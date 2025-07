La IA podría reemplazar hasta 300 millones de puestos de trabajo: estos serán los empleos más afectados

Un informe identificó los sectores de empleo que serán más afectados por la irrupción de la IA. (Unsplash)

La revolución de la inteligencia artificial (IA) plantea uno de los mayores desafíos para el empleo en la historia reciente. Un informe del banco de inversión Goldman Sachs estima que hasta 300 millones de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo podrían ser sustituidos por sistemas de IA en todo el mundo. Esta transformación no solo afectaría a las tareas repetitivas y rutinarias, sino que también podría impactar una amplia gama de actividades profesionales, incluyendo aquellas que antes se consideraban creativas o intelectuales.

Los expertos destacan que, aunque la inteligencia artificial puede reemplazar un cuarto de las tareas laborales en Estados Unidos y Europa, también podría desencadenar un auge de la productividad y la creación de nuevos trabajos. El impacto de la IA generativa, capaz de producir contenidos similares a los humanos, representa un avance notable en la automatización y podría incrementar el valor anual de bienes y servicios producidos globalmente en un 7%.

Qué sectores serán los más afectados

El informe revela que el grado de exposición a la automatización varía ampliamente según el sector. Las tareas administrativas (carreras de administración) encabezan la lista, con hasta el 46% de sus actividades susceptibles de ser reemplazadas por inteligencia artificial, mientras que en el ámbito legal (carreras de derecho) el porcentaje es del 44%.

Otros sectores como la construcción y el mantenimiento presentan una exposición mucho menor, con apenas un 6% y un 4% de tareas potencialmente automatizables, respectivamente. Trabajadores de áreas creativas, como los artistas y periodistas, han mostrado su preocupación, ya que los generadores de imágenes y textos automatizados podrían perjudicar sus posibilidades de empleo y aumentar la competencia en el mercado laboral.

Salarios más bajos

Uno de los efectos probables de la expansión de la IA es la presión a la baja sobre los salarios, especialmente en sectores donde la automatización permite a más personas realizar tareas que antes requerían habilidades especializadas.

Carl Benedikt Frey, director de futuros del trabajo en la Oxford Martin School de la Universidad de Oxford, señala a la BBC que tecnologías como ChatGPT hacen posible que personas con habilidades promedio produzcan textos de calidad, lo cual genera una mayor competencia y puede traducirse en una reducción de los salarios en profesiones como el periodismo.

Frey compara este fenómeno con la llegada del GPS y plataformas como Uber, que rebajaron la remuneración de los conductores al disminuir el valor de ciertos conocimientos. Según el especialista, es probable que la IA tenga efectos similares en un rango más amplio de ocupaciones creativas en los próximos años, lo cual afectaría los ingresos más que la cantidad total de empleos disponibles.

La IA como complemento

Aunque la automatización avanzada introduce riesgos de desplazamiento laboral, el informe subraya que la mayoría de los empleos y sectores experimentarán solo una exposición parcial a la inteligencia artificial. En estos casos, la IA actuará como herramienta complementaria, liberando capacidad de los trabajadores para que se dediquen a nuevas tareas productivas y actividades de mayor valor.

Entre el 25% y el 50% de la carga laboral de muchos empleados estadounidenses podría ser automatizada, lo cual permitiría que estos trabajadores contribuyan más eficazmente en otras áreas. Esta combinación de ahorro de costos, creación de empleo y aumento de productividad podría desencadenar un impulso económico similar al que siguió al desarrollo de tecnologías como el motor eléctrico o la computadora personal.

Los investigadores advierten, no obstante, que el impacto definitivo de la inteligencia artificial sobre el empleo sigue siendo incierto. Aunque la historia demuestra que la mayor parte de los trabajadores actuales ocupan puestos que no existían hace varias décadas, los cambios tecnológicos desde los años 80 han desplazado trabajadores a un ritmo acelerado. Por esto, los analistas recomiendan cautela ante predicciones firmes, lo que destaca la importancia de adaptarse al ritmo de la innovación para no quedar rezagados ante la competencia internacional.