Magis TV: cuál es su verdadero impacto en la seguridad de todos los usuarios y sus dispositivos

Esta aplicación emite señales de televisión en vivo sin autorización legal, apropiándose ilegalmente de contenido de productoras y distribuidoras

Descargar Magis TV desde sitios no confiables expone dispositivos a malware y riesgos cibernéticos.

Magis TV es una plataforma que ofrece películas, series y eventos deportivos de forma gratuita; sin embargo, representa un riesgo para la seguridad de sus usuarios y los dispositivos que utilizan.

Actualmente, es el servicio de IPTV (Televisión por Protocolo de Internet) más grande de Latinoamérica en cuanto a tráfico, con más de 55 millones de visitas en los últimos seis meses en países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela, según datos de LaLiga de España.

Esta aplicación transmite señales de televisión en vivo sin contar con los derechos legales, robando contenido de productoras y distribuidoras para ofrecerlo directamente a los usuarios, lo que la convierte en una plataforma ilegal y peligrosa.

Esta app transmite TV en vivo sin derechos legales, pirateando contenido de productoras para ofrecerlo a los usuarios. (Fotocomposición: Infobae)

La gravedad del caso llevó a la justicia argentina a emitir una sentencia histórica para América Latina, ordenando el bloqueo de todos los dominios vinculados a Magis TV. La medida surge tras una denuncia de la Alianza Contra la Piratería Audiovisual.

La sentencia, dictada por Esteban Rossignoli, juez del Juzgado n.º 4 de San Isidro, Buenos Aires, se basó en una investigación exhaustiva de la Fiscalía de Delitos Informáticos (UFEIC), que logró desmantelar una gran red de piratería audiovisual y confiscar dispositivos TV Boxes con aplicaciones piratas.

En total, cinco personas fueron detenidas en Argentina y Brasil, y ahora enfrentan cargos penales.

La gravedad del caso llevó a la justicia argentina a ordenar el bloqueo de todos los dominios relacionados con Magis TV, en una sentencia histórica para América Latina. (Fotocomposición: Infobae)

Por su parte, Javier Tebas, presidente de LALIGA afirmó que “esta resolución de la justicia argentina tras la investigación representa un ejemplo mundial en la lucha contra la piratería y el fraude de contenidos audiovisuales. Se ha conseguido el bloqueo de todos los dominios asociados al servicio ilegal y su infraestructura tecnológica”.

Qué pasa si utilizo Magis TV

Si un usuario utiliza Magis TV, puede enfrentarse a varios riesgos y consecuencias:

  • Riesgos de seguridad: Magis TV no es una plataforma oficial ni segura; al usarla, los dispositivos pueden estar expuestos a malware, virus o ataques cibernéticos que comprometan la privacidad y la información personal.
  • Mal funcionamiento y mala calidad: Al ser un servicio ilegal que roba señales, la calidad del contenido puede ser baja, con interrupciones frecuentes o señales inestables.
  • Robo de datos personales: Algunas versiones o aplicaciones relacionadas pueden contener software malicioso diseñado para robar datos sensibles del usuario.
Algunas versiones pueden incluir malware para extraer información personal del usuario.(Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Falta de soporte y actualizaciones: Al no ser una plataforma oficial, no ofrece soporte técnico ni actualizaciones que garanticen un buen funcionamiento.

Por estas razones, se recomienda evitar el uso de Magis TV y optar por servicios legales y seguros para consumir contenido audiovisual.

Qué alternativa a Magis TV existe

Una opción alternativa a Magis TV es Pluto TV, que brinda una experiencia parecida a la televisión tradicional y es totalmente gratuita. Esta plataforma ofrece una gran variedad de canales en vivo y contenidos que incluyen películas, series, programas de entretenimiento y documentales.

Para utilizar Pluto TV no es necesario hacer un proceso de registro. (Pluto TV)

Pluto TV, propiedad de Paramount Global, se financia mediante publicidad y está disponible en diversas regiones, como Latinoamérica y Europa, aunque su catálogo varía según la ubicación geográfica.

Qué puedo ver gratis por Pluto TV

En Pluto TV, los usuarios pueden acceder gratuitamente a programas populares como MasterChef, MasterChef Junior, Hell’s Kitchen, Minuto para Ganar, Wipe Out, Desafío Súper Humanos y Shark Tank México (vía el canal Sony One).

Además, la plataforma cuenta con una amplia variedad de contenido que incluye eventos deportivos, programas de entretenimiento, anime, estilo de vida, telenovelas y mucho más.

Para navegar de Pluto TV, basta con entrar a la aplicación o al sitio web oficial; el contenido está disponible sin costo y puede verse de inmediato, sin necesidad de registrarse.

Con Pluto TV, los usuarios pueden acceder a transmisiones de novelas las 24 horas. (Pluto TV)

Crear una cuenta es opcional, pero brinda beneficios adicionales como marcar canales y programas favoritos, o continuar la reproducción desde el punto donde se dejó.

