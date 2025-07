Fortnite, Warzone, Valorant y más videojuegos gratis en Epic Games: cómo instalarlos

Epic Games Store ofrece juegos gratuitos para descargar en PC. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

La tienda de videojuegos Epic Games ofrece títulos gratuitos para instalar en PC, una excelente oportunidad para quienes desean explorar juegos de distintos géneros sin gastar dinero.

Entre los nuevos títulos disponibles se encuentran:

Fortnite.

Warzone.

Valorant.

Genshin Impact.

The Sims 4.

Es importante tener en cuenta que la disponibilidad gratuita de estos videojuegos puede variar según el país en el que te encuentres. Aun así, la tienda de Epic Games ofrece otros títulos gratuitos que puedes explorar en cualquier momento.

La disponibilidad puede variar según la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo instalar estos videojuegos

El proceso para instalar estos videojuegos gratuitos de Epic Games es el siguiente:

Crea una cuenta en Epic Games (si no tienes una):

Ve a www.epicgames.com. Haz clic en ‘Iniciar sesión’ y luego en ‘Registrarse’. Completa tus datos y confirma tu cuenta por correo electrónico.

Descarga el lanzador de Epic Games:

En la página principal, haz clic en ‘Descargar Epic Games Launcher’. Instala el archivo en tu PC siguiendo las instrucciones del instalador.

Inicia sesión en el Epic Games Launcher y busca los juegos gratuitos.

Haz clic en ‘Obtener’ (Get).

Esto añadirá el juego a tu biblioteca de forma permanente (aunque no lo instales de inmediato)

Instala el juego desde tu biblioteca:

Ve a tu biblioteca de juegos. Selecciona el título que deseas instalar y haz clic en ‘Instalar’. Elige una carpeta de destino y espera a que se descargue.

Juego multijugador gratis de Epic Games, famoso por su modo Battle Royale con 100 jugadores compitiendo por sobrevivir. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

En qué consisten estos videojuegos

Los juegos gratuitos de Epic Games mencionados consisten en:

Fornite.

Juego multijugador gratuito desarrollado por Epic Games, conocido por su modo Battle Royale, donde 100 jugadores compiten para ser el último en pie. El juego combina disparos en tercera persona con construcción en tiempo real, permitiendo crear estructuras defensivas o estratégicas durante el combate.

Su estilo visual es colorido y caricaturesco, y recibe constantes actualizaciones con nuevas temporadas, eventos, y colaboraciones con franquicias populares. Además del modo Battle Royale, ofrece modos creativos y experiencias sociales dentro del juego, como conciertos o minijuegos.

Estos juegos son para PC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Warzone.

Warzone es la propuesta de Battle Royale gratuita de la franquicia Call of Duty, desarrollada por Infinity Ward y Raven Software.

En este juego, hasta 150 jugadores son lanzados a un mapa gigantesco con el objetivo de sobrevivir y eliminar a sus oponentes, mientras una zona tóxica se va cerrando progresivamente.

Su estilo es más realista y táctico que otros juegos del género, con un enfoque fuerte en el uso de armas, estrategias en equipo y habilidades de puntería.

Valorant.

Desarrollado por Riot Games, Valorant es un juego de disparos táctico en primera persona que mezcla Counter-Strike y Overwatch.

Valorant, de Riot Games, es un shooter táctico en primera persona que combina elementos de Counter-Strike y Overwatch. (Epic Games)

Dos equipos de cinco jugadores se enfrentan en rondas por objetivos: un equipo coloca una bomba (llamada “Spike”) y el otro intenta detenerlos. Lo que lo distingue es que cada personaje, llamado “agente”, tiene habilidades únicas que complementan el uso de armas.

Estas habilidades pueden cegar enemigos, crear barreras o curar aliados, lo que agrega una capa estratégica al clásico gameplay de disparos.

Genshin Impact.

Desarrollado por HoYoverse, es un juego de rol y aventura de mundo abierto. Inspirado en títulos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, permite explorar un gran mundo de fantasía llamado Teyvat, dividido en regiones elementales.

Controlas a varios personajes, cada uno con habilidades únicas ligadas a elementos como fuego, agua o hielo, que puedes combinar en combate para crear efectos especiales. Aunque es gratuito, tiene un sistema de monetización tipo gacha, con el que puedes obtener nuevos personajes o armas.

Los jugadores pueden personalizar desde la decoración hasta las relaciones de sus Sims. (Epic Games)

The Sims 4.

Es un simulador de vida donde creas personajes (llamados Sims), diseñas sus casas y controlas cada aspecto de su día a día. Puedes hacer que estudien, trabajen, se enamoren, formen familias o vivan situaciones caóticas y absurdas.

La creatividad es clave: puedes personalizar desde el color de las paredes hasta las relaciones sociales entre tus Sims. No hay un objetivo definido, por lo que la experiencia varía según el estilo de cada jugador.