Nintendo anuncia Hello, Mario! Una nueva app totalmente gratuita para teléfonos móviles y Switch

La nueva app gratuita para niños, disponible en móviles, tabletas y consolas Nintendo Switch.(Nintendo)

Nintendo ha anunciado que el próximo 26 de agosto estrenará Hello, Mario!, una nueva aplicación interactiva y gratuita dirigida a niños, disponible para teléfonos móviles, tabletas y consolas Nintendo Switch de primera y segunda generación.

Según la descripción oficial, los más pequeños podrán interactuar con el rostro de Mario de forma intuitiva: podrán dibujarlo, girarlo, agitarlo o incluso tirarle del bigote, y el personaje reaccionará con expresiones divertidas.

“Mario responderá de distintas maneras según las acciones del jugador, lo que permite a padres e hijos disfrutar juntos de cada reacción”, explica Nintendo.

La aplicación también ofrecerá minijuegos interactivos basados en elementos clásicos de la franquicia, como las tuberías, los champiñones y personajes emblemáticos. (Nintendo)

La app también incluirá minijuegos táctiles inspirados en elementos clásicos de la saga, como tuberías, champiñones y personajes icónicos.

Para quienes deseen usar la aplicación en dispositivos móviles, será necesario contar con iOS 15 o Android 6.0 (o versiones posteriores).

Para quiénes es esta nueva app de Nintendo

La nueva app Hello, Mario! de Nintendo está pensada especialmente para niños pequeños y sus familias. Su diseño intuitivo permite a los más chicos interactuar con Mario de forma divertida y sencilla, mediante gestos como dibujar, girar o tocar su rostro.

Cada acción genera reacciones expresivas del personaje, promoviendo el juego libre y la exploración.

Nintendo indica que la aplicación también contará con cortos animados en técnica de stop motion, donde Mario desplegará diversas expresiones faciales y movimientos. (Nintendo)

Además, incluye minijuegos táctiles con elementos clásicos de la saga, como tuberías y champiñones, que pueden ser disfrutados junto a padres o cuidadores. Disponible para móviles, tabletas y Nintendo Switch, esta aplicación busca fomentar la conexión familiar a través del juego interactivo y educativo.

Nintendo señala que la app también incluirá breves videos en técnica de stop motion, en los que Mario mostrará distintas expresiones y movimientos.

Cada clip dura alrededor de un minuto, pensado para captar la atención de los más pequeños. Estos videos estarán disponibles en el sitio web de My Mario y en otros canales oficiales.

Según Nintendo, es un libro de cartón que padres e hijos pueden disfrutar juntos página por página, abriendo la boca de Mario o girando su cara. (Nintendo)

Hello, Mario! se integra en una colección especial de juguetes de My Mario, que estará a la venta en tiendas de Tokio, Osaka y Kioto. Aunque aún no se ha confirmado su llegada a otros países, se espera que también llegue a Occidente.

La línea incluye un libro interactivo con pestañas móviles, bloques de madera con personajes como Luigi, Yoshi y la Princesa Peach, además de camisetas, peluches y otros artículos.

Lanzamiento de la consola Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 vendió más de 3,5 millones de unidades en todo el mundo en solo unos días tras su lanzamiento, el pasado 5 de junio de 2025. Con esa cifra, se convirtió en la consola de Nintendo con el mejor debut en ventas hasta ahora, según informó la compañía.

“Los fanáticos de todo el mundo están mostrando su entusiasmo por la Nintendo Switch 2 como una forma mejorada de jugar tanto en casa como en movimiento”, declaró Doug Bowser, presidente de Nintendo of America.

Esta nueva consola de videojuegos integra funciones como GameChat2. (Nintendo)

“Agradecemos esta acogida y nos alegra ver que ya están disfrutando sus nuevas funciones y juegos, que permiten reunir a amigos y familiares de nuevas maneras”, añadió.

La nueva consola presenta una pantalla más grande y de mayor resolución, con soporte Full HD 1080p y capacidad para mostrar contenido en 4K al conectarse a un televisor o monitor compatible.

También incluye un procesador más potente que mejora el rendimiento gráfico y general del sistema, y los nuevos controles Joy-Con 2, con diseño magnético y funciones similares a un ratón.

a Nintendo Switch 2 tiene un precio sugerido de 449,99 dólares en Estados Unidos. REUTERS/Issei Kato

Entre las novedades también destaca GameChat2, una función que permite realizar videollamadas, llamadas de voz y compartir la pantalla del juego, lo que ofrece una experiencia más inmersiva, como si los jugadores estuvieran en la misma habitación.

La Nintendo Switch 2 debutó junto con Mario Kart World, un juego que introduce por primera vez en la saga un mundo abierto e interconectado, donde se puede conducir por ciudades, praderas, desiertos e incluso bajo el mar.