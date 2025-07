El iPhone esconde una función para rastrear vuelos en tiempo real sin apps ni internet

iPhone tiene una función que es poco conocida y muy funcional. REUTERS/Adam Gray

En un mundo hiperconectado, donde la información está al alcance de la mano, los usuarios de iPhone cuentan con una herramienta integrada que, aunque poco conocida, puede resultar extremadamente práctica: la posibilidad de rastrear vuelos comerciales directamente desde la app de Notas, Mensajes o Mail.

Lo sorprendente es que esta función no requiere de ninguna aplicación externa ni conexión constante a internet, y se activa automáticamente gracias a los llamados “detectores de datos” (data detectors) incorporados en iOS.

Con tu iPhone puede ver vuelos comerciales sin la necesidad de usar otros aplicativos.

¿Cómo funciona esta herramienta?

El sistema operativo de Apple, iOS, ha sido diseñado con la capacidad de reconocer ciertos patrones de texto que aparecen en mensajes, correos o notas. Cuando se escribe el nombre de una aerolínea junto con el número de vuelo correspondiente —por ejemplo, “Iberia 1234” o “DL405”—, el dispositivo identifica automáticamente que se trata de un vuelo y convierte ese texto en un enlace interactivo.

Al tocar sobre este enlace, se despliega una ventana emergente que muestra información detallada del vuelo, como su estado (a tiempo o con retraso), hora de salida y llegada, puerta de embarque, duración estimada del trayecto y, en algunos casos, un mapa con la ruta prevista del avión.

Aprende cómo usar tu iPhone para ver vuelos comerciales sin usar aplicacines.

Ventajas de una función invisible, pero potente

Uno de los mayores atractivos de esta funcionalidad es que está completamente integrada en el sistema, sin necesidad de instalar apps como FlightAware o FlightRadar24.

Es una herramienta pensada para la inmediatez: ideal si alguien va a buscar a un familiar al aeropuerto o si se quiere confirmar rápidamente si el vuelo de una aerolínea está retrasado.

Además, esta función está disponible no solo en la aplicación Notas, sino también en Mensajes y Mail. Si un contacto envía el número de vuelo en un formato reconocible y el receptor tiene iMessage activado, el texto se convierte en un enlace interactivo que permite acceder a los mismos detalles.

Tu iPhone tiene funciones que seguramente no conocías.

¿Qué se necesita para que funcione?

El requisito principal es escribir el nombre de la aerolínea y el número de vuelo en un formato que iOS pueda entender. Se aceptan variantes como “LATAM 234”, “LA234” o “American Airlines 567”. Si el formato es válido y el vuelo está programado para ese día o uno próximo, el texto aparecerá subrayado y se activará la opción de “Previsualizar vuelo”.

Si esto no ocurre, puede deberse a varios factores: que la aerolínea no esté soportada, que el vuelo no esté programado para ese día o que el dispositivo no cuente con la última versión de iOS. También es importante asegurarse de que iMessage esté activado si se está usando la app de Mensajes.

Fotografía de archivo del logo de Apple.

Tecnología al servicio del usuario

Aunque a simple vista pueda parecer un truco menor, esta funcionalidad demuestra el grado de integración e inteligencia contextual que Apple ha venido incorporando a sus dispositivos. Sin hacer alarde de ello, iOS ha logrado convertir aplicaciones sencillas como Notas o Mensajes en herramientas versátiles con capacidades avanzadas.

En un contexto donde muchas personas optan por no saturar sus móviles con aplicaciones adicionales, contar con una función nativa para rastrear vuelos aporta comodidad, eficiencia y seguridad. Y aunque no sustituye a plataformas especializadas, sí cumple con creces para necesidades básicas e inmediatas.

Así, el iPhone sigue revelando poco a poco todo lo que puede hacer. Y como en este caso, a veces lo más útil está justo delante de nuestros ojos, esperando a ser descubierto.