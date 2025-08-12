Modo Harry Potter en WhatsApp: paso a paso para activarlo de forma sencilla

Se trata de una serie de configuraciones que el usuario debe activar manualmente. (Fotocomposición: Infobae)

Con el llamado modo Harry Potter en WhatsApp puedes personalizar tu experiencia en la aplicación, tanto en iOS como en Android. Este permite cambiar el sonido de las notificaciones por fragmentos de la banda sonora de las películas, como el icónico Hedwig’s Theme.

Además, ofrece la posibilidad de interactuar con distintos personajes de la saga a través de bots, aprovechando la función de chatear con inteligencias artificiales.

Es importante señalar que se trata de un conjunto de configuraciones que el usuario debe activar manualmente y no de un modo oficial de WhatsApp.

Los usuarios pueden configurar las notificaciones de WhatsApp para que tengan la banda sonora de Harry Potter. (WhatsApp)

Cómo cambiar el sonido de las notificaciones de WhatsApp

Para cambiar el sonido de las notificaciones de WhatsApp con el modo Harry Potter, primero es necesario que el usuario descargue el fragmento de la banda sonora que más le guste. Una vez hecho esto, deberá seguir estos pasos:

Abrir la aplicación móvil de WhatsApp. Ir a ‘Ajustes’ y dirigirse a ‘Notificaciones’. Pulsar ‘Tono de notificación’. Desplazarse hasta abajo y seleccionar ‘Agregar tono’. Seleccionar el audio previamente descargado.

Los bots de inteligencia artificial de WhatsApp son creados por otros usuarios de la plataforma. (WhatsApp)

Cómo interactuar con los bots de IA en WhatsApp

Para interactuar con los bots de inteligencia artificial inspirados en personajes de Harry Potter en WhatsApp, se deben seguir estos pasos:

Abrir la aplicación móvil de WhatsApp. Ir a la pestaña de ‘Contactos‘. Pulsar ‘Chatear con las IA‘. Buscar un bot inspirado en un personaje de la saga. Hay de Harry Potter, Hermione Granger, Ron Wesley, Voldermort y más.

Cabe señalar que estos bots son desarrollados por otros usuarios de la plataforma y funcionan únicamente como herramientas impulsadas por inteligencia artificial. Por ello, es importante ser precavido con la información que se comparte.

En WhatsApp, los usuarios pueden crear sus propios chatbots de IA. (Meta)

Cómo crear mi propio chatbot de inteligencia artificial en WhatsApp

Si quieres crear un chatbot de IA en WhatsApp inspirado en otro personaje de Harry Potter, como Luna Lovegood, sigue estos pasos:

Abrir la aplicación móvil de WhatsApp. Ir a la lista de contactos y seleccionar ‘Chatear con las IA’. Pulsar el signo de + ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Iniciar el proceso de creación del chatbot respondiendo preguntas como: ”¿Qué hace tu IA y qué la diferencia de las demás?“, ”¿Cómo describirías la personalidad de tu IA?“, ”¿Cómo se ve tu IA?“ y ”¿Cuál es el nombre de tu IA?“. Realizar los ajustes de privacidad que se consideren necesarios, como quién puede ver ese chatbot (público o solo el creador) y dónde aparece (WhatsApp, Instagram, Messenger y Facebook). Asimismo, los usuarios pueden optar por ajustes avanzados como añadir mensajes de bienvenida, instrucciones específicas o indicaciones iniciales. Pulsar ‘Crear’. Empezar a interactuar con el nuevo chatbot.

Cómo generar fotos con IA en WhatsApp

Meta AI cuenta con la capacidad de entender indicaciones para generar imágenes. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Para generar fotos con IA en WhatsApp en el modo Harry Potter, los usuarios solo deben acceder a Meta AI tocando el botón azul ubicado en la parte inferior de la aplicación móvil.

Una vez habilitado el chat, podrán enviar instrucciones creativas —o prompts— para que la inteligencia artificial genere imágenes personalizadas.

“Un castillo de Hogwarts al atardecer visto desde un lago mágico”.

“Hermione Granger leyendo en la biblioteca con velas flotantes”.

“Un partido de Quidditch en medio de una tormenta mágica”.

“Hogsmeade cubierto de nieve con luces cálidas en las ventanas”.

“Luna Lovegood usando gafas espectrospéculo rodeada de criaturas mágicas”.

“Un retrato realista de Harry, Ron y Hermione en el Gran Comedor”.

Los usuarios pueden crear imágenes con Meta AI de Harry Potter. (WhatsApp)

“El Callejón Diagon lleno de magos y brujas comprando varitas”.

“El Expreso de Hogwarts saliendo de la estación con vapor mágico”.

Estas imágenes generadas por Meta AI pueden aprovecharse como fondos de chats en WhatsApp, permitiendo personalizar las conversaciones con escenas y personajes del universo de Harry Potter.

De esta forma, cada chat podrá reflejar la magia de la saga, desde el Gran Comedor hasta un vuelo en escoba sobre Hogwarts.