Los 4 hábitos que tienen las personas con una inteligencia superior, según la ciencia y la IA

La ciencia y la IA han identificado el patrón de las personas más inteligentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de los resultados en pruebas de coeficiente intelectual, la inteligencia suele manifestarse a través de comportamientos cotidianos. Diversos estudios científicos han identificado cuatro hábitos comunes en personas con una capacidad intelectual destacada, los cuales permiten identificar una inteligencia superior sin necesidad de recurrir a fórmulas complejas ni ecuaciones matemáticas. Se trata de actitudes simples, pero consistentes, que reflejan una forma particular de relacionarse con el entorno, con los demás y consigo mismos.

En primer lugar, está la capacidad de escuchar. Aunque no siempre es evidente, se trata de una de las habilidades más marcadas entre quienes tienen un coeficiente intelectual alto. Según el Journal of Personality and Social Psychology, estas personas prefieren escuchar antes que hablar, lo que les permite comprender mejor a su interlocutor y procesar la información de manera más profunda.

Esta actitud de observación activa no implica pasividad, sino una disposición consciente a interpretar los matices del lenguaje verbal y no verbal. Así, logran establecer interacciones más reflexivas, construidas sobre una base sólida de comprensión y empatía.

Escuchar es parte importante de los que tienen una inteligencia más alta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra característica notable es la inclinación por la soledad. De acuerdo con un estudio conjunto entre Norman Li, de la Singapore Management University, y Satoshi Kanazawa, de la London School of Economics, las personas con un CI superior tienden a evitar grandes grupos sociales. Esta preferencia no debe confundirse con la timidez o la simple introversión; responde, más bien, a una estrategia consciente de gestión de energía mental.

Al mantenerse alejadas del bullicio, estas personas pueden enfocarse en sus pensamientos, proyectos o investigaciones sin interrupciones. Además, una investigación del Instituto Karolinska en Suecia indica que una mayor sensibilidad sensorial también podría explicar esta necesidad de aislamiento. Sin embargo, los expertos advierten que este hábito debe manejarse con equilibrio, ya que una soledad prolongada podría derivar en episodios de estrés o agotamiento emocional.

El entorno físico también juega un rol inesperado en el desarrollo intelectual. Contrario a lo que muchas veces se cree, el desorden puede ser un aliado de la creatividad. Según Business Insider, las personas con alta inteligencia no necesitan un espacio ordenado para ser productivas. En cambio, encuentran en el caos una fuente de inspiración.

El desorden demostraría que las personas son más creativas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio del aparente desorden, su mente puede conectar ideas de forma más libre, favoreciendo la innovación y la originalidad. Este entorno flexible les permite romper con estructuras rígidas y pensar “fuera de la caja”, una habilidad especialmente valorada en campos que requieren soluciones creativas.

Finalmente, la búsqueda constante de desafíos aparece como un motor clave en sus vidas. Las personas con CI elevado no se conforman con lo que ya saben; por el contrario, tienen una necesidad casi permanente de aprender, experimentar y avanzar.

Este rasgo se refleja en su tendencia a estudiar nuevas disciplinas, explorar idiomas o capacitarse en áreas fuera de su formación original. Más que una simple curiosidad, se trata de una necesidad de estimulación intelectual que les ayuda a mantener su mente activa y motivada.

Ponerse nuevos retos es parte de las personas que son más inteligentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dice la inteligencia artificial sobre estos hábitos?

Desde la perspectiva de modelos de inteligencia artificial como ChatGPT, estos hábitos no solo son coherentes con las características observadas en personas con alto coeficiente intelectual, sino que también reflejan habilidades clave para resolver problemas complejos.

La capacidad de escucha activa permite recopilar información precisa antes de emitir juicios, la preferencia por la soledad facilita la concentración en tareas de alta demanda cognitiva, y la apertura al desorden y los desafíos estimula el pensamiento divergente, esencial para la innovación.

Además, desde un enfoque computacional, estos hábitos son análogos a principios de procesamiento eficiente: reducir el “ruido” (aislamiento), maximizar la entrada relevante (escucha), aceptar la complejidad (desorden creativo) y optimizar el aprendizaje constante (búsqueda de retos). Por eso, aunque no se trate de “inteligencia artificial humana”, el análisis de estos comportamientos permite reconocer patrones mentales altamente eficientes y adaptativos.