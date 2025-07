Lo más visto en Netflix este 2025: Karol G, Black Mirror, K-pop y más éxitos para disfrutar

El documental de Karol G, 'Mañana fue muy bonito', fue uno de los títulos latinoamericanos más vistos. (Netflix)

Entre enero y junio de 2025, Netflix registró 95.000 millones de horas reproducidas. Según el reciente informe de la plataforma, esta se sigue consolidando en el menú de ‘streaming’ gracias a su estrategia de ofrecer propuestas para todos los gustos y públicos, desde series globalmente reconocidas hasta sorpresas regionales y eventos en vivo.

Estos son los títulos más vistos de la primera mitad del año.

El poder de los originales: clásicos que no pasan de moda

Buena parte del engagement en Netflix sigue alimentándose de los títulos originales de la plataforma que se lanzaron hace años. Series emblemáticas como Orange is the New Black, Ozark y La casa de papel sumaron más de 100 millones de horas visualizadas en solo seis meses, evidenciando el interés sostenido por historias definidas como fenómenos culturales. Del lado del cine, algunos éxitos pasados como Alerta roja, Leo y Superheroicos también mantuvieron su popularidad, superando los 20 millones de vistas cada una. Este fenómeno muestra que, lejos de ser efímeros, muchos lanzamientos originales logran enganchar a generaciones nuevas de suscriptores.

Orange Is the New Black (Netflix)

Series y películas internacionales rompen fronteras

Netflix ha apostado con fuerza por títulos no anglosajones y los resultados son contundentes: 10 de las 25 series más vistas este semestre no son de habla inglesa. El caso más rotundo es el de El juego del calamar, que en sus tres temporadas sumó más de 230 millones de vistas. Sólo la temporada más reciente registró 72 millones en sus primeros cuatro días de estreno, convirtiéndose en el tercer mayor éxito de estos seis meses.

La ola surcoreana se consolida además con propuestas como Si la vida te da mandarinas… (35 millones), Héroes de guardia (34 millones), y ambas temporadas de Un héroe débil: Clase 1 y Clase 2, que cosecharon 22 y 20 millones respectivamente. La oferta global se amplía con títulos escandinavos como Los secretos que ocultamos (34 millones, Dinamarca), No. 24 (24 millones, Noruega), Los crímenes de Åre (33 millones, Suecia), El rastro (29 millones) y La cúpula de cristal (20 millones), subrayando el interés creciente por las historias nórdicas.

En Latinoamérica, Colombia mantuvo su cuota de protagonismo: tras el estreno anterior de Cien años de soledad (5 millones), ahora destacan Medusa (21 millones), Perfil falso (20 millones) y el exitoso documental de Karol G, Mañana fue muy bonito (13 millones).

Medusa. (Netflix)

Black Mirror, series británicas y las estrellas del K-pop

El Reino Unido sigue posicionándose como cantera de éxitos. Adolescencia lideró con 145 millones de vistas, mientras que otras producciones como Me haces falta (58 millones), la anticipada Black Mirror, temporada 7 (31 millones) y Dept. Q (25 millones) refuerzan el atractivo de las historias británicas.

El fenómeno pop coreano también se trasladó al mundo infantil y familiar con la animación Las guerreras k-pop, que sumó 37 millones de reproducciones, consolidando el interés multicultural en la plataforma y la influencia global del K-pop.

Variedad de géneros y eventos en vivo

El catálogo de Netflix para este 2025 abarca todos los géneros y públicos. La oferta deportiva se apuntaló con la llegada de la WWE en enero, que registró 280 millones de horas de visualización en eventos como WWE RAW, evidenciando la capacidad de la plataforma para atraer y retener diferentes públicos, incluso en retransmisiones en directo.

Para los fans de la animación, Netflix sigue creciendo como referente. El anime está al alza, con lanzamientos como SAKAMOTO DAYS (24 millones), franquicias históricas como Naruto (45 millones) y producciones de Studio Ghibli como El viaje de Chihiro y El castillo ambulante (6 millones cada una).

Naruto. (Netflix)

El cine también mantuvo su peso con algunos de los títulos más vistos: De vuelta a la acción alcanzó 165 millones de vistas, Harta de Tyler Perry (103 millones), Mi lista de deseos con Sofia Carson (96 millones) y Nonnas (58 millones). Figuran además destacados filmes internacionales, como Extraterritorial (Alemania, 88 millones), Contraataque (México, 71 millones), iRehén (Países Bajos, 57 millones), Ad Vitam (Francia, 70 millones) y K.O. (Francia, 44 millones).

Comedias, dramas y producciones familiares arrasan

Las series dramáticas como Día cero (61 millones), Por siempre (19 millones) y American Primeval (47 millones) mantienen el interés de quienes buscan emociones intensas. En comedia, el estreno de Una nueva jugada (41 millones) y Las cuatro estaciones (39 millones) generó suficiente entusiasmo para renovar sus respectivas segundas temporadas. Propuestas ya establecidas como Cobra Kai (última temporada, 18 millones) y Big Mouth (final de la serie, 6 millones) continuaron cerrando su ciclo con éxito.

En la categoría de niños y familias, la animación es reina: Ms. Rachel (53 millones) y Gabby’s Dollhouse (108 millones en todas sus temporadas) se afianzan como favoritos del público infantil, garantizando entretenimiento para todas las edades.

Un semestre de nuevos récords y diversidad de voces

El más reciente informe de Netflix deja claro que, en 2025, la audiencia global busca variedad, calidad y propuestas representativas de todas las culturas. Entre los contenidos más vistos destacan el regreso de series emblemáticas, la irrupción de nuevas voces, el impacto de producciones coreanas y escandinavas, estrellas de la música como Karol G, el fenómeno del K-pop y el éxito consolidado de formatos familiares y en vivo. La diversidad sigue siendo el motor detrás del engagement y la fidelidad del público en la era del streaming global.