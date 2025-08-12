Tecno

Modo Harry Potter en WhatsApp: paso a paso para activarlo de forma sencilla

Los usuarios pueden personalizar el sonido de las notificaciones utilizando el conocido Hedwig’s Theme o crear chatbots de inteligencia artificial inspirados en personajes de la saga

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
Se trata de una serie
Se trata de una serie de configuraciones que el usuario debe activar manualmente. (Fotocomposición: Infobae)

Con el llamado modo Harry Potter en WhatsApp puedes personalizar tu experiencia en la aplicación, tanto en iOS como en Android. Este permite cambiar el sonido de las notificaciones por fragmentos de la banda sonora de las películas, como el icónico Hedwig’s Theme.

Además, ofrece la posibilidad de interactuar con distintos personajes de la saga a través de bots, aprovechando la función de chatear con inteligencias artificiales.

Es importante señalar que se trata de un conjunto de configuraciones que el usuario debe activar manualmente y no de un modo oficial de WhatsApp.

Los usuarios pueden configurar las
Los usuarios pueden configurar las notificaciones de WhatsApp para que tengan la banda sonora de Harry Potter. (WhatsApp)

Cómo cambiar el sonido de las notificaciones de WhatsApp

Para cambiar el sonido de las notificaciones de WhatsApp con el modo Harry Potter, primero es necesario que el usuario descargue el fragmento de la banda sonora que más le guste. Una vez hecho esto, deberá seguir estos pasos:

  1. Abrir la aplicación móvil de WhatsApp.
  2. Ir a ‘Ajustes’ y dirigirse a ‘Notificaciones’.
  3. Pulsar ‘Tono de notificación’.
  4. Desplazarse hasta abajo y seleccionar ‘Agregar tono’.
  5. Seleccionar el audio previamente descargado.
Los bots de inteligencia artificial
Los bots de inteligencia artificial de WhatsApp son creados por otros usuarios de la plataforma. (WhatsApp)

Cómo interactuar con los bots de IA en WhatsApp

Para interactuar con los bots de inteligencia artificial inspirados en personajes de Harry Potter en WhatsApp, se deben seguir estos pasos:

  1. Abrir la aplicación móvil de WhatsApp.
  2. Ir a la pestaña de ‘Contactos‘.
  3. Pulsar ‘Chatear con las IA‘.
  4. Buscar un bot inspirado en un personaje de la saga. Hay de Harry Potter, Hermione Granger, Ron Wesley, Voldermort y más.

Cabe señalar que estos bots son desarrollados por otros usuarios de la plataforma y funcionan únicamente como herramientas impulsadas por inteligencia artificial. Por ello, es importante ser precavido con la información que se comparte.

En WhatsApp, los usuarios pueden
En WhatsApp, los usuarios pueden crear sus propios chatbots de IA. (Meta)

Cómo crear mi propio chatbot de inteligencia artificial en WhatsApp

Si quieres crear un chatbot de IA en WhatsApp inspirado en otro personaje de Harry Potter, como Luna Lovegood, sigue estos pasos:

  1. Abrir la aplicación móvil de WhatsApp.
  2. Ir a la lista de contactos y seleccionar ‘Chatear con las IA’.
  3. Pulsar el signo de + ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
  4. Iniciar el proceso de creación del chatbot respondiendo preguntas como: ”¿Qué hace tu IA y qué la diferencia de las demás?“, ”¿Cómo describirías la personalidad de tu IA?“, ”¿Cómo se ve tu IA?“ y ”¿Cuál es el nombre de tu IA?“.
  5. Realizar los ajustes de privacidad que se consideren necesarios, como quién puede ver ese chatbot (público o solo el creador) y dónde aparece (WhatsApp, Instagram, Messenger y Facebook). Asimismo, los usuarios pueden optar por ajustes avanzados como añadir mensajes de bienvenida, instrucciones específicas o indicaciones iniciales.
  6. Pulsar ‘Crear’.
  7. Empezar a interactuar con el nuevo chatbot.

Cómo generar fotos con IA en WhatsApp

Meta AI cuenta con la
Meta AI cuenta con la capacidad de entender indicaciones para generar imágenes. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Para generar fotos con IA en WhatsApp en el modo Harry Potter, los usuarios solo deben acceder a Meta AI tocando el botón azul ubicado en la parte inferior de la aplicación móvil.

Una vez habilitado el chat, podrán enviar instrucciones creativas —o prompts— para que la inteligencia artificial genere imágenes personalizadas.

  • “Un castillo de Hogwarts al atardecer visto desde un lago mágico”.
  • “Hermione Granger leyendo en la biblioteca con velas flotantes”.
  • “Un partido de Quidditch en medio de una tormenta mágica”.
  • “Hogsmeade cubierto de nieve con luces cálidas en las ventanas”.
  • “Luna Lovegood usando gafas espectrospéculo rodeada de criaturas mágicas”.
  • “Un retrato realista de Harry, Ron y Hermione en el Gran Comedor”.
Los usuarios pueden crear imágenes
Los usuarios pueden crear imágenes con Meta AI de Harry Potter. (WhatsApp)
  • “El Callejón Diagon lleno de magos y brujas comprando varitas”.
  • “El Expreso de Hogwarts saliendo de la estación con vapor mágico”.

Estas imágenes generadas por Meta AI pueden aprovecharse como fondos de chats en WhatsApp, permitiendo personalizar las conversaciones con escenas y personajes del universo de Harry Potter.

De esta forma, cada chat podrá reflejar la magia de la saga, desde el Gran Comedor hasta un vuelo en escoba sobre Hogwarts.

Temas Relacionados

Harry PotterWhatsAppMeta AIAplicación móvilInteligencia artificialTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Si tienes un router con puerto USB, estos los mejores cuatro usos que puedes darle

Una opción es conectar una impresora USB al router, permitiendo que cualquier dispositivo de la red imprima sin cables extra ni configuraciones independientes

Si tienes un router con

Por qué no tienes las últimas funciones de WhatsApp y cómo activarlas en tu celular

Actualizaciones, almacenamiento, conexión y regulaciones locales son factores que pueden impedir el acceso a las últimas herramientas

Por qué no tienes las

Elon Musk se va en contra de Apple: anuncia acciones legales por supuesta violación antimonopolio

El empresario afirma que la compañía dirigida por Tim Cook actúa de forma que impide que cualquier empresa de IA, distinta de OpenAI, alcance el primer puesto en la App Store

Elon Musk se va en

Paso a paso para conectarse a una red WiFi desde el celular sin saber la contraseña

Existe un método gratuito y seguro de recuperar la clave de acceso a internet, disponible en Android y iPhone, y que no requiere descargar aplicaciones que pueden tener virus

Paso a paso para conectarse

Un sistema de inteligencia artificial busca anticipar crisis globales con mayor precisión

Investigadores del Instituto de Tecnología de California usaron un enigma de la teoría de grupos para entrenar IA capaz de descubrir patrones ocultos y anticipar eventos críticos en sectores clave como finanzas, salud y clima

Un sistema de inteligencia artificial
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los demandantes por el cupón

Los demandantes por el cupón PBI que reclaman USD 1.500 millones aclararon al FMI que la Argentina no negocia de buena fe

10 alimentos con vitamina K2

Cuánto cobran los cajeros de supermercado en agosto 2025

Tango BA Festival y Mundial 2025 comienza con un homenaje a Aníbal Troilo en el Teatro Colón

El gobierno de Axel Kicillof ofreció 5% de aumento trimestral a los docentes bonaerenses

INFOBAE AMÉRICA
Cuánto cobran los cajeros de

Cuánto cobran los cajeros de supermercado en agosto 2025

Qué se sabe de “Olo”, el misterioso color que solo cinco personas en el mundo lograron ver

Uno de cada seis niños en el mundo vive en zonas de guerra

Un tribunal surcoreano ordenó el arresto de la esposa del ex presidente encarcelado Yoon Suk Yeol

El deshielo de un glaciar dejó al descubierto los restos de un científico que había desaparecido en la Antártida hace 66 años

TELESHOW
La serie sobre Moria Casán

La serie sobre Moria Casán ya tiene dos figuras confirmadas: quiénes encarnarán a la diva y la artista que se bajó

Juli Poggio habló del reencuentro de Daniela Celis y Thiago Medina luego de la polémica: “Fue lindo verlos así”

Mirko sorprendió a su hermana Milenka y a Momi Giardina con un abrazo a pura ternura: “Somos un cucurucho”

Wanda Nara mostró el comienzo de su trabajo en México junto a Darío Barassi: “Día 1″

Eva Bargiela despidió a su perrita Frida en plena cuenta regresiva para ser mamá: “Me salvaste”