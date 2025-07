Qué hacer si llega una caja de Amazon sin pedido previo: se trata de una estafa

Muchos pueden creer que es buena idea quedarse con estos objetos. (Imagen ilustrativa Infobae)

El auge de las compras en línea ha dado lugar a nuevas formas de estafa que afectan tanto a consumidores como a plataformas digitales. Una de las más recientes consiste en la recepción de paquetes de Amazon u otros comercios sin que el receptor haya realizado ningún pedido.

Este tipo de envíos, que a primera vista pueden parecer simples errores logísticos, esconden una técnica fraudulenta diseñada para manipular la reputación de vendedores y obtener ventajas ilícitas en los mercados digitales.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierte que esta práctica pone en jaque la confianza en el comercio electrónico, al representar riesgos para la información personal de los usuarios y para el funcionamiento honesto de las plataformas.

Por qué llegan paquetes de Amazon sin un pedido previo

El brushing es un fraude vinculado al comercio online donde vendedores envían de forma aleatoria productos a personas que no los han solicitado. El INCIBE explica: “El objetivo de esta técnica es generar reseñas falsas en plataformas de venta online para mejorar la reputación del vendedor y atraer más compradores reales”.

Los responsables del brushing crean cuentas ficticias, utilizan direcciones reales para los envíos y luego publican opiniones positivas en nombre del destinatario, simulando así operaciones legítimas.

Estos envíos suelen contener productos de bajo coste, frecuentemente de marcas desconocidas o sin valor comercial relevante. A pesar de no implicar un desembolso económico directo para el receptor, manipulan la percepción pública sobre la fiabilidad de vendedores y plataformas.

Cómo saber si es víctima de este fraude digital

Detectar el brushing a tiempo puede evitar consecuencias indeseadas. Un indicio clave es la llegada de paquetes sin haber realizado compras recientemente.

El INCIBE puntualiza: “Si empiezas a recibir paquetes inesperados, sobre todo si no has realizado compras en línea recientemente, esto podría ser una señal de brushing”. Los artículos enviados son casi siempre baratos y, en la mayoría de los casos, carecen de identificación clara del remitente.

Otra señal son notificaciones de entrega provenientes de servicios postales o de plataformas de compras que resultan desconocidas para el usuario. Estos mensajes pueden llegar por correo electrónico o SMS y no dejan constancia de un pedido legítimo efectuado por la persona afectada.

Cuáles son los riesgos de recibir productos no solicitados

Aunque recibir un producto sin haberlo comprado puede parecer una situación fortuita, el brushing encierra múltiples riesgos. El primero es el uso inadecuado de datos personales.

Quienes llevan a cabo esta práctica han conseguido, en algún punto, obtener información como nombre y dirección, lo que puede indicar una filtración de datos. Además, el brushing distorsiona los sistemas de reputación en los mercados digitales y contribuye al engaño masivo de otros compradores.

Otro riesgo relevante es que confirma la validez de la dirección postal del receptor, lo que puede abrir la puerta a futuras estafas más serias o intentos de suplantación de identidad, así como al envío de productos inseguros o no homologados.

Qué hacer al recibir un paquete de Amazon no solicitado

No hay que abrir ni utilizar el producto recibido. Según señala INCIBE, “si no hiciste el pedido no estás obligado a aceptarlo ni utilizarlo.” Se debe mantener el paquete cerrado y contactar con el servicio de atención al cliente de la plataforma por la que supuestamente se realizó el envío.

Es fundamental revisar las cuentas online asociadas a compras para verificar que no existan pedidos no autorizados o movimientos sospechosos. Cualquier anomalía debe reportarse de inmediato a la plataforma, y en casos de filtración de datos o fraude, a las autoridades competentes.

Asimismo, cambiar las contraseñas y activar medidas adicionales de seguridad en las cuentas vinculadas al comercio ayuda a reducir los riesgos. El INCIBE sugiere que, frente a cualquier sospecha, se utilicen “claves fuertes y únicas para cada cuenta”.