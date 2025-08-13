Google Files tendrá su propio visor de archivos y ya no será necesaria una segunda aplicación

Google Files incorporará un visor de documentos de texto para facilitar la gestión de archivos en Android.

La gestión de archivos en dispositivos Android está a punto de experimentar un cambio relevante con la próxima incorporación de un visor de documentos de texto en Google Files.

Esta función, en desarrollo dentro de la app de Google para la exploración y organización de archivos, apunta a resolver una de las limitaciones que más incomodan a los usuarios: la necesidad de recurrir a aplicaciones externas cada vez que se quiere abrir un archivo de texto simple.

Según Android Authority, Google ultima los detalles para habilitar esta novedad en una próxima actualización.

Cómo será el visor de documentos que ofrecerá Google Files

La nueva función de Google Files permitirá abrir y leer archivos de texto directamente desde la propia aplicación, eliminando el paso intermedio de abrir otro programa para una tarea tan sencilla. Hasta ahora, al seleccionar un archivo .txt, el usuario solo podía ver información básica sobre el documento (nombre, ubicación y última fecha de modificación) y debía seleccionar “abrir con” para elegir otra app —como Google Docs— dedicada a la lectura o edición de textos.

El visor ofrecerá una interfaz minimalista y opciones básicas como copiar y compartir texto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta limitación encontraba poca justificación, especialmente cuando la solución que muchos buscaban era simplemente acceder al contenido, no modificarlo.

La llegada del visor cambiará este flujo. Cuando la función esté activa, al pulsar sobre un archivo de texto se desplegará una interfaz minimalista con el contenido del archivo claramente visible.

Según los análisis derivados de la versión 1.8436.793259964.0 de Files by Google, esta primera implementación ofrecerá opciones básicas: los usuarios podrán visualizar el texto, seleccionar fragmentos y copiarlos al portapapeles.

También será posible compartir el texto desde el visor, ampliando así las posibilidades para quienes necesitan reenviar o reutilizar fragmentos de información rápidamente. La edición y la búsqueda dentro del texto, por el momento, no estarán disponibles, el enfoque es netamente visualizador.

La función aún no tiene fecha de lanzamiento global, pero ya se detectaron pruebas en el código de la app. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El avance promete tener efectos claros y prácticos. Muchos usuarios podrán prescindir de aplicaciones de visores externos instalados únicamente para abrir documentos de texto simples, liberando espacio en sus dispositivos y simplificando la experiencia digital.

Cuándo llegará esta función en Google Files

La llegada del visor de textos todavía no se confirma a nivel global, pero quienes han explorado el código de la aplicación han encontrado pruebas claras de que la función está en marcha.

Por ahora, quienes lograron habilitar manualmente la opción describen su funcionamiento como “desnudo”, en el sentido de que no añade funciones inteligentes ni herramientas de edición. Solo cumple con abrir, mostrar y dejar copiar el texto.

No obstante, existe expectativa por la integración de novedades en futuras versiones. Si bien Google no comunicó oficialmente una hoja de ruta para el visor, no sería extraño que, una vez desplegada la capacidad de visualizar textos, la app reciba actualizaciones que permitan, por ejemplo, buscar palabras dentro del archivo o incluso modificar el contenido. La primera etapa, sin embargo, prioriza la sencillez y la inmediatez.

La integración del visor en Google Files busca simplificar la experiencia digital y liberar espacio en los dispositivos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo aprovechar Google Drive para la gestión de archivos

Google Drive se posiciona como una solución eficaz para administrar archivos en Android, especialmente cuando los móviles ya no incluyen ranuras para microSD, restringiendo la expansión de memoria. Gracias a esta plataforma de Google, los usuarios pueden almacenar fotos, documentos y videos de manera segura en la nube, liberar espacio en el teléfono y mantener respaldos automáticos.

El uso de Google Drive resulta simple. Tras instalar la app y acceder con una cuenta de Google, basta con pulsar el botón “+” para subir cualquier archivo o crear nuevas carpetas. Esta organización intuitiva ayuda a mantener el contenido ordenado y permite mover documentos entre carpetas o destacar los archivos más importantes para un acceso rápido.

Compartir archivos es igual de sencillo: al seleccionar el documento y tocar “Compartir”, se define si otros podrán editar o solo visualizar el contenido, además de generar enlaces para plataformas como WhatsApp. Otra función notable es el acceso sin conexión, que permite descargar archivos seleccionados para consultarlos sin necesidad de internet.

Además, Google Drive incluye una herramienta de escaneo integrada. Desde el botón “+”, la opción “Escanear” utiliza la cámara del móvil para digitalizar documentos y guardarlos en PDF.