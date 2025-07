La verdad detrás de compartir ubicación con la pareja: es una ventaja o riesgo para la relación

Cada vez es más habitual que las parejas compartan su ubicación gracias a herramientas como la app Encontrar de iPhone o la función de ubicación en tiempo real que ofrece WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Compartir la ubicación con la pareja se ha vuelto cada vez más común gracias a aplicaciones como Encontrar en iPhone o la función de ubicación en tiempo real de WhatsApp.

Para muchos, esto representa un símbolo de compromiso: el año pasado, The New York Times llamó a compartir la ubicación “la última frontera en las expresiones digitales de pareja”.

Una encuesta reciente en Australia y publicada por eSafety Commissioner reveló que casi uno de cada cinco jóvenes entre 18 y 24 años considera aceptable rastrear a su pareja cuando quiera.

La generación Z, que creció con internet, está más acostumbrada a compartir sus datos en línea. Por ejemplo, Snapchat, la red social favorita de muchos jóvenes, lleva tiempo usando Snap Maps para compartir ubicaciones.

Sin embargo, Joanna Harrison, terapeuta de parejas y autora de Five Arguments All Couples (Need to) Have, advierte que compartir la ubicación puede alterar el equilibrio esencial entre independencia y unión en una relación.

“Sería una pena que estas aplicaciones nos quiten la oportunidad de compartir detalles de nuestras vidas independientes porque ya sabemos dónde está el otro”, dijo a The Guardian.

“Además, se pierde un poco de romanticismo cuando sabes al instante dónde está alguien. ¿Y qué pasa con esa sensación de esperar con ganas a alguien cuando no sabes exactamente cuándo llegará?”, agregó.

Para Alan, de 75 años, compartir la ubicación es una herramienta práctica. Él y su pareja se activaron mutuamente el seguimiento hace años y lo usan para coordinarse mejor, especialmente con horarios irregulares y desplazamientos largos, explicó al medio recién mencionado.

Errores al compartir ubicación con la pareja

Uno de los errores más comunes al compartir la ubicación con la pareja es que la información no siempre sea exacta. “Mi esposo y yo compartimos nuestras ubicaciones”, cuenta Emily, de 33 años, de Londres.

“Por lo general no hay problema, pero una vez me envió un mensaje alarmado cuando estaba embarazada porque mi ubicación mostraba que estaba en un hospital”. En realidad, estaba en un tren pasando justo por delante del hospital, relató.

También hay situaciones en las que la pareja recibe una notificación de que alguien ya llegó a casa cuando todavía está a casi cinco minutos caminando. Aunque normalmente no es un gran inconveniente, no siempre se puede confiar al 100% en la precisión del sistema.

Cuáles son las ventajas de compartir la ubicación con la pareja

En la revista Computers in Human Behavior, algunas investigaciones sugieren que la vigilancia en línea “podría favorecer la intimidad en parejas con interacciones limitadas, ya sea por distancia geográfica o razones psicológicas”, aunque esto no se refiere exclusivamente al rastreo de ubicación.

Nedra Glover Tawwab, terapeuta de relaciones y autora de libros como Set Boundaries, Find Peace, comparte su ubicación con su esposo. Debido a que viaja frecuentemente por trabajo, le resulta tranquilizador que él pueda saber dónde se encuentra sin necesidad de comunicarse constantemente.

Además, cuando viaja con amigos, suelen compartir su ubicación para mantenerse conectados en caso de separarse.

Por otro lado, la organización benéfica contra la violencia doméstica Refuge reportó que, en 2019, el 72% de las mujeres que acudieron a sus servicios dijeron haber sufrido abusos facilitados por la tecnología. Sin embargo, estos abusos no se limitaron al rastreo de ubicación.

Como señala la defensora de derechos digitales Samantha Floreani, otras investigaciones indican que “la idea de una vigilancia cuidadosa puede generar intimidad de formas que desafían las nociones tradicionales de privacidad”.

Compartir ubicación con la pareja: sí o no

Compartir la ubicación con la pareja es una decisión muy personal que depende de la confianza, el nivel de comunicación y las circunstancias de cada relación. Aunque puede aportar seguridad y cercanía, es importante hacerlo de forma segura y respetando la privacidad de ambos.

Un control excesivo puede generar desconfianza y afectar negativamente la relación, por lo que el equilibrio y el diálogo son clave para evitar problemas.