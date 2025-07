Cómo usar Google Maps sin conexión y sin gastar datos: el truco que pocos conocen

Conoce el truco para usar Google Maps sin gastar tus datos móviles. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En la era digital, donde la conectividad es clave para la mayoría de nuestras actividades cotidianas, hay una herramienta que se ha convertido en indispensable para millones de personas alrededor del mundo: Google Maps.

Esta aplicación no solo sirve para encontrar direcciones o planificar rutas, sino también para descubrir restaurantes, evitar el tráfico y hasta calcular tiempos de llegada con bastante precisión. Sin embargo, su uso intensivo también implica un consumo constante de datos móviles, lo que puede convertirse en un problema, especialmente cuando se viaja al extranjero o se cuenta con un plan de datos limitado.

Frente a esta necesidad, la experta en tecnología Elena Santos, compartió en TikTok un truco muy útil que permite usar Google Maps sin conexión a internet, sin perder sus funciones más importantes. El método, aunque poco conocido, se basa en una herramienta que ya viene integrada en la app: los mapas sin conexión.

Usando la descarga de mapa, podrás usar Google Maps sin usar tus datos móviles. (Foto: Captura de Google)

Cómo funciona el sistema de mapas sin conexión de Google

La función de descargar mapas permite al usuario guardar en su dispositivo una parte específica del mapa —por ejemplo, una ciudad o barrio entero— para luego consultarlo sin necesidad de estar conectado. Esto no solo ahorra datos, sino que también garantiza que puedas moverte por cualquier lugar aunque no haya señal o conexión móvil disponible.

El proceso es bastante sencillo. Primero, hay que abrir Google Maps y buscar la ciudad o zona que se desea visitar. Luego, al tocar el nombre del lugar que aparece en la parte inferior de la pantalla, se despliega un menú con tres puntos en la esquina superior derecha. Allí se encuentra la opción “Descargar mapa sin conexión”.

Al seleccionarla, podrás ajustar el área exacta del mapa que deseas guardar. Una vez confirmado, el sistema comenzará a descargar el contenido, lo cual puede tardar solo unos segundos, dependiendo del tamaño de la zona elegida y la velocidad de conexión al momento de realizar la descarga.

Con Google Maps puedes desplazarte por la ciudad sin problemas. REUTERS/Dado Ruvic

Qué se puede hacer sin conexión

Uno de los aspectos más interesantes es que, incluso sin internet, el mapa funciona casi igual que en su versión online. Se puede navegar por las calles, ver nombres de lugares, obtener indicaciones paso a paso e incluso usar la navegación por voz, siempre que el GPS esté activo. La aplicación también recordará las rutas alternativas que estaban disponibles al momento de la descarga, lo que permite mayor flexibilidad al moverse.

La experta señala que este truco es ideal no solo para turistas, sino también para quienes viven en áreas con poca cobertura móvil o simplemente prefieren estar preparados ante cualquier inconveniente. Además, permite planificar viajes con antelación y tener siempre una opción “offline” a mano.

Limitaciones a tener en cuenta

Aunque es una herramienta poderosa, no todas las funciones de Google Maps están disponibles sin conexión. Por ejemplo, no se pueden consultar en tiempo real condiciones del tráfico, cierres de calles, accidentes o rutas que cambian en función del tránsito. Tampoco se puede buscar nuevos negocios o direcciones que no estén incluidas en el área descargada.

Google Maps ha integrado varias funciones con IA. (Google)

Además, los mapas descargados tienen un tiempo de validez: normalmente se mantienen actualizados durante 30 días, aunque pueden renovarse manualmente o configurarse para que se actualicen automáticamente cuando el teléfono esté conectado al Wi-Fi.

Compatibilidad y recomendaciones

Este sistema está disponible tanto para dispositivos Android como para iPhone (iOS), aunque algunas funciones pueden variar ligeramente entre sistemas operativos. Para que funcione correctamente, es necesario tener activado el GPS del teléfono y asegurarse de que la aplicación tiene los permisos necesarios para acceder a la ubicación.

Desde Google también recomiendan descargar los mapas cuando estés conectado a una red Wi-Fi para evitar consumir datos innecesariamente.