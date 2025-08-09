Tecno

CarPlay de Apple se renueva con iOS 26 y trae uno de los cambios más pedidos para las llamadas de voz

Las llamadas ya no ocuparán toda la pantalla, lo que evita interrumpir la visualización de información clave como las próximas indicaciones

Con iOS 26, Apple optimiza CarPlay al mostrar las llamadas entrantes en un formato compacto, evitando que ocupen toda la pantalla. (Apple)

Apple ha mejorado un aspecto de CarPlay que resultaba molesto para algunos usuarios: al recibir una llamada, esta ocupaba toda la pantalla.

Con la actualización a iOS 26, eso cambia gracias a una visualización más optimizada.

Según explica la compañía, “su impresionante diseño incluye una nueva vista compacta para las llamadas entrantes, lo que permite ver quién llama sin perder información clave, como las próximas indicaciones”.

Esto significa que ahora los conductores podrán responder, rechazar o ignorar una llamada sin que la navegación o el contenido que se esté usando en CarPlay se interrumpa por completo, haciendo la experiencia más segura y fluida.

El diseño de CarPlay se renueva con iOS 26. (Apple)

“iOS 26 también incorpora Tapbacks y conversaciones fijadas a Mensajes en CarPlay, y con widgets y Actividades en vivo, los usuarios pueden mantenerse al día sin perder la atención en la carretera. Estas actualizaciones también llegan a CarPlay Ultra, que reúne lo mejor del iPhone y lo mejor del coche para una experiencia unificada y profundamente integrada en todas las pantallas”, indica Apple.

Qué es CarPlay Ultra

A diferencia de la versión tradicional de CarPlay, que solo aparece en la pantalla central del auto, CarPlay Ultra abarca todas las pantallas del conductor, incluyendo el cuadro de instrumentos digital.

Esto permite mostrar información crítica como velocímetro, tacómetro, nivel de combustible, temperatura, presión de neumáticos y sistemas de asistencia al conductor.

La experiencia con CarPlay Ultra va más de la pantalla de infoentretenimiento. (Apple)

“CarPlay Ultra, la nueva generación de CarPlay, está disponible con los nuevos pedidos de vehículos Aston Martin en EE. UU. y Canadá, y estará disponible para los modelos existentes que incorporen el sistema de infoentretenimiento de nueva generación de la marca mediante una actualización de software”, explica Apple.

Muchos otros fabricantes de automóviles de todo el mundo están trabajando para llevar CarPlay Ultra a los conductores, incluyendo las nuevas marcas Hyundai, Kia y Genesis”, agrega la compañía tecnológica.

Por su parte, el vicepresidente mundial de Marketing de Producto de Apple, Bob Borchers dijo:

CarPlay Ultra está presente en los últimos modelos de Aston Martin. (Apple)

“Esta nueva generación de CarPlay ofrece a los conductores una forma más inteligente y segura de usar su iPhone en el coche, a la vez que se integra a fondo con los sistemas del vehículo y muestra la estética única de cada fabricante. Nos entusiasma iniciar el lanzamiento de CarPlay Ultra con Aston Martin; esto es solo el principio, con más fabricantes en camino”.

“En Aston Martin estamos encantados de haber colaborado con Apple y de ser los primeros en lanzar CarPlay Ultra”, declaró Adrian Hallmark, CEO de Aston Martin.

Qué características incluye CarPlay Ultra

CarPlay Ultra incluye las siguientes características:

  • Personalización avanzada.

Apple colabora con cada fabricante para desarrollar temas personalizados que reflejen la estética de la marca, permitiendo además que los usuarios ajusten colores, fondos y widgets desde su iPhone.

CarPlay permite a los usuarios tener más conocimiento y contexto al momento de manejar sus autos. (Apple)
  • Control desde CarPlay.

Desde la interfaz de CarPlay Ultra—ya sea mediante comandos en pantalla, botones físicos o Siri—se pueden controlar funciones esenciales del vehículo como clima, radio, sistema de audio, ajustes de rendimiento, cámara de reversa, calefacción de asientos, entre otros.

  • Widgets e información en tiempo real.

Incorpora widgets activados por el iPhone que ofrecen datos como mapas, multimedia, asistencia al conductor y más, todo al alcance de la vista.

  • Diseño modular y seguro.

El sistema está pensado para funcionar incluso si el iPhone se desconecta: elementos críticos como el velocímetro continúan activos, ya que parte de la interfaz se almacena en el vehículo.

Cabe destacar que CarPlay Ultra es compatible con iPhone 12 o modelos posteriores que ejecuten iOS 18.5 o versiones más recientes.

CarPlay Ultra se extiende a todas las pantallas del vehículo, incluido el cuadro de instrumentos, a diferencia de la versión tradicional limitada a la pantalla central. (Apple)

Cómo empezar a usar CarPlay de Apple

Para empezar a usar CarPlay de Apple, conecta tu iPhone compatible al vehículo mediante cable USB o de forma inalámbrica, si el modelo lo permite. Asegúrate de tener Siri activado y sigue las instrucciones en pantalla.

Desde allí, podrás acceder a mapas, música, mensajes y más, todo optimizado para una conducción segura y práctica.

