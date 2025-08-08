Modo mariposa de WhatsApp: cómo se activa fácilmente

Se trata de una serie de configuraciones que el usuario activa. (Fotocomposición: Infobae)

El modo mariposa en WhatsApp está pensado para quienes sienten afinidad por este animal, ya que permite personalizar la experiencia en la app mediante imágenes generadas con inteligencia artificial y la modificación del color de las burbujas de chat.

Es importante aclarar que no se trata de una función oficial de WhatsApp, sino de un conjunto de configuraciones que el usuario debe activar por su cuenta.

Cómo hacer fotos con IA en WhatsApp

Para crear imágenes con inteligencia artificial en WhatsApp utilizando el llamado “modo mariposa”, solo es necesario acceder a Meta AI desde la aplicación, pulsar el ícono del círculo azul y escribir un prompt (instrucción de texto) que describa la imagen que deseas generar.

Esta herramienta permite personalizar tu experiencia en WhatsApp con creaciones visuales únicas, desde fondos con mariposas hasta escenas de fantasía. A continuación, algunos ejemplos de prompts que puedes usar para inspirarte:

Meta AI es conocido por muchos por el círculo azul. (Meta)

“Una mariposa gigante hecha de luz sobre un bosque mágico al amanecer” “Mariposas de cristal flotando sobre un lago reflejando el cielo” “Niña rodeada de mariposas doradas en un campo de lavanda” “Explosión de mariposas de colores saliendo de un libro abierto” “Mariposas azules sobre fondo negro con luces neón” “Mariposa futurista con alas metálicas volando entre rascacielos” “Retrato artístico de una mujer con alas de mariposa” “Mariposas flotando en el espacio entre planetas y estrellas” “Escena de cuento de hadas con mariposas y flores gigantes” “Fondo aesthetic con mariposas en tonos pastel y nubes suaves” “Mariposa digital pixelada sobre fondo retro estilo años 80” “Diseño minimalista: mariposa blanca sobre fondo beige elegante” “Mariposas hechas de fuego volando sobre un desierto de noche” “Mariposas con alas transparentes iluminadas por la luna” “Mariposas rodeando una taza de café en una mañana lluviosa”

Si ya cuentas con una fotografía real de una mariposa, no hay problema. Sin embargo, estos prompts están pensados para quienes desean generar imágenes únicas y creativas con inteligencia artificial, sin necesidad de tener una imagen previa.

Los usuarios pueden dejar volar su imaginación al momento de realizar el prompt para Meta AI. (WhatsApp)

Pueden utilizarse para crear escenarios artísticos, retratos personalizados o fondos inspirados en mariposas, directamente desde Meta AI en WhatsApp.

Cómo cambiar el fondo de chats en WhatsApp

Una vez tengas la imagen lista —ya sea generada con Meta AI o tomada por ti—, puedes usarla para personalizar tu experiencia en WhatsApp. Para cambiar el fondo de tus chats, sigue estos pasos:

Abre WhatsApp y ve a ‘Configuración‘ (o ‘Ajustes‘). Selecciona ‘Chats‘. Pulsa en ‘Fondo de pantalla‘. Elige ‘Mis fotos‘ o ‘Fotos‘. Busca y selecciona la imagen que generaste o tomaste. Ajusta el encuadre si es necesario y confirma con ‘Establecer fondo de pantalla‘.

Así podrás disfrutar de una experiencia más visual y personalizada en tus conversaciones.

Asimismo, los usuarios pueden personalizar aún más su experiencia en WhatsApp cambiando el color de las burbujas de chat, de modo que combinen mejor con el fondo seleccionado.

Es necesario actualizar la aplicación para acceder a este cambio en los chats. (WhatsApp)

Para quiénes es el modo mariposa en WhatsApp

El modo mariposa en WhatsApp está pensado para usuarios que desean personalizar su experiencia en la aplicación con un toque visual único y creativo. Es ideal para quienes sienten afinidad por las mariposas —ya sea por su simbolismo, estética o significado personal— y buscan reflejar ese gusto en sus chats.

A través de esta opción, pueden generar imágenes con inteligencia artificial, cambiar el fondo de sus conversaciones y ajustar el color de las burbujas para crear una atmósfera más armoniosa y personalizada.

Aunque no es una función oficial de WhatsApp, puede activarse mediante configuraciones externas o el uso de Meta AI.

Qué es Meta AI

Meta AI es el asistente de inteligencia artificial desarrollado por Meta. Integra capacidades conversacionales, generación de imágenes, búsqueda web y asistencia personalizada dentro de plataformas como WhatsApp, Instagram y Messenger.