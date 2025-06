Spotify retro: lista de las 12 canciones más sonadas en los 90’s

Canciones de los años 90 siguen conquistando a los oyentes en la actualidad. REUTERS/Dado Ruvic

A pesar del paso de los años, la música de los años 90 no solo ha resistido el tiempo, sino que continúa dominando las plataformas de streaming. Spotify, el gigante del audio digital, ha revelado cuáles son las canciones de esa década que siguen capturando millones de oyentes en todo el mundo.

Con géneros que van desde el grunge y el rock alternativo hasta el pop y el rap, esta lista confirma que los 90 marcaron un antes y un después en la historia de la música.

El ranking, que considera el total de reproducciones acumuladas en la plataforma, ofrece una radiografía sonora de lo que fue una de las décadas más influyentes de la música popular. Desde baladas inolvidables hasta himnos rebeldes, estos son los 12 temas de los años 90 más escuchados en Spotify.

Canciones de los años 90 que acumulan millones de reproducciones. EFE/RITCHIE B. TONGO

El poder emocional del rock y el grunge

En el primer lugar se encuentra “Iris” de The Goo Goo Dolls, con más de 2.465 millones de reproducciones. Esta balada de rock alternativo, lanzada originalmente para la banda sonora de la película City of Angels en 1998, ha mantenido su fuerza gracias a su carga emocional y su capacidad para conectar con audiencias de todas las edades.

Muy cerca está “Smells Like Teen Spirit” de Nirvana, con más de 2.456 millones de reproducciones. Considerada el himno de toda una generación, esta canción no solo catapultó al grunge a la escena mainstream, sino que también redefinió el sonido del rock para siempre. El impacto cultural de Nirvana sigue siendo palpable, y esta cifra lo confirma.

Oasis se asegura un lugar en el podio con “Wonderwall”, que acumula más de 2.377 millones de reproducciones. Imposible no cantarla en fogatas, bares o reuniones. Su popularidad ha trascendido décadas, convirtiéndola en una de las canciones más versionadas y cantadas en todo el mundo.

Nirvana, el grupo de Seattle que marcó toda una generación. (Nirvana)

El pop y el hip-hop también dejaron huella

La versatilidad de los 90 se refleja en la variedad de géneros presentes en la lista. Uno de los ejemplos más notorios es “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey, que a pesar de ser una canción navideña, acumula 2.177 millones de streams y se reproduce a lo largo del año. Su carácter festivo y pegadizo la han convertido en un fenómeno global.

En el terreno del rap, Coolio se impone con “Gangsta’s Paradise” (2.129 millones), un clásico del hip-hop con tintes soul que conserva su fuerza narrativa y social. También destaca “Still D.R.E.” de Dr. Dre junto a Snoop Dogg (1.682 millones), que representa el sonido inconfundible del rap de la Costa Oeste y cuya melodía de piano sigue siendo una de las más reconocibles del género.

Snoop Dogg considerado uno de los mayores exponentes del hip-hop. Credit: Anne-Marie Sorvin-Imagn Images

Himnos que trascienden generaciones

El rock pesado tiene su representación con “Enter Sandman” de Metallica, que ha logrado más de 1.734 millones de reproducciones, convirtiéndose en una puerta de entrada al heavy metal para muchos oyentes jóvenes. Por su parte, los Red Hot Chili Peppers brillan con “Californication” (1.705 millones), una canción que mezcla lirismo oscuro con una melodía hipnótica.

Otros clásicos incluyen “Creep” de Radiohead (2.217 millones), una pieza icónica del rock alternativo que sigue emocionando a nuevas generaciones, y “Losing My Religion” de REM (1.689 millones), cuya estructura única y letra enigmática ayudaron a consolidar lo alternativo en el mainstream.

Finalmente, los reyes del pop de los 90, los Backstreet Boys, no podían faltar. Su balada “I Want It That Way” (1.792 millones) sigue siendo himno de karaoke y nostalgia pura para toda una generación.

Red Hot Chili Peppers sigue vigente, siendo una de las bandas más influyentes del rock alternativo. (Red Hot Chili Peppers)

La nostalgia no pasa de moda

El listado no solo demuestra el impacto cultural de la música de los 90, sino también cómo la nostalgia impulsa el consumo musical en la era digital. Las canciones que marcaron adolescencias, amores y rebeliones hoy siguen tan vivas como hace tres décadas.

Ya sea por su lírica, su energía o su carácter simbólico, estos temas confirman que los 90 no fueron una moda: fueron una época dorada que sigue sonando fuerte.