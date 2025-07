Maratón de series en julio de 2025: qué consecuencias tiene usar la misma contraseña en varias plataformas streaming

El uso de la misma contraseña en varias plataformas de streaming aumenta el riesgo de robo de datos personales y bancarios. (Netflix)

Una maratón de películas el fin de semana es el plan perfecto para muchos, pero también, es el de los hackers que buscan robar. Saber las consecuencias de malas prácticas en internet es clave para evitar perder la privacidad digital, y una de esas malas costumbres es usar la misma contraseña para todas las plataformas streaming.

“Una para todos” no aplica para las contraseñas, advierten los especialistas de Kaspersky. El uso de la misma clave en múltiples servicios, incluidas las plataformas streaming, expone a los usuarios a riesgos graves: si una sola cuenta resulta comprometida, los datos personales y bancarios pueden terminar en la Darkweb o ser utilizados por terceros para tomar el control de los accesos.

Así que la recomendación es clara: emplear contraseñas distintas para cada cuenta y apoyarse en administradores de contraseñas para gestionarlas de forma segura.

Kaspersky advierte que 4 de cada 5 latinoamericanos están suscritos a servicios de streaming, lo que los convierte en blanco de ciberdelincuentes. (Infobae/Jesús Aviles)

El crecimiento de las plataformas de streaming ha atraído a la ciberdelincuencia

La popularidad de las plataformas de streaming en América Latina ha crecido de manera notable desde la pandemia, fenómeno que, según un estudio de Kaspersky, ha llevado a que 4 de cada 5 latinoamericanos estén suscritos a al menos un servicio de este tipo. Este auge ha convertido a los usuarios en un blanco atractivo para la ciberdelincuencia, que aprovecha la masificación de estos servicios para desplegar campañas maliciosas.

El abanico de opciones es amplio: Netflix, Amazon Prime, Disney Plus y HBO figuran entre las plataformas más utilizadas, permitiendo a los usuarios elegir contenidos según preferencias, estado de ánimo o edad. Sin embargo, el costo real de este acceso ilimitado no siempre se limita al precio de la suscripción. Las amenazas digitales acechan a quienes buscan entretenimiento, y los ciberdelincuentes han perfeccionado sus métodos para explotar la confianza de los suscriptores.

Uno de los riesgos más frecuentes es la proliferación de páginas apócrifas que simulan ser sitios oficiales de streaming. Al intentar crear una cuenta, los usuarios ingresan datos personales y bancarios que pueden ser robados si no verifican la autenticidad del portal. Los expertos de Kaspersky aconsejan revisar cuidadosamente detalles como la ortografía en el nombre del sitio, la calidad de las imágenes y la presencia del candado de seguridad en la barra de direcciones antes de ingresar cualquier información.

Las páginas falsas que simulan ser sitios oficiales de streaming buscan robar información personal y financiera de los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra táctica común es el envío de correos electrónicos fraudulentos que aparentan provenir de compañías reconocidas, solicitando la actualización de datos de pago.

Estos mensajes buscan engañar a los usuarios para que hagan clic en enlaces maliciosos, lo que puede derivar en el robo de sumas considerables de dinero. La recomendación es evitar acceder a enlaces recibidos por correo y, en su lugar, ingresar manualmente la dirección oficial de la plataforma en el navegador o utilizar la aplicación verificada.

El atractivo de acceder a contenidos exclusivos sin pagar impulsa a muchos a buscar alternativas gratuitas en páginas no oficiales. Sin embargo, estos sitios suelen requerir la descarga de software adicional o el pago previo, lo que frecuentemente resulta en estafas.

La masificación de las plataformas de streaming en América Latina y las nuevas series como la próxima temporada de Betty la fea: la historia continúa, incrementa la exposición a ciberamenazas. - crédito Prime Video

Además, durante el lanzamiento de series o películas populares, proliferan portales que prometen acceso anticipado, utilizando esta oferta como anzuelo para obtener datos personales y bancarios. Kaspersky subraya que brindar acceso gratis o anticipado a los contenidos es una de las tácticas de fraude más comunes y recomienda evitar estos portales, así como instalar soluciones de ciberseguridad que protejan la identidad, las aplicaciones y las operaciones bancarias.

“Hay series, películas o programas que son exclusivos de cada compañía, por lo que si no estás suscrito a cierta plataforma no podrás acceder a ellos. Esto puede llevarte a buscar los contenidos en páginas no oficiales y gratuitas, pero ojo, en muchas ocasiones estos sitios piden descargar algún software adicional o solicitarte un pago previo para poder verlos, resultando en una estafa. Algo similar sucede cuando se acerca el estreno de una serie o película popular y encuentras sitios que te ofrecen verlos antes de su lanzamiento oficial”, concluyeron en el informe.