Cuántos celulares se pueden ingresar a Colombia desde otro país: esto es lo que permite la DIAN

Si no se hace el proceso correctamente, las autoridades pueden decomisar la mercancía

Juan Ríos

La DIAN permite el ingreso
La DIAN permite el ingreso de hasta tres celulares por persona como equipaje personal en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ingreso de celulares a Colombia por parte de viajeros internacionales y comerciantes genera ciertas dudas, principalmente por los controles y restricciones aplicados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Las personas suelten tener dudas sobre el número de teléfono que pueden ingresar, qué requisitos deben cumplir y cómo es el proceso legal para que no haya problemas.

Las regulaciones buscan garantizar un flujo legal de dispositivos y evitar prácticas de contrabando o evasión de impuestos en un mercado que frecuentemente presenta precios más atractivos en el extranjero que en el país.

Cuál es el límite de celulares para uso personal que se puede ingresar en Colombia

La DIAN establece de forma clara la cantidad de celulares que puede ingresar una persona a Colombia cuando retorna del exterior. Cada viajero está autorizado a entrar hasta tres teléfonos móviles inteligentes o celulares como parte de sus elementos personales siempre y cuando los lleve consigo (en equipaje de mano o facturado).

Declarar el IMEI y el
Declarar el IMEI y el valor en dólares de cada celular es obligatorio al entrar al país. (crédito Colprensa)

Estos equipos deben declararse obligatoriamente al ingresar al país, mediante el diligenciamiento del Formulario 530, en donde se registra el IMEI y el valor en dólares americanos de cada dispositivo.

La normativa aplica tanto para turistas colombianos como extranjeros que ingresen al país. Entre los requisitos fundamentales que debe cumplir el viajero se incluyen:

  • Presentar los celulares físicamente al momento de la revisión aduanera.
  • Declarar todos los celulares que porta, indicando el número IMEI y el valor en moneda estadounidense en el Formulario 530.
  • Asegurarse de que los celulares ingresen con él, sin recurrir a envíos postales o de mensajería no autorizados para efectos personales.

El tope de tres celulares es inapelable. Cualquier viajero excedente al límite previsto se expone al decomiso de los celulares adicionales. Como subraya el ente de control aduanero, quienes no realicen la declaración o intenten ocultar dispositivos pueden enfrentarse a la retención o decomiso de la mercancía.

El límite de tres celulares
El límite de tres celulares es inapelable y excederlo puede resultar en decomiso de los dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo es el proceso para vender celulares del extranjero en Colombia

Cuando el objetivo es ingresar celulares, computadores, ropa, perfumes u otros productos electrónicos para su venta en el país, las reglas cambian sustancialmente.

En estos casos, la DIAN exige que la importación se realice bajo regímenes específicos y a través de empresas de mensajería autorizadas o por medio de la Sociedad Servicios Postales Nacionales (4-72), cumpliendo con todos los requisitos de la modalidad de tráfico postal o envíos urgentes.

Las condiciones principales estipuladas por la DIAN para el ingreso de mercancía mediante tráfico postal y envíos urgentes incluyen:

  • Valor máximo por envío: el costo del producto o envío debe estar limitado a 2.000 dólares (aprox. 7.800.000 pesos colombianos).
  • Peso máximo: no se debe exceder los 50 kilogramos por envío.
  • Dimensiones: ningún costado del paquete puede superar 1,50 metros.

Para realizar este proceso, resulta imprescindible que cada envío llegue acompañado de su factura o documento equivalente, donde el valor pagado coincida con lo declarado al intermediario de mensajería y transporte.

Además, los tributos aduaneros incluyen el pago de un gravamen arancelario del 10 % del valor FOB (valor del producto más flete y seguro internacional) y un 19 % de IVA. Existe una excepción: si el valor FOB del envío no supera los 200 dólares, el gravamen arancelario queda exento.

Los envíos comerciales pagan un
Los envíos comerciales pagan un gravamen arancelario del 10% y un 19% de IVA, salvo excepciones por bajo valor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de sobrepasar las condiciones establecidas o de que los documentos presenten inconsistencias, la DIAN puede reajustar el valor para el cálculo de los tributos, cambiar la modalidad de importación o incluso proceder al abandono legal o decomiso de la mercancía.

Consejos para evitar retenciones y sanciones con la DIAN

La propia DIAN recomienda a viajeros y comerciantes seguir una serie de pautas básicas para evitar inconvenientes y sobrecostos al ingresar celulares y otros productos a Colombia:

  • Utilizar siempre servicios de mensajería autorizados por la DIAN para envíos y compras internacionales.
  • Declarar el valor real de cada dispositivo y presentar la respectiva factura o documento equivalente.
  • Informarse acerca de exenciones y convenios internacionales relevantes, como la exención de IVA para envíos no comerciales por debajo de los 200 dólares en algunos casos.
  • Registrar correctamente los datos de identificación (IMEI y número de serie) en todos los formatos requeridos.

El cumplimiento de estos procedimientos, junto a la presentación honesta y transparente de la mercancía, permite que los dispositivos móviles ingresen al país sin dificultades, alineándose con la regulación vigente.

