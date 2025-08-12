Modo avión en el smartphone: qué impacto real tiene en el consumo de batería y datos móviles

¿Usar el Modo avión en el celular es realmente útil?. (Imagen ilustrativa Infobae)

Con la llegada del verano y las vacaciones, muchas personas aprovechan para viajar, disfrutar de la playa o explorar nuevos destinos. En esta época, el smartphone se convierte en un aliado indispensable para capturar momentos, compartirlos en redes sociales y mantenerse conectado con amigos y familiares. Sin embargo, también puede surgir un inconveniente: la batería o los datos móviles se agotan más rápido de lo esperado.

De acuerdo con una encuesta de Talker Research, el 65% de los españoles sienten ansiedad cuando la batería de su teléfono baja demasiado estando fuera de casa. A nivel global, este miedo afecta al 38% de los usuarios. Para prevenirlo, el 35% ya lleva consigo una batería portátil, según datos de Android Authority.

No obstante, existen también otros métodos que ayudan a prolongar la autonomía del dispositivo y a optimizar el uso de datos móviles. Desde Finetwork, operador de fibra y telefonía móvil, han recopilado los principales mitos y verdades sobre el ahorro de batería y datos para que los usuarios puedan disfrutar del verano sin preocuparse por quedarse desconectados.

Conoce qué apps consumen más batería en tu celular. (Imagen ilustrativa)

Ahorro de batería: qué funciona y qué no

Bajar el brillo de la pantalla ahorra batería: Verdad. La pantalla es uno de los componentes que más energía consume. Reducir el brillo manualmente o activar el brillo automático ayuda a extender la autonomía. Usar el modo oscuro puede ahorrar batería (en pantallas OLED): Verdad. En este tipo de pantallas, los píxeles negros permanecen apagados, lo que disminuye el consumo energético. Cerrar todas las aplicaciones en segundo plano ahorra batería: Mito. Aunque parezca lógico, cerrarlas constantemente obliga al sistema a gastar más energía al volver a abrirlas, lo que puede generar el efecto contrario. Desactivar el Wi-Fi cuando no se usa siempre ahorra batería: Mito. Buscar redes móviles suele consumir más energía que mantener el Wi-Fi encendido, especialmente si el dispositivo está en una zona con buena cobertura de red inalámbrica. Dejar el teléfono cargando toda la noche daña la batería: Mito. Los modelos actuales cuentan con sistemas que interrumpen la carga al llegar al 100%, evitando daños en la batería.

Mitos y verdades sobre el uso de la bateria. (Imagen ilustrativa)

Ahorro de datos: prácticas eficaces y falsas creencias

Ver videos en baja resolución reduce el consumo de datos: Verdad. Disminuir la calidad de los videos en plataformas como YouTube o redes sociales es una medida efectiva para evitar un gasto excesivo. Usar redes Wi-Fi públicas evita gastar datos móviles: Verdad. Conectarse a una red gratuita ayuda a preservar los datos móviles, aunque se recomienda precaución debido a posibles riesgos de seguridad. El modo avión ayuda a ahorrar datos: Mito. Este modo desconecta por completo las redes móviles y Wi-Fi. No es una medida práctica para ahorrar datos, ya que desactiva toda la conectividad. Desactivar el 5G ahorra datos: Mito. El consumo depende más de las actividades realizadas con el teléfono que de la tecnología de red utilizada.

Mitos y verdades sobre el uso de datos móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para optimizar el uso del móvil en vacaciones

Para evitar quedarse sin batería durante un viaje o actividad al aire libre, es recomendable activar el modo de ahorro de energía, limitar las actualizaciones automáticas y desactivar funciones como el GPS cuando no se necesiten. Además, llevar un cargador portátil sigue siendo una de las soluciones más efectivas para emergencias.

En cuanto a los datos móviles, reducir el consumo es posible si se limita la reproducción automática de videos en aplicaciones como Instagram, Facebook o TikTok, y si se prioriza el uso de redes Wi-Fi seguras. Otra opción es configurar alertas de consumo para evitar sorpresas en la factura.