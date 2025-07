Apple ante un cambio clave: la sucesión de Tim Cook y el reto de la inteligencia artificial

El rezago de Apple en inteligencia artificial frente a Microsoft y Meta genera preocupación entre inversores y analistas (Imagen ilustrativa elchapuzasinformatico)

Con la salida de Jeff Williams, la atención se centra ahora en otros ejecutivos de alto rango que podrían cubrir la dirección general de Apple. Según informó Fast Company, los nombres con más peso dentro de la empresa son John Ternus, Sabih Khan, Craig Federighi, Eddy Cue y Greg Joswiak, todos con una amplia trayectoria en la compañía y experiencia en áreas clave.

- John Ternus, actual vicepresidente sénior de ingeniería de hardware, se ha convertido en una figura destacada en las presentaciones de Apple. Ha desempeñado un papel esencial en la transición de los ordenadores de la empresa de procesadores Intel a Apple Silicon, una de las decisiones consideradas más exitosas de los últimos años. Ternus se unió a Apple en 2001 como diseñador de productos y se distingue por su meticuloso enfoque en el desarrollo de hardware.

- Sabih Khan, tras su ascenso a director de operaciones (COO), ha adquirido una posición estratégica en la sucesión. Posee un conocimiento profundo de la gestión de la cadena de suministro global, una competencia clave ante la incertidumbre comercial y tecnológica actual.

- Craig Federighi, vicepresidente sénior de ingeniería de software, es uno de los rostros más reconocibles de Apple, habitual en los eventos de la compañía. Supervisa los sistemas operativos principales, como iOS y macOS, y se destaca por su comprensión del sector tecnológico y su capacidad para comunicar la visión de la empresa.

- Eddy Cue, responsable de la división de servicios, ha sido clave para la expansión de este segmento, que en 2024 generó $100.000 millones en ingresos, frente a los $4.800 millones de 2014. Bajo su liderazgo, servicios como Apple Music, iCloud y Apple TV+ se consolidaron como fuentes de ingresos recurrentes y de alto margen para la compañía.

- Greg Joswiak, conocido como “Joz”, lidera el área de marketing global y acumula casi 40 años en la empresa. Su experiencia abarca desde los tiempos difíciles tras la primera etapa de Steve Jobs hasta el resurgimiento de Apple y la era dirigida por Tim Cook. Fue decisivo en el desarrollo del iPod, producto que transformó Apple en una empresa tecnológica líder en el siglo XXI.

Con la salida de Jeff Williams, la atención se centra ahora en otros ejecutivos de alto rango que podrían cubrir la dirección general de Apple (REUTERS)

Edad de los candidatos y la estabilidad futura en Apple

Un elemento que complica la sucesión en Apple es la edad de los principales candidatos. Jeff Williams se jubila a los 63 años, mientras que Greg Joswiak tiene 61, Eddy Cue 60, Sabih Khan 59, Craig Federighi 56 y John Ternus 50. De acuerdo con Fast Company, si Tim Cook se mantiene al frente algunos años más, estos ejecutivos superarían los 70 años a una década de asumir el CEO, lo que podría restringir la estabilidad y continuidad que buscan los inversionistas y el consejo de administración.

Cuando Tim Cook tomó el mando en 2011, tenía 50 años, y ha liderado Apple durante cerca de 14 años. Los accionistas esperan que el próximo CEO permanezca al menos entre siete y diez años, con el fin de evitar incertidumbres y asegurar una transición ordenada para la compañía.

Críticas y desafíos: liderazgo enfocado en producto e inteligencia artificial

El debate sobre la sucesión de Cook no se limita a los nombres propuestos, sino que abarca el perfil que debe tener el próximo líder de Apple. Analistas de LightShed Partners, citados por Bloomberg y MarketWatch, señalaron que la empresa necesita un CEO enfocado en producto y no en logística, haciendo referencia al perfil operativo de Cook. “Apple ahora necesita un CEO enfocado en producto, no en logística”, enfatizaron Walter Piecyk y Joe Galone, quienes agregaron que un fallo en inteligencia artificial podría modificar de forma fundamental la trayectoria de la empresa.

La preocupación radica en el rezago de Apple frente a competidores como Microsoft y Meta en cuanto a desarrollo e implementación de inteligencia artificial. En 2025, las acciones de Apple han descendido un 16%, mientras que las de Meta y Microsoft crecieron un 25% y un 19%, respectivamente. Los analistas de LightShed advirtieron que “la inteligencia artificial transformará industrias en toda la economía global, y Apple corre el riesgo de convertirse en una de sus víctimas”.

También cuestionaron los retrasos en la mejora de Siri, el asistente virtual de la empresa, y señalaron la falta de avances palpables tras las promesas realizadas durante la conferencia de desarrolladores de 2024. “Apple estaba en cero con la inteligencia artificial entonces, y poco ha cambiado desde entonces”, afirmaron Piecyk y Galone, resaltando la importancia de no fallar en este campo estratégico.

Se cuestionaron los retrasos en la mejora de Siri, el asistente virtual de la empresa (foto: Hoy en Apple)

Política de sucesión interna y opciones para un CEO externo

Históricamente, Apple ha favorecido el ascenso de líderes internos, lo que ha permitido preservar su cultura corporativa y mantener la continuidad. No obstante, la salida de Williams y la ausencia de un sucesor claramente definido han abierto la posibilidad de que el consejo de administración evalúe candidatos externos. Fast Company destacó que, aunque no se descarta un CEO ajeno a la empresa, la reacción de inversores y empleados podría ser adversa si el elegido carece de una amplia y reciente trayectoria en Apple.

Entre los nombres externos que han circulado figura el de Jony Ive, antiguo jefe de diseño de la compañía, aunque su regreso no parece probable a corto plazo. La preferencia del consejo, según Fast Company, sigue siendo por ejecutivos con un conocimiento profundo de la cultura y los productos de Apple.

Tim Cook: presente y perspectivas de permanencia en Apple

La permanencia de Tim Cook al frente de Apple no parece amenazada en el corto plazo, a pesar de la salida de Jeff Williams. Cook, con 64 años, ha reiterado que la empresa dispone de planes de sucesión detallados para cuando decida retirarse. Según Fast Company, lo más probable es que Cook siga liderando durante algunos años más, especialmente en un contexto global de incertidumbre y retos comerciales, donde su experiencia y contactos personales, incluidos los mantenidos con figuras políticas como el expresidente Donald Trump, aportan estabilidad a la empresa.

Cuando Tim Cook tomó el mando en 2011, tenía 50 años, y ha liderado Apple durante cerca de 14 años (REUTERS/Edgar Su/File Photo)

Bajo la conducción de Cook, Apple ha registrado un crecimiento extraordinario: las acciones han aumentado más de un 1.400% desde su nombramiento y las ventas del iPhone han superado los dos billones de dólares. “Tim Cook fue el CEO adecuado en el momento de su nombramiento y, sin duda, ha hecho un gran trabajo”, reconocieron los analistas de LightShed en declaraciones recogidas por Bloomberg y MarketWatch.

Aunque la sucesión de Tim Cook no parece inminente, la salida de Jeff Williams y el nombramiento de Sabih Khan como COO enfatizan la urgencia de definir un liderazgo preparado para enfrentar los retos de la inteligencia artificial y la innovación. La presión interna y externa sobre Apple para adaptarse a un entorno tecnológico en constante cambio aumenta cada día, y la selección del próximo CEO será esencial para orientar el destino de la compañía durante la próxima década.

El desenlace de esta transición determinará, en buena medida, la capacidad de Apple para mantener su posición de innovación y liderazgo en el sector tecnológico mundial.