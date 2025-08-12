Magis TV: cuál es su verdadero impacto en la seguridad de todos los usuarios y sus dispositivos

Descargar Magis TV desde sitios no confiables expone dispositivos a malware y riesgos cibernéticos.

Magis TV es una plataforma que ofrece películas, series y eventos deportivos de forma gratuita; sin embargo, representa un riesgo para la seguridad de sus usuarios y los dispositivos que utilizan.

Actualmente, es el servicio de IPTV (Televisión por Protocolo de Internet) más grande de Latinoamérica en cuanto a tráfico, con más de 55 millones de visitas en los últimos seis meses en países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela, según datos de LaLiga de España.

Esta aplicación transmite señales de televisión en vivo sin contar con los derechos legales, robando contenido de productoras y distribuidoras para ofrecerlo directamente a los usuarios, lo que la convierte en una plataforma ilegal y peligrosa.

Esta app transmite TV en vivo sin derechos legales, pirateando contenido de productoras para ofrecerlo a los usuarios. (Fotocomposición: Infobae)

La gravedad del caso llevó a la justicia argentina a emitir una sentencia histórica para América Latina, ordenando el bloqueo de todos los dominios vinculados a Magis TV. La medida surge tras una denuncia de la Alianza Contra la Piratería Audiovisual.

La sentencia, dictada por Esteban Rossignoli, juez del Juzgado n.º 4 de San Isidro, Buenos Aires, se basó en una investigación exhaustiva de la Fiscalía de Delitos Informáticos (UFEIC), que logró desmantelar una gran red de piratería audiovisual y confiscar dispositivos TV Boxes con aplicaciones piratas.

En total, cinco personas fueron detenidas en Argentina y Brasil, y ahora enfrentan cargos penales.

Por su parte, Javier Tebas, presidente de LALIGA afirmó que “esta resolución de la justicia argentina tras la investigación representa un ejemplo mundial en la lucha contra la piratería y el fraude de contenidos audiovisuales. Se ha conseguido el bloqueo de todos los dominios asociados al servicio ilegal y su infraestructura tecnológica”.

Qué pasa si utilizo Magis TV

Si un usuario utiliza Magis TV, puede enfrentarse a varios riesgos y consecuencias:

Riesgos de seguridad: Magis TV no es una plataforma oficial ni segura; al usarla, los dispositivos pueden estar expuestos a malware, virus o ataques cibernéticos que comprometan la privacidad y la información personal.

Mal funcionamiento y mala calidad: Al ser un servicio ilegal que roba señales, la calidad del contenido puede ser baja, con interrupciones frecuentes o señales inestables.

Robo de datos personales: Algunas versiones o aplicaciones relacionadas pueden contener software malicioso diseñado para robar datos sensibles del usuario.

Algunas versiones pueden incluir malware para extraer información personal del usuario.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Falta de soporte y actualizaciones: Al no ser una plataforma oficial, no ofrece soporte técnico ni actualizaciones que garanticen un buen funcionamiento.

Por estas razones, se recomienda evitar el uso de Magis TV y optar por servicios legales y seguros para consumir contenido audiovisual.

Qué alternativa a Magis TV existe

Una opción alternativa a Magis TV es Pluto TV, que brinda una experiencia parecida a la televisión tradicional y es totalmente gratuita. Esta plataforma ofrece una gran variedad de canales en vivo y contenidos que incluyen películas, series, programas de entretenimiento y documentales.

Para utilizar Pluto TV no es necesario hacer un proceso de registro. (Pluto TV)

Pluto TV, propiedad de Paramount Global, se financia mediante publicidad y está disponible en diversas regiones, como Latinoamérica y Europa, aunque su catálogo varía según la ubicación geográfica.

Qué puedo ver gratis por Pluto TV

En Pluto TV, los usuarios pueden acceder gratuitamente a programas populares como MasterChef, MasterChef Junior, Hell’s Kitchen, Minuto para Ganar, Wipe Out, Desafío Súper Humanos y Shark Tank México (vía el canal Sony One).

Además, la plataforma cuenta con una amplia variedad de contenido que incluye eventos deportivos, programas de entretenimiento, anime, estilo de vida, telenovelas y mucho más.

Para navegar de Pluto TV, basta con entrar a la aplicación o al sitio web oficial; el contenido está disponible sin costo y puede verse de inmediato, sin necesidad de registrarse.

Con Pluto TV, los usuarios pueden acceder a transmisiones de novelas las 24 horas. (Pluto TV)

Crear una cuenta es opcional, pero brinda beneficios adicionales como marcar canales y programas favoritos, o continuar la reproducción desde el punto donde se dejó.