobre nuevas tácticas de estafa telefónica: Deepfake, premios falsos y amenazas bancarias - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien algunas llamadas solo buscan vender productos, en la mayoría de los casos el objetivo es obtener datos personales, realizar fraudes bancarios o conseguir información confidencial. Una vez colgada la llamada, lo más adecuado es bloquear el número para evitar futuros intentos de contacto por parte del estafador.

Incluso si no has compartido información relevante, los delincuentes pueden intentar usar tus datos en futuras acciones fraudulentas. Se recomienda informar a las autoridades para dejar constancia del incidente y protegerte legalmente en caso de que tu identidad sea usada en un delito. Pasos recomendados:

Presentar una denuncia telemática ante la Policía Nacional o el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil.

Reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) si el caso involucra llamadas comerciales no consentidas.

Cómo evitar los fraudes familiares

Identificar síntomas de fraude, usar canales oficiales para reportar incidentes y evitar dar información bajo presión son los pilares para reducir el riesgo y reaccionar con rapidez ante el spam telefónico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) aconseja crear una palabra clave de seguridad con familiares y personas cercanas. Si recibes una llamada sospechosa en la que te piden dinero o ayuda urgente, pregunta por esa palabra.

Si quien llama no la conoce, cuelga inmediatamente. Este método es eficaz frente a fraudes de clonación de voz.

Cómo identificar las llamadas Spam y qué hacer

Suplantación bancaria (vishing) : Si te solicitan claves, códigos SMS o la instalación de apps, cuelga y comunícate directamente con tu banco por los canales oficiales.

Falso soporte técnico : Si alguien dice ser de Microsoft o Apple y solicita acceso remoto, cuelga de inmediato y escanea tu equipo con un antivirus confiable.

Premios o loterías falsas : Si te piden dinero para liberar premios, solicita detalles y, ante cualquier excusa para pagar, bloquea el número y denuncia.

Estafa de compañía de servicios: Si amenazan con cortar el suministro y no pueden verificar tus datos reales de contrato, no pagues y contacta a la empresa mediante sus canales oficiales.

Cuelga, bloquea y denuncia: Respuestas clave frente al incremento de llamadas fraudulentas en España - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si has compartido información personal o bancaria

Si entregaste datos sensibles durante la llamada, la reacción debe ser inmediata:

Llama a tu entidad bancaria usando el número oficial y solicita el bloqueo de tarjetas o productos vinculados.

Cambia las contraseñas vinculadas a los servicios afectados.

Presenta la denuncia ante las autoridades y guarda todos los registros de la llamada como evidencia.

Para reforzar la seguridad frente a llamadas de estafa, se aconseja realizar búsquedas periódicas de tu nombre en Internet para detectar posibles usos indebidos, mantener la calma y analizar cada llamada sin apresurarse, y desconfiar de cualquier solicitud urgente, premios inesperados o presiones para responder de inmediato.

Ser víctima de una llamada fraudulenta no es motivo de vergüenza, sino una situación ante la que conviene actuar de manera informada y rápida. Cada recomendación mencionada contribuye a reducir el impacto y a evitar nuevas amenazas en un entorno digital cada vez más complejo y desafiante.