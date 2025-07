Cómo solucionar fallas con la función NFC en un celular Android

Es una opción que está presente en la mayoría de modelos, pero suele no estar activa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología NFC (Near Field Communication) es una herramienta fundamental en los celulares Android. Permite realizar pagos sin contacto, emparejar dispositivos, intercambiar información y compartir redes WiFi.

Pese a su utilidad, en ocasiones la experiencia no resulta fluida. Muchas personas encuentran obstáculos al intentar utilizar el NFC, sobre todo durante los pagos sin contacto, por olvido, desconfiguración o problemas de compatibilidad.

Uno de los errores más comunes es olvidar que el NFC suele permanecer desactivado para preservar la batería. Este problema se suma a otras situaciones, como el fallo durante el emparejamiento de dispositivos, dificultades con las aplicaciones de pago y errores surgidos tras actualizaciones del sistema.

Por qué el NFC puede no funcionar en algunas ocasiones

Los problemas se suelen presentar al realizar pagos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Uno de los motivos más comunes es el apagado accidental de la función NFC. La mayoría de los teléfonos Android mantienen el chip desactivado por defecto para ahorrar energía.

Si el usuario intenta efectuar un pago o compartir un archivo sin activar el NFC, la operación simplemente no se realizará. Consultar la persiana de notificaciones permite activar el NFC en cuestión de segundos.

Existe otro motivo puntual: los errores temporales del sistema. Fallos en las aplicaciones o procesos atascados pueden afectar la conectividad NFC. Un reinicio del dispositivo soluciona esto, restableciendo las funciones básicas y eliminando posibles bloqueos que impidan usar NFC de manera adecuada.

Cómo activar el NFC en un celular Android

En la barra de herramientas se encuentra visible.(Foto: Android)

Para activar el NFC, solo hay que acceder al menú de notificaciones y pulsar el icono correspondiente. Esta acción habilita el chip sin necesidad de recorrer otros menús.

Si no aparece en el panel rápido, se puede acceder a los ajustes del teléfono, buscar el apartado de “Conexiones” y, a continuación, activar manualmente la opción de NFC.

Algunos dispositivos requieren verificar si efectivamente disponen de esta tecnología, porque no todos los modelos la incorporan. Mediante los ajustes del sistema, dentro del menú de conexiones, es posible confirmar la presencia del chip NFC. De no figurar esta opción, el dispositivo no cuenta con dicho hardware.

Qué hacer si la aplicación de pagos no permite usar esta función

En este apartado se configura la app para pagos y otras opciones. (Foto: Android)

Aunque Google Pay es compatible con una amplia variedad de bancos, existe la posibilidad de que la entidad del usuario no figure entre las admitidas. Esto imposibilita realizar pagos a través de esa aplicación.

La alternativa consiste en utilizar la app oficial del propio banco, siempre y cuando ofrezca compatibilidad con pagos mediante NFC. Es esencial consultar dentro de cada aplicación si la función de pago está activada y correctamente configurada.

En ocasiones, la aplicación predeterminada para pagos móviles puede no estar correctamente seleccionada. Acceder a los ajustes, buscar el apartado de aplicaciones predeterminadas y verificar que la aplicación activa para pagos sin contacto sea la deseada ayuda a descartar problemas de configuración.

Por qué es importante actualizar el dispositivo y qué otros errores se pueden existir

Esta acción evita un bajo rendimiento de su sistema operativo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Actualizar tanto el sistema operativo del teléfono como las aplicaciones relacionadas con los pagos contribuye a minimizar errores. Las nuevas versiones corrigen fallas de compatibilidad y mejoran la integración de las funciones NFC, optimizando la experiencia del usuario.

Asimismo, las actualizaciones recientes del sistema pueden haber alterado la configuración previa del NFC. Retomar los pasos para su reactivación o reiniciar el dispositivo suele restablecer la funcionalidad.

Además, algunas fundas o accesorios metálicos pueden interferir con la señal NFC, bloqueando el contacto entre el terminal y el lector. Comprobar si los problemas desaparecen al retirar la funda es un paso sencillo para descartar esta posibilidad.

Si después de estas comprobaciones, la falla persiste, puede ser necesario restablecer los valores de fábrica o contactar al soporte técnico para descartar problemas de hardware.