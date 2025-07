Cómo detectar y expulsar intrusos de lá red WiFi para evitar un internet lento

La seguridad de la red WiFi doméstica es una preocupación creciente ante posibles intrusiones y pérdida de privacidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

La seguridad de la red WiFi doméstica se volvió una preocupación habitual actualmente. Las señales de una conexión más lenta de lo habitual, cortes extraños y el aumento inesperado en el consumo de datos pueden tener explicaciones simples: la presencia de intrusos en la red.

Vecinos, personas no autorizadas o dispositivos desconocidos pueden conectarse sin permiso, saturando el ancho de banda y comprometiendo la privacidad y la seguridad de los usuarios principales. Evitar estas situaciones implica detectar a los infiltrados y tomar medidas efectivas para expulsarlos y prevenir futuras intrusiones.

Cómo detectar intrusos en la red WiFi

El primer paso para ganar control sobre la red WiFi es identificar quiénes están conectados. El método más directo consiste en utilizar las herramientas que ofrece el propio router.

Accediendo a la configuración a través de la dirección IP habitual, como 192.168.0.1 o 192.168.1.1, es posible visualizar qué dispositivos están utilizando la red en tiempo real. La mayoría de los routers presentan una lista que muestra el nombre, la dirección IP y la dirección MAC de cada equipo conectado.

Ante la aparición de dispositivos extraños o no reconocidos, la probabilidad de una intrusión se incrementa.

Acceder a la configuración del router permite identificar en tiempo real los equipos conectados a la red doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes buscan opciones más sencillas y visuales, existen aplicaciones móviles como FING – Escáner de red, disponible tanto para Android como para iOS. Esta herramienta escanea la red, muestra todos los aparatos conectados, su tipo, marca y dirección MAC.

FING facilita el proceso al permitir asignarles nombres a los dispositivos propios, lo que contribuye a identificar fácilmente cualquier intruso nuevo cada vez que se revise la conexión. El historial de eventos alerta sobre el ingreso de equipos no reconocidos tras cada escaneo, aportando un plus de vigilancia para el usuario doméstico.

Cómo expulsar y bloquear el acceso de intrusos a mi WiFi

Una vez identificados los equipos no autorizados en la red, expulsarlos requiere combinar varias acciones y ajustes de configuración en el router. Uno de los procedimientos más eficaces y radicales consiste en cambiar la contraseña de la red WiFi.

Al modificar la clave, todos los dispositivos conectados serán automáticamente desconectados, incluidos los propios, por lo que hará falta reingresar la nueva contraseña en cada aparato.

Cambiar la contraseña del WiFi es una de las medidas más efectivas para expulsar intrusos de la red doméstica. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para garantizar máxima protección, se recomienda crear contraseñas largas (12 caracteres o más), que combinen letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos, y evitar cualquier referencia personal o patrones simples.

El cambio de clave se ejecuta accediendo al panel de configuración del router. Normalmente, basta con ingresar la dirección 192.168.1.1 en el navegador, introducir usuario y contraseña de administración (siempre es aconsejable cambiarlos y no usar los que vienen por defecto), y buscar la opción de “Seguridad inalámbrica” o “Wireless Security”.

Allí es posible seleccionar los protocolos WPA2 o WPA3, los más seguros actualmente, y actualizar la clave con la nueva configuración.

Otra opción relevante es la creación de listas negras mediante filtrado MAC. Cada dispositivo conectado dispone de una dirección MAC única. A través de la sección “Filtro MAC” en la configuración del router, pueden añadirse las direcciones de los aparatos a bloquear.

El filtrado MAC permite bloquear dispositivos específicos, aunque no es infalible ante usuarios avanzados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto garantiza que aunque un intruso conozca la contraseña de la red, su equipo no podrá volver a conectarse. El filtrado MAC ofrece un control detallado y permite crear listas blancas, admitiendo solo a los dispositivos seleccionados. No obstante, la medida no resulta infalible ante usuarios experimentados, ya que existen métodos para suplantar direcciones MAC.

En situaciones donde el acceso no deseado persiste, una solución drástica consiste en restablecer el router a valores de fábrica. Este procedimiento elimina todas las configuraciones y credenciales almacenadas. Tras el reseteo, será necesario reconfigurar la red y asignar nuevas claves con los criterios de seguridad recomendados.

Del mismo modo, para blindar la red de manera temporal, puede deshabilitarse la conexión WiFi desde la configuración avanzada, lo que forzará la desconexión de todos los dispositivos, incluyendo los propios.