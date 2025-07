Analistas creen que Tim Cook debería salir de la dirección de Apple: cuáles son los motivos

Foto del lunes del CEO de Apple Tim Cook en el evento de desarrolladores de la compañía en Cupertino, California June 9, 2025. REUTERS/Laure Andrillon

Analistas del sector tecnológico han puesto en duda la gestión de Tim Cook como CEO de Apple y aseguran que su salida sería el mejor camino, en medio de una actualidad con dudas en la compañía.

Desde la empresa LightShed Partners, especializada en investigación de economía y tecnología, consideran que Apple se expone a riesgos estratégicos si no ejecutan cambios de liderazgo orientados a revertir la tendencia actual y darle mayor protagonismo a la inteligencia artificial.

Cuál es el contexto en Apple: cambios y dudas

La reciente salida de Jeff Williams, hasta ahora director de Operaciones y tradicionalmente considerado como el “número dos” de Apple y posible sucesor de Cook, ha encendido aún más las alarmas.

Sabih Khan, con más de tres décadas en Apple, tomará su lugar, pero para los expertos el movimiento no apacigua las dudas. John Ternus, actual vicepresidente senior de Ingeniería de Hardware y responsable de productos como el iPhone, iPad y Mac, ya aparece como el principal candidato para tomar el relevo en la máxima dirección.

El lento avance de Apple en inteligencia artificial afecta su valor bursátil y la posiciona detrás de competidores como Nvidia y Meta.(REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

La partida de Williams coincide con otra baja, la de Ruoming Pang, principal ejecutivo de Apple en IA, quien pasará a integrar las filas de Meta, el grupo matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp.

Por qué Tim Cook debería salir de Apple, según analistas

Walter Piecyk y Joe Galone, analistas de LightShed Partners, han sido contundentes al sostener que Apple necesita urgentemente un cambio en la dirección general de la empresa.

“Apple ahora necesita un CEO enfocado en el producto, no en la logística”, advierten, en alusión a la experiencia previa de Tim Cook en la gestión de cadenas de suministro y operaciones antes de suceder a Steve Jobs en 2011.

En su análisis, Piecyk y Galone destacan que los problemas de Apple en el ámbito de la IA generan riesgos significativos para el futuro de la compañía. “Si Apple falla en el área de IA, podría alterar fundamentalmente la trayectoria a largo plazo de la empresa y su capacidad de crecimiento”, aseguran.

El lanzamiento de 'Apple Intelligence' no convence a analistas, que ven insuficiente la apuesta frente a Microsoft y Google.(REUTERS/Leah Millis/File Photo)

Según su perspectiva, la revolución industrial que supone la inteligencia artificial no encuentra a Apple en la mejor posición competitiva. Incluso sugieren que la falta de avances notables en este campo podría convertir a Apple en una de las “víctimas” de esta nueva ola tecnológica global.

Los analistas recalcan que, pese a los logros del heredero de Jobs, la etapa actual exige una dirección distinta y más audaz. “Tim Cook fue el CEO ideal en el momento de su nombramiento y, sin duda, ha hecho un trabajo excelente”, reconocen.

Pero insisten en que, tras la salida de Williams, “es hora de un cambio más disruptivo, no menos”. La nota enviada a clientes y reproducida en medios estadounidenses subraya la urgencia de un relevo que permita a Apple enfocarse en la innovación de producto, el terreno donde la marca cimentó su prestigio global.

Qué posibilidades hay de que Tim Cook salga de Apple

Las dudas en torno a la estrategia de Apple y su lento avance en inteligencia artificial han impactado directamente en su valor bursátil. En 2025, la acción de Apple cayó entre un 14% y un 16%, mientras que Meta mostró un alza del 25%, Microsoft impresionó con un 19% y Nvidia avanzó un 17%. Este desempeño menguante desplazó a la empresa californiana del primer lugar en capitalización bursátil, cediendo el liderazgo a Nvidia, referente en hardware para IA.

La falta de presión de accionistas y del consejo mantiene a Tim Cook en el cargo, pese a las críticas sobre la estrategia de Apple.(REUTERS/Mike Segar/File Photo)

Analistas e inversores ven con preocupación como nuevas compañías, especialmente startups con propuestas centradas en IA, comienzan a rivalizar con el ecosistema de Apple. El lanzamiento de nuevas funciones bajo la marca “Apple Intelligence” no convenció a los expertos, quienes lo interpretan más como una optimización incremental que como una revolución frente a las apuestas de Microsoft y Google en el campo de la IA generativa.

Pese a este contexto, no existe una exigencia mayoritaria de los accionistas ni del consejo para reemplazar a Tim Cook como CEO, y el ejecutivo no ha dado señales de dimisión. No obstante, estudios como el de LightShed Partners alertan sobre el riesgo de perder relevancia si no se impulsa una renovación en la conducción.

El nombre de John Ternus, actual responsable de ingeniería de hardware, surge como posible relevo y simboliza el dilema de Apple: seguir priorizando la eficiencia operativa o retomar el enfoque disruptivo en diseño e innovación que definió su historia.