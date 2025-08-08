Tecno

Starlink ofrece gratis su kit estándar de internet satelital en España: esta es la condición que debes cumplir

Los usuarios interesados en adquirir este servicio de la empresa de Starlink deben adquirir un plan residencial con una duración mínima de 12 meses

Starlink ofrece gratis su kit estándar en España al contratar un plan residencial por al menos 12 meses. REUTERS/Hamad I Mohammed

Starlink, la empresa de internet satelital de Elon Musk, está ofreciendo de forma totalmente gratuita su kit estándar en España, siempre que los usuarios contraten un plan residencial con una duración mínima de 12 meses.

El kit estándar de Starlink incluye una antena parabólica (también conocida como “Dishy”), una base para su instalación, un router WiFi y los cables necesarios para conectar todo el sistema.

Este conjunto permite acceder a internet de alta velocidad, incluso en zonas rurales o de difícil acceso, donde las conexiones tradicionales suelen fallar.

En España, Starlink dispone de dos opciones de internet satelital para uso doméstico: los planes Residencial Lite y Residencial. (Starlink)

Cómo son los planes residenciales de Starlink

Starlink ofrece en España dos planes residenciales de internet satelital diseñados para hogares: Residencial Lite y Residencial.

Ambos incluyen datos ilimitados y están pensados para ubicaciones fijas, ideales para quienes viven en zonas rurales o con poca cobertura de internet convencional.

El plan Residencial Lite, con un costo mensual de 29 €, es una opción más económica, aunque tiene menor prioridad en la red.

Los planes residenciales de Starlink en España se dividen en dos tipos. (Starlink)

Esto significa que podría experimentar velocidades más bajas durante las horas de mayor tráfico. Por otro lado, el plan Residencial, que cuesta 40 € al mes, ofrece una experiencia más estable y rápida incluso en momentos de alta demanda.

Cabe destacar que el plan Lite no está disponible en todas las zonas, por lo que es recomendable verificar su disponibilidad antes de contratarlo.

Cómo se instala el kit estándar de Starlink

El kit estándar de Starlink está diseñado para facilitar una instalación rápida y sin complicaciones, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Incluye una antena parabólica (conocida como “Dishy”), una base de montaje, un router Wi-Fi, una fuente de alimentación y todos los cables necesarios.

El primer paso consiste en ubicar un lugar con una vista despejada del cielo, idealmente en un tejado, terraza o espacio abierto sin obstáculos como árboles o edificios.

SpaceX y Starlink son propiedad de Elon Musk. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Una vez seleccionada la ubicación, se monta la antena en la base y se conectan los cables: el de la antena a la fuente de alimentación, y esta al router y a la corriente eléctrica.

Al encenderse, la antena se orienta automáticamente para establecer conexión con los satélites de la red. Para finalizar, se debe descargar la app de Starlink en el móvil, desde donde se puede configurar la red WiFi, establecer una contraseña y supervisar el rendimiento.

Cómo funciona el internet satelital de Starlink

El internet satelital de Starlink funciona a través de una constelación de miles de satélites en órbita baja alrededor de la Tierra, que permiten ofrecer una conexión rápida y estable incluso en zonas rurales o remotas donde no llegan las redes tradicionales.

Cuando un usuario instala el kit de Starlink, su antena parabólica se comunica directamente con los satélites que están sobrevolando su ubicación.

Los usuarios deben instalar los kit en sus casas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Estos satélites, a su vez, envían la señal a estaciones terrestres conectadas a la red global de internet. Todo este proceso ocurre en milisegundos, lo que permite una experiencia en línea fluida para navegar, ver contenido en streaming, jugar en línea o trabajar desde casa.

A diferencia de otros servicios satelitales tradicionales, Starlink opera en órbitas mucho más bajas, lo que reduce significativamente la latencia (el tiempo que tarda la información en ir y volver), ofreciendo velocidades similares a las de la fibra óptica en muchas regiones.

Además, el sistema está diseñado para ajustar la conexión en tiempo real, cambiando de satélite cuando sea necesario para mantener una señal fuerte y constante.

El servicio de internet de Starlink opera mediante una red de miles de satélites que orbitan la Tierra a baja altitud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles pueden ser las desventajas de Starlink

Starlink ofrece conexión a internet satelital de alta velocidad, especialmente útil en zonas rurales, pero presenta algunas desventajas. Su costo inicial y mensual puede ser elevado frente a opciones tradicionales.

Además, requiere una vista despejada del cielo para funcionar correctamente, lo que puede limitar su instalación en entornos urbanos o boscosos.

