Paso a paso para saber la ubicación de una persona solo con su número de teléfono

Estas herramientas son útiles para facilitar el encuentro de dos personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de la ubicación en tiempo real desde un teléfono ha dejado de ser una función aislada para ser una herramienta útil para la seguridad. Tanto en dispositivos Android como iPhone, es posible conocer la posición exacta de un usuario, siempre que exista consentimiento, por medio de aplicaciones populares como WhatsApp, Google Maps e Instagram.

Estas opciones, incorporadas de forma nativa en los sistemas operativos y en las plataformas de mensajería más usadas, han transformado la manera en que las personas comparten información sobre su paradero, aportando respuestas rápidas en situaciones cotidianas y de emergencia.

Padres, amigos y contactos de confianza pueden acceder a la ubicación de alguien en tiempo real, siempre que ambos lo autoricen, lo que aporta una capa extra de protección y tranquilidad. Se detalla cómo funcionan estas opciones en las apps, así como los pasos necesarios para emplearlas con eficacia y cautela.

Cómo funciona la opción de compartir ubicación en la app de WhatsApp

Cada individuo debe tener descargada la plataforma. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

La aplicación WhatsApp facilita el envío de la ubicación en tiempo real a través de su sistema de mensajes directos. Para quienes desean emplear esta función, solo hay que abrir el chat del contacto elegido, seleccionar el ícono de adjuntar y presionar sobre la opción de ubicación.

Desde allí, resulta posible optar entre enviar la localización puntual o activarla en tiempo real durante intervalos de 15 minutos, 1 hora u 8 horas, según las preferencias.

Una vez enviada la ubicación, la persona destinataria visualiza la información directamente en la conversación, sin requerir la descarga de otras aplicaciones de mapas.

Asimismo, no es necesario ingresar manualmente el número de teléfono para aprovechar esta función, porque la relación entre ambos usuarios se establece por medio de la agenda de contactos de la plataforma.

Qué pasos seguir en Google Maps para compartir la ubicación en tiempo real

Es necesario que los dispositivos tengan acceso a internet. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Google Maps permite a los usuarios compartir su ubicación, vincularla a un número de teléfono y elegir exactamente con quién intercambiar ese dato. El proceso comienza desde el perfil del usuario en la aplicación: allí debe seleccionarse la opción de compartir ubicación y determinar qué contacto recibirá la información.

Se puede introducir el número de teléfono asociado a una cuenta de Google o compartir un enlace a través de mensajes, correo electrónico o plataformas como WhatsApp. Además, ambos usuarios deben mantener conexión a internet para que esta función opere con precisión.

La herramienta habilita un control detallado del tiempo durante el cual la ubicación permanece accesible y permite cancelarla en cualquier momento, y su flexibilidad gana terreno en contextos donde se requiere que la información cruce entre distintas aplicaciones o se extienda a contactos que empleen diferentes servicios de mensajería.

Cuál opción integra Instagram para enviar la ubicación exacta a través de un chat

La opción está limitada por un tiempo inferior a una hora. (Foto: Instagram)

La red social Instagram ha sumado la posibilidad de transmitir la ubicación en sus mensajes directos, aunque este recurso sigue siendo menos conocido entre los usuarios. El procedimiento exige acceder al chat deseado, hacer clic en el ícono de añadir y luego seleccionar la opción de ubicación.

Tras verificar que la dirección es correcta, queda habilitada la opción para compartirla. Como medida extra de privacidad, la difusión queda limitada a 59 minutos, al término de los cuales el permiso expira de manera automática.

Para detener el envío antes de alcanzar ese tiempo máximo, existe la posibilidad de cancelar la ubicación en cualquier momento dentro del chat. Esta característica, amplía las alternativas de privacidad, puesto que permite acotar tanto el periodo como el destinatario con quien se comparte el dato.

Qué precauciones de privacidad y seguridad deben seguirse al usar estas opciones

Este dato solo debe ser suministrado a individuos de confianza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El intercambio de ubicación requiere siempre autorización expresa de ambas partes, condición diseñada para proteger la privacidad de los usuarios. Las plataformas han implementado controles voluntarios y ajustes temporales destinados a evitar el acceso no autorizado a la información de localización.

Estas medidas resultan esenciales en un momento donde el mal uso de datos privados puede traer consecuencias legales y personales graves. Asimismo, por seguridad conviene comunicar a los contactos el objetivo del envío de ubicación y borrarla una vez se haya cumplido su propósito.

Los expertos sugieren mantener los sistemas operativos actualizados, revisar con frecuencia los permisos de las aplicaciones y limitar el tiempo de uso de la ubicación compartida.