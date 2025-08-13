Ciberseguridad electoral: cómo detectar deepfakes e información viral falsa en Bolivia

El actual proceso electoral en Bolivia ha estado marcado por el auge de la desinformación y la circulación de contenidos manipulados, impulsados por la sofisticación creciente de la inteligencia artificial. El episodio ocurrido tras el encuentro entre Javier Milei y el candidato a vicepresidente Juan Pablo Velasco en el Derecha Fest en Córdoba ilustra la peligrosidad de los deepfakes en el contexto político: un video editado, en el que se le atribuyeron a Velasco frases ofensivas mediante IA, se viralizó rápidamente, generando confusión y polarización. Este tipo de herramientas, capaces de replicar la voz y la imagen de una persona, representan un enorme reto para la integridad del debate democrático, la reputación de los candidatos y la confianza del electorado.
Este contexto de sobreinformación, donde las plataformas digitales posibilitan tanto la inmediatez como la escasa regulación, ha favorecido la proliferación de bulos: desde audios manipulados con inteligencia artificial —como el caso de un falso mensaje atribuido a Jorge Quiroga, candidato a la presidencia, sobre los bonos sociales— hasta campañas virales difundidas por influencers y generadores de contenido, quienes hoy alcanzan a millones a través de TikTok y otras redes.
El fenómeno de los deepfakes no solo afecta la reputación de candidatos o partidos, sino que logra amplificar el impacto emocional sobre determinados públicos. En ese sentido, el especialista en marketing político Sergio Vera, indica a El País que “las personas más vulnerables a este tipo de noticias son las pertenecientes a la generación X o a los baby boomers. Si bien usan la tecnología, la han adoptado de forma tardía y no han desarrollado habilidades para diferenciar estos contenidos”. Frente a la propagación de información falsa —como historias sobre la llegada masiva de migrantes venezolanos para alterar los resultados electorales—, la función de los fact-checkers cobra una relevancia inédita.
No obstante, la sofisticación de los contenidos manipulados exige un refuerzo de las prácticas ciudadanas y empresariales para evitar la manipulación electoral.
Cómo identificar un deepfake
Incode, empresa enfocada en la verificación de identidad y prevención de fraudes, brinda una serie de recomendaciones para que las personas puedan detectar un deepfake.
- Verifica la fuente del contenido: antes de compartir, comentar o aceptar como real cualquier video, audio o imagen viral, asegúrate de su procedencia. Los deepfakes suelen difundirse desde plataformas no oficiales, cuentas sin historial o perfiles anónimos. Preferir siempre materiales publicados por medios reconocidos, perfiles institucionales o cuentas verificadas ayuda a reducir el riesgo de ser víctima de información manipulada.
- Presta atención a los detalles visuales y auditivos: aunque cada vez más avanzados, los deepfakes aún presentan fallos sutiles que es posible identificar con una observación cuidadosa:
- Movimientos faciales poco naturales, demasiado rígidos o exagerados.
- Desincronización entre la voz y el movimiento de los labios.
- Iluminación inconsistente, sombras fuera de lugar o efectos de luz que no corresponden al entorno.
- Bordes del rostro o partes del cuerpo borrosos, distorsionados o con cortes antinaturales.
- Utiliza herramientas de verificación: existen aplicaciones y servicios digitales enfocados a analizar imágenes y videos. Estas plataformas emplean algoritmos avanzados para detectar alteraciones que escapan al ojo humano, marcando posibles señales de manipulación digital.
- Mantente informado y educa a tu entorno: adoptar una actitud crítica ante los contenidos es clave. Aprender sobre las últimas tendencias en manipulación audiovisual permite reconocer los riesgos a tiempo. Compartir esta información con familiares, amigos, equipos de trabajo o en espacios comunitarios contribuye a crear una red de protección frente a los intentos de desinformación.
- Desconfía de lo que parece demasiado bueno o impactante para ser verdad: los deepfakes suelen buscar reacciones inmediatas, apelando a la sorpresa, la indignación o el escándalo. Si encuentras material que provoca una fuerte emoción negativa o positiva, tómate un momento para investigar y comprobar antes de reaccionar o difundir el contenido.