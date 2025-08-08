Tecno

Modo mariposa de WhatsApp: cómo se activa fácilmente

Los usuarios pueden crear imágenes con inteligencia artificial utilizando prompts como “mariposas flotando en el espacio entre planetas y estrellas”

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
Se trata de una serie
Se trata de una serie de configuraciones que el usuario activa. (Fotocomposición: Infobae)

El modo mariposa en WhatsApp está pensado para quienes sienten afinidad por este animal, ya que permite personalizar la experiencia en la app mediante imágenes generadas con inteligencia artificial y la modificación del color de las burbujas de chat.

Es importante aclarar que no se trata de una función oficial de WhatsApp, sino de un conjunto de configuraciones que el usuario debe activar por su cuenta.

Cómo hacer fotos con IA en WhatsApp

Para crear imágenes con inteligencia artificial en WhatsApp utilizando el llamado “modo mariposa”, solo es necesario acceder a Meta AI desde la aplicación, pulsar el ícono del círculo azul y escribir un prompt (instrucción de texto) que describa la imagen que deseas generar.

Esta herramienta permite personalizar tu experiencia en WhatsApp con creaciones visuales únicas, desde fondos con mariposas hasta escenas de fantasía. A continuación, algunos ejemplos de prompts que puedes usar para inspirarte:

Meta AI es conocido por
Meta AI es conocido por muchos por el círculo azul. (Meta)
  1. “Una mariposa gigante hecha de luz sobre un bosque mágico al amanecer”
  2. “Mariposas de cristal flotando sobre un lago reflejando el cielo”
  3. “Niña rodeada de mariposas doradas en un campo de lavanda”
  4. “Explosión de mariposas de colores saliendo de un libro abierto”
  5. “Mariposas azules sobre fondo negro con luces neón”
  6. “Mariposa futurista con alas metálicas volando entre rascacielos”
  7. “Retrato artístico de una mujer con alas de mariposa”
  8. “Mariposas flotando en el espacio entre planetas y estrellas”
  9. “Escena de cuento de hadas con mariposas y flores gigantes”
  10. “Fondo aesthetic con mariposas en tonos pastel y nubes suaves”
  11. “Mariposa digital pixelada sobre fondo retro estilo años 80”
  12. “Diseño minimalista: mariposa blanca sobre fondo beige elegante”
  13. “Mariposas hechas de fuego volando sobre un desierto de noche”
  14. “Mariposas con alas transparentes iluminadas por la luna”
  15. “Mariposas rodeando una taza de café en una mañana lluviosa”

Si ya cuentas con una fotografía real de una mariposa, no hay problema. Sin embargo, estos prompts están pensados para quienes desean generar imágenes únicas y creativas con inteligencia artificial, sin necesidad de tener una imagen previa.

Los usuarios pueden dejar volar
Los usuarios pueden dejar volar su imaginación al momento de realizar el prompt para Meta AI. (WhatsApp)

Pueden utilizarse para crear escenarios artísticos, retratos personalizados o fondos inspirados en mariposas, directamente desde Meta AI en WhatsApp.

Cómo cambiar el fondo de chats en WhatsApp

Una vez tengas la imagen lista —ya sea generada con Meta AI o tomada por ti—, puedes usarla para personalizar tu experiencia en WhatsApp. Para cambiar el fondo de tus chats, sigue estos pasos:

  1. Abre WhatsApp y ve a ‘Configuración‘ (o ‘Ajustes‘).
  2. Selecciona ‘Chats‘.
  3. Pulsa en ‘Fondo de pantalla‘.
  4. Elige ‘Mis fotos‘ o ‘Fotos‘.
  5. Busca y selecciona la imagen que generaste o tomaste.
  6. Ajusta el encuadre si es necesario y confirma con ‘Establecer fondo de pantalla‘.

Así podrás disfrutar de una experiencia más visual y personalizada en tus conversaciones.

Asimismo, los usuarios pueden personalizar aún más su experiencia en WhatsApp cambiando el color de las burbujas de chat, de modo que combinen mejor con el fondo seleccionado.

Es necesario actualizar la aplicación
Es necesario actualizar la aplicación para acceder a este cambio en los chats. (WhatsApp)

Para quiénes es el modo mariposa en WhatsApp

El modo mariposa en WhatsApp está pensado para usuarios que desean personalizar su experiencia en la aplicación con un toque visual único y creativo. Es ideal para quienes sienten afinidad por las mariposas —ya sea por su simbolismo, estética o significado personal— y buscan reflejar ese gusto en sus chats.

A través de esta opción, pueden generar imágenes con inteligencia artificial, cambiar el fondo de sus conversaciones y ajustar el color de las burbujas para crear una atmósfera más armoniosa y personalizada.

Aunque no es una función oficial de WhatsApp, puede activarse mediante configuraciones externas o el uso de Meta AI.

Qué es Meta AI

Meta AI es el asistente de inteligencia artificial desarrollado por Meta. Integra capacidades conversacionales, generación de imágenes, búsqueda web y asistencia personalizada dentro de plataformas como WhatsApp, Instagram y Messenger.

Temas Relacionados

WhatsAppMariposaInteligencia artificialMeta AIAplicación móvilTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

La IA de Apple tendría la última versión de ChatGPT con la llegada de iOS 26: que significa esto para tu iPhone, iPad y Mac

Esto implicaría que los usuarios de estos dispositivos podrían aprovechar Apple Intelligence junto con ChatGPT para responder consultas mediante Siri o mejorar las capacidades de la función de Inteligencia Visual

La IA de Apple tendría

La NASA y Google están construyendo un asistente médico con IA para cuidar a los astronautas en Marte

La iniciativa surge en el contexto de futuros viajes interplanetarios, en los que astronautas ya no podrán depender de comunicaciones inmediatas con la Tierra

La NASA y Google están

Starlink ofrece gratis su kit estándar de internet satelital en España: esta es la condición que debes cumplir

Los usuarios interesados en adquirir este servicio de la empresa de Starlink deben adquirir un plan residencial con una duración mínima de 12 meses

Starlink ofrece gratis su kit

Google anuncia que retirará el soporte de Steam en sus Chromebook en 2026

El cierre implica que los juegos instalados en la beta ya no estarán disponibles en los dispositivos

Google anuncia que retirará el

El efecto Bad Bunny en Tinder: así han aumentado los matches durante sus conciertos en Puerto Rico

La residencia ‘No me quiero ir de aquí‘ ha impulsado un aumento del 35% de los swipes en la isla, además de un crecimiento significativo en el uso del modo Passport

El efecto Bad Bunny en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Diputados: la oposición tiene asegurada

Diputados: la oposición tiene asegurada la mayoría de la comisión para los proyectos de los gobernadores

Dos grandes fusiones en la industria automotriz global podrían traer nuevos modelos a la Argentina

¿Un caballo que resolvía operaciones matemáticas? El caso que desafió a la ciencia en el siglo XX

Competencia de monedas: cómo funcionarán los cheques electrónicos en dólares que aprobó el BCRA

Accidente fatal en Once: un colectivo atropelló y mató a un ciclista de 28 años

INFOBAE AMÉRICA
La historia detrás del imbatible

La historia detrás del imbatible récord que Jonathan Edwards mantiene vigente después de 30 años

Donald Trump encabezó la firma de un acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán

Imet y Kharga, dos ciudades perdidas en Egipto que podrían reescribir lo conocido sobre esta antigua civilización

Hernán Cattáneo reveló cuáles son sus 10 discos favoritos

No tiene pulmones ni branquias: el animal que no necesita oxígeno para vivir

TELESHOW
La nueva vida de la

La nueva vida de la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía, entre su flamante mansión y el regreso de Rufina Cabré

Julieta Prandi habló luego del juicio contra su ex: “Lloré desde las tripas después de años de tanto dolor”

Las postales de Cande Vetrano junto a Andrés Gil y su hijo en Nueva York: “Cerrando los 33 años”

Julieta Prandi se descompensó al finalizar la última audiencia del juicio a su exmarido por violación

Ana Paula Dutil, la ex de Emanuel Ortega, respaldó a Julieta Prandi en medio del juicio: “Somos familia”