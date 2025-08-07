Spotify sube el precio de su plan premium individual en España: este es el nuevo costo

Spotify señala que este ajuste responde a su compromiso de brindar una experiencia de usuario personalizada y de excelente calidad. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Spotify ha aumentado el precio de su plan Premium individual en España, pasando de 10,99 a 11,99 euros.

Además, la compañía de streaming de música anunció que, durante el próximo mes, los suscriptores de varios países del sur de Asia, Oriente Medio, África, Europa, Latinoamérica y Asia-Pacífico recibirán un correo con detalles sobre cómo este cambio afectará sus suscripciones.

Según Spotify, el ajuste se debe a su compromiso de ofrecer una experiencia personalizada y de alta calidad. Para continuar mejorando sus productos y funciones, la empresa actualiza sus precios de forma ocasional.

Los usuarios van a recibir un correo electrónico similar sobre el anuncio del aumento de los planes.

Qué es AI DJ de Spotify

Una de las funciones más recientes y populares de Spotify que integra inteligencia artificial es AI DJ.

Se trata de una guía personalizada que conoce tus gustos musicales y elige qué reproducir para ti. Combina una selección curada de canciones con una voz generada por IA, que además ofrece datos interesantes sobre los temas y artistas que recomienda.

Esta función es posible gracias a la combinación de la tecnología de personalización de Spotify, la inteligencia artificial generativa y la curaduría de editores expertos en música.

Esta función es basada en inteligencia artificial.

Inspirada en los locutores de radio, la voz del DJ saluda al usuario y presenta cada canción de forma cercana y natural.

“Desde el debut de AI DJ, hemos aprendido la importancia de darle contexto a nuestros usuarios sobre lo que están escuchando. Cuando los oyentes reciben comentarios junto con sus recomendaciones musicales personalizadas, es más probable que escuchen una canción que de otro modo se habrían saltado”, indica Spotify.

Para desarrollar el modelo de voz en español para AI DJ, Spotify colaboró con Olivia “Livi” Quiroz Roa, editora senior de la compañía, con sede en Ciudad de México y una amplia trayectoria en la industria musical.

Livi se encarga de la curaduría de playlists populares dentro de la plataforma y ha sido clave en el lanzamiento del programa EQUAL en México.

La voz del DJ da la bienvenida al oyente y presenta cada canción con un estilo cálido y natural.

Tras un casting internacional, su voz fue la que generó mayor conexión con los usuarios. Quienes la evaluaron destacaron que se sentía cercana, como si una amiga les recomendara música.

La función ahora se está expandiendo a usuarios Premium en España y en países seleccionados de Latinoamérica, incluidos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Qué es una Jam en Spotify

Una Jam en Spotify es una función que permite a varios usuarios escuchar música juntos en tiempo real, como si estuvieran en una fiesta o reunión, sin importar dónde se encuentren.

Jam se basa en algunas de las funciones sociales más populares de Spotify y las combina con su tecnología de personalización.

Cualquier persona con una cuenta de Spotify (gratis o Premium) puede unirse a una Jam, pero solo los usuarios Premium pueden iniciarla. Quien inicia la Jam controla la lista de reproducción, pero también puede dar acceso a otros participantes para que agreguen canciones. Todos escuchan lo mismo al mismo tiempo, lo que crea una experiencia compartida y colaborativa.

Es ideal para sesiones entre amigos, viajes o momentos en los que se quiere disfrutar música de forma conjunta, incluso a distancia.

Qué tipos de planes premium tiene Spotify

Spotify cuenta con distintos planes Premium diseñados para ajustarse a las diversas necesidades de sus usuarios.

Spotify ofrece varios planes Premium adaptados a diferentes necesidades. Estos son los principales:

Premium Individual :Para una sola persona. Incluye reproducción sin anuncios, descargas y música sin conexión.

Premium Duo :Para dos personas que vivan en la misma dirección. Cada una tiene su cuenta propia, y se incluye una playlist compartida basada en gustos comunes.

Premium Familiar :Para hasta seis personas que vivan en el mismo hogar. Incluye control parental para contenido explícito y acceso a Spotify Kids.

Premium Estudiante:Para estudiantes universitarios verificados. Ofrece los mismos beneficios del plan individual a un precio reducido.

Cada plan ofrece música sin anuncios, posibilidad de descargar canciones y escuchar sin conexión.