Glosario de tecnología: qué significa Ordenador

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar tareas sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué es Ordenador

Un ordenador es una máquina capaz de realizar cálculos y llevar a cabo otras tareas de procesamiento de información mediante el uso de programas de software. Los ordenadores modernos pueden realizar una gran variedad de tareas y su uso se ha extendido enormemente en la vida cotidiana.

¿Para qué sirve un ordenador?

Los ordenadores sirven para muchas cosas. Pueden ayudarte a hacer tus tareas, jugar juegos y navegar por Internet. También puedes usarlo para ver películas, escuchar música y chatear con tus amigos.

Los ordenadores se hicieron por primera vez para que los militares pudieran comunicarse entre sí y calcular las trayectorias de los misiles. Los científicos también usaban ordenadores para hacer cálculos complicados.

En la década de 1970, la gente comenzó a comprar ordenadores para el hogar. Estos primeros ordenadores eran grandes, costosos y tenían poca memoria. Pero con el tiempo, los ordenadores se volvieron más pequeños, más baratos y más potentes. Ahora, casi todas las casas tienen un ordenador.

Los niños suelen usar los ordenadores en el colegio para hacer sus deberes o buscar información para sus trabajos. También puedes usar una enciclopedia electrónica o un diccionario en línea si necesitas ayuda con tus deberes. Y si te aburres, siempre puedes jugar a juegos en línea con otros niños de todo el mundo.

¿Cómo funciona un ordenador?

Un ordenador está compuesto por una CPU, una memoria y diversos periféricos. La CPU o microprocesador es el «cerebro» del ordenador y se encarga de realizar todas las operaciones aritméticas y lógicas. La memoria es el «almacén» donde se guardan todos los datos e instrucciones que necesita la CPU para realizar su trabajo. Los periféricos son los dispositivos que conectamos al ordenador para introducir o obtener información, tales como el teclado, el ratón, la pantalla o la impresora.

El funcionamiento de un ordenador se basa en un conjunto de instrucciones que recibe la CPU a través de la memoria. Estas instrucciones le indican a la CPU qué operaciones tiene que realizar. Las instrucciones son procesadas por la CPU en unidades denominadas ciclos o clock, que se miden en nanosegundos (milmillonésima parte de un segundo). Cada clock representa un paso en el procesamiento de las instrucciones y, por tanto, cuanto más rápido sea el reloj (mayor frecuencia), más rápido será el procesamiento. Actualmente existen CPUs con relojes de hasta 4 GHz (4 mil millones de ciclos por segundo).

Tipos de ordenadores

Los ordenadores se han convertido en una herramienta esencial para el día a día. Existen diferentes tipos de ordenadores y cada uno se adapta mejor a un uso u otro. A continuación, vamos a ver los principales tipos de ordenadores que existen.

Los portátiles son, como su nombre indica, ordenadores que se pueden transportar fácilmente. Son muy prácticos para llevar a cualquier parte, ya que suelen ser más compactos y livianos que los sobremesa. Sin embargo, suele ser más caro comprar un portátil de buena calidad que un sobremesa equivalente. Los sobremesa, por otro lado, son ordenadores diseñados para estar en un solo lugar. Aunque suelen ser más grandes y pesados que los portátiles, también suelen ofrecer mejor rendimiento y están disponibles a precios más bajos. Además, puedes personalizar tu sobremesa con componentes adicionales para mejorar el rendimiento o la estética del equipo. Los servidores son ordenadores especialmente diseñados para almacenar y procesar grandes cantidades de datos. Suelen utilizarse en entornos empresariales o institucionales donde se necesita un gran rendimiento y fiabilidad. Los servidores también pueden usarse como plataformas para alojamiento web o correo electrónico. Los minicomputadoras son similares a los sobremesa en cuanto a tamaño y rendimiento, pero suelen costar menos dinero. Están diseñadas principalmente para el mercado doméstico, pero también se utilizan en algunas pequeñas empresas e instituciones educativas. Algunas minicomputadoras incluso puede llevarse fácilmente de un lugar a otro gracias a sus dimensiones compactas.

Componentes de un ordenador

Un ordenador está compuesto por una CPU, una pantalla, un teclado y un ratón. La CPU es el «cerebro» del ordenador, la parte que realiza todas las operaciones y cálculos. La pantalla muestra lo que está sucediendo en el ordenador, permitiéndote interactuar con él a través de los iconos y ventanas que aparecen en ella. El teclado nos permite introducir texto y datos en el ordenador. El ratón nos ayuda a controlar el cursor en la pantalla para seleccionar objetos o iconos.

