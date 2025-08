El iPhone 17 Pro tendría una versión diferente en Europa con una limitación en la batería

La versión estadounidense del iPhone 17 Pro aprovechará el espacio extra al eliminar la bandeja SIM, permitiendo una batería de mayor capacidad. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

La inminente llegada del iPhone 17 Pro tendrá una ligera diferencia en su versión para Europa y China, frente a los modelos que se lanzarán en Estados Unidos: su batería será más pequeña.

El motivo no se encuentra en la tecnología ni en decisiones comerciales arbitrarias, sino en una compleja red de regulaciones y desafíos logísticos que afectan la capacidad de los teléfonos móviles vendidos en la región.

Qué diferencias tendría el iPhone 17 Pro en España

Imágenes provenientes de fuentes internas, reveladas por MajinBu (filtrador de información), muestran dos variantes claras del próximo teléfono de Apple. Por un lado, la versión estadounidense del iPhone 17 Pro presenta una placa interna más ancha, lo que se traduce en una utilización máxima del espacio interno.

Esta optimización es posible gracias a la ausencia de la bandeja para la tarjeta SIM física, ya que en Estados Unidos la migración al eSIM es prácticamente total. Esto permite que se rediseñe el hardware con menos restricciones, dedicando mayor volumen a la batería.

Ambos modelos del iPhone 17 Pro mantendrán la batería en forma de 'L' y carcasa de acero para mejorar la gestión térmica y la carga rápida. (REUTERS/Adam Gray/File Photo)

En contraste, las fotos exhiben que el modelo destinado a Europa y China conserva la necesidad de alojar una bandeja extraíble para tarjetas SIM tradicionales. Esta característica, aunque puede parecer menor, exige a los ingenieros de Apple reservar espacio en el chasis, lo que inevitablemente reduce el tamaño de la batería que puede ensamblarse en estos modelos.

Más allá del espacio físico, la filtración también deja ver que ambos modelos adoptan una batería con diseño en “L” y carcasa de acero, elemento que Apple introdujo previamente en el iPhone 16 Pro.

Esta estructura no solo mejora la gestión del calor y la resistencia del componente, sino que favorece la integración interna y mantiene las mejoras en velocidad de carga alcanzadas en generaciones anteriores.

Cómo afectan estas diferencias a la experiencia de usuario

Según los datos filtrados, la única diferencia relevante entre las variantes del iPhone 17 Pro reside en la capacidad de la batería. Mientras que la edición estadounidense podrá contar con unos cuantos miliamperios hora adicionales gracias a ese espacio ganado, la europea y la china tendrán una batería de menor tamaño.

La normativa internacional limita la capacidad de las baterías de smartphones en Europa a 5.300 mAh para evitar costosos procesos de certificación. (REUTERS/Florence Lo/File Photo)

Los analistas citados en la filtración descartan que este cambio derive en una experiencia desigual para los usuarios. La optimización del software y la eficiencia energética del dispositivo lograrán que la autonomía práctica apenas muestre variaciones perceptibles entre ambos modelos.

En cuanto a los tiempos de carga, la filtración señala que el diseño con carcasa de acero se mantiene tanto para el dispositivo americano como para los mercados con SIM física. Esta apuesta por un mejor manejo térmico permitirá sostener potencias de carga rápida sin comprometer la seguridad ni la durabilidad del componente, algo que Apple ya aplicó previamente en la familia iPhone 16 Pro.

Aunque no hay datos definitivos sobre la velocidad máxima de carga para el iPhone 17 Pro, las pistas apuntan a nuevas mejoras respaldadas en la protección y diseminación del calor.

Se espera que el iPhone 17 Pro y el resto de la gama sean presentados durante el mes de septiembre de 2025, aunque la confirmación oficial de la fecha aún está pendiente.

El iPhone 17 Pro y el resto de la gama se presentarán en septiembre de 2025, aunque la fecha oficial aún no está confirmada.(REUTERS/Abdul Saboor/File Photo/File Photo)

Por qué las baterías de los celulares son más pequeñas en Europa

El caso del iPhone 17 Pro no es una excepción dentro del panorama de los smartphones en Europa. Desde hace años, fabricantes como Xiaomi, HONOR, vivo, realme, Huawei y Samsung han debido adaptar la capacidad de las baterías de sus dispositivos para cumplir con una estricta normativa internacional.

En particular, la restricción proviene de la regulación de transporte y comercialización de baterías de ion de litio. Según la disposición especial 188 de las Naciones Unidas, respaldada por la IATA y normativa europea, las baterías que se transportan como productos no peligrosos no pueden superar los 20 Wh por celda, lo que en la práctica limita la capacidad de las baterías de los teléfonos móviles a aproximadamente 5.300 mAh.

Cualquier batería superior a ese umbral se considera mercancía peligrosa clase 9. Esto implica costosos procesos de certificación, garantía adicional y manejo especial durante los trayectos por aire, mar o tierra.

Por ejemplo, mientras un modelo como el Realme GT 7 se introduce en China con una batería de 7.000 mAh, para el mercado español su capacidad debe rebajarse considerablemente, al igual que sucede con el Xiaomi 15 Ultra o el Honor Magic 7 Pro, cuyas versiones europeas marcan valores por debajo del máximo permitido.

Incluso los modelos que sí alcanzan capacidades superiores lo hacen mediante arquitecturas especiales (baterías divididas en dos celdas menores) o asumiendo sobrecostos operativos que repercuten directamente en el precio final.

Esto no solo responde a una cuestión de seguridad en el transporte de baterías, sino también a factores económicos y logísticos. El encarecimiento que implica superar los 20 Wh desincentiva tanto la importación como la comercialización de teléfonos de mayor autonomía en la Unión Europea.