Se encarecen los productos de Temu y Shein: llegada masiva de artículos de bajo costo podría estar en riesgo

Las aplicaciones de comercio electrónico Temu y Shein se muestran en un teléfono inteligente en Berlín en un imagen de archivo. EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

En Estados Unidos, un cambio en la normativa aduanera está a punto de transformar las compras en plataformas como Shein y Temu. A partir del 29 de julio, quedó eliminada la exención arancelaria conocida como ‘de minimis’, que permitía la entrada de productos con un valor menor a 800 dólares sin pagar impuestos.

Esta medida encarece los pedidos internacionales y podría frenar la llegada masiva de artículos de bajo costo procedentes de Asia.

Impuestos de EE. UU. a productos importados de China

La eliminación del ‘de minimis’ obliga a que todos los productos importados paguen aranceles, sin importar su precio o país de origen. Durante un periodo de transición de seis meses, se aplicarán dos tipos de cargos: un arancel ad valorem, calculado como porcentaje del valor del producto según la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), y un arancel específico, que fija un monto entre 80 y 200 dólares por unidad dependiendo de su procedencia. Al final de ese plazo, solo quedará vigente el arancel ad valorem.

A partir del 29 de julio, quedó eliminada la exención arancelaria conocida como ‘de minimis’. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Plataformas como Shein y Temu, que basaban parte de su modelo de negocio en esta exención, redirigían envíos desde países como Vietnam para evitar impuestos sobre mercancías chinas. Sin embargo, esta estrategia ya no funcionará.

El impacto será especialmente fuerte en los consumidores con menos recursos, quienes utilizaban estas tiendas como alternativa asequible para adquirir ropa, tecnología y productos del hogar. Organizaciones como el Cato Institute advierten que la medida podría cambiar de manera significativa los hábitos de consumo digital en EE. UU.

Una decisión de EE. UU. con trasfondo económico y de seguridad

La administración Donald Trump ha justificado la medida no solo en términos comerciales, sino también como parte de su estrategia de seguridad nacional. Se ha señalado que el sistema ‘de minimis’ habría sido utilizado para introducir de forma encubierta opioides sintéticos como el fentanilo, un problema central en la lucha contra el narcotráfico.

La administración Donald Trump ha justificado la medida no solo en términos comerciales, sino también como parte de su estrategia de seguridad nacional. REUTERS/Annabelle Gordon

Con la nueva disposición, el gobierno pretende eliminar una aparente brecha legal que hasta ahora habría facilitado tanto el contrabando de drogas como la evasión de impuestos por parte de grandes minoristas extranjeros.

Qué ocurre en la guerra comercial entre Estados Unidos y China

La guerra comercial entre Estados Unidos y China es un conflicto económico que comenzó en 2018, cuando el gobierno estadounidense impuso aranceles a productos chinos argumentando prácticas comerciales desleales y el robo de propiedad intelectual. Ante esta medida, China respondió con tarifas similares a productos estadounidenses, intensificando la tensión entre ambas potencias y afectando a industrias clave como la tecnología, la agricultura y la manufactura.

El enfrentamiento ha provocado incertidumbre en los mercados globales y obligó a empresas de ambos países a replantear cadenas de suministro y estrategias comerciales. A pesar de que se alcanzaron acuerdos parciales en años recientes, persisten disputas sobre acceso a mercados, exportaciones tecnológicas y protección de datos.

Archivo. EFE/EPA/MARK R. CRISTINO

Esta guerra comercial ha impactado el crecimiento económico mundial y sigue influyendo en la competencia tecnológica, financiera y política entre Estados Unidos y China, sin una resolución definitiva a corto plazo.

Qué tipo de productos venden Temu y Shein

Temu y Shein son plataformas de comercio electrónico que ofrecen una amplia variedad de productos a precios competitivos. Temu se especializa en artículos para el hogar, accesorios de cocina, herramientas, ropa y productos tecnológicos, atrayendo a consumidores por su catálogo diverso y ofertas frecuentes.

Shein, por su parte, se enfoca principalmente en moda. Su catálogo incluye ropa para mujeres, hombres y niños, calzado, accesorios, maquillaje y artículos de belleza. Ambas compañías aprovechan la venta directa desde fabricantes asiáticos, lo que les permite renovar inventarios rápidamente y presentar nuevas tendencias cada semana a una audiencia global.