Google Chrome dejará de funcionar en estos iPhone y iPad

Google Chrome dejará de ser compatible con varios modelos de iPhone y iPad más antiguos debido a limitaciones técnicas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Google Chrome dejará de ser compatible con varios modelos de iPhone e iPad. Al igual que como sucede con otras aplicaciones como WhatsApp o YouTube, los desarrolladores necesitan que los dispositivos tengan las características técnicas ideales para el funcionamiento del servicio.

Por ese motivo, aquellos que tenga uno de los siguientes celulares o tablets deberán usar otro navegador web para su día a día, ya que la plataforma de Google no tendrá más soporte.

Cuáles son los iPhone y iPad en los que Google Chrome no funcionará

Luego de presentar iOS 26, la nueva versión del sistema operativo de Apple. Se conoció que aquellos dispositivos que no puedan actualizarse más allá de iOS 16 perderán la capacidad de usar Chrome. Los modelos afectados son los siguientes:

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPad 5

iPad Pro (9,7 pulgadas de 1ª generación)

iPad Pro (12,9 pulgadas de 1ª generación)

Los dispositivos que no puedan actualizarse más allá de iOS 16 quedarán excluidos del soporte de Google Chrome. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta es una decisión habitual entre los desarrolladores, que buscan brindar la mejor experiencia en dispositivos modernos, dar el mayor soporte de seguridad y acceso a las nuevas funciones. Algo que ciertos teléfonos y tablets antiguos ya no pueden hacer por sus condiciones técnicas de hardware.

Para aquellos que tenga un iPhone que pueda actualizarse a iOS 17 o una versión superior, esta decisión no tendrá ninguna implicación y podrán seguir usando Google Chrome con normalidad. Por lo menos hasta que la aplicación modifique sus condiciones.

Qué hacer si Google Chrome ya no funciona en mi celular o tablet

La recomendación para los usuarios que aún usen alguno de estos dispositivos es buscar otro navegador web que se acomode a sus necesidades y preferencias. Lo ideal es encontrar una alternativa que tenga soporte, para no tener el mismo inconveniente que con Google Chrome y empezar a adaptarse.

La otra opción es iniciar un proceso de cambio de teléfono, ya que esta situación podría repetirse con otras aplicaciones y los problemas de compatibilidad serán mucho más grandes, afectando el uso del teléfono y exponiendo los datos almacenados.

Modelos como el iPhone X y el iPad Pro de primera generación no podrán seguir utilizando Google Chrome. (GOOGLE)

Aunque esta es una situación incómoda para muchos usuarios, es un panorama habitual en el mercado tecnológico debido a la constante innovación que lleva a ciertos dispositivos a quedar obsoletos por no tener la capacidad suficiente para adaptarse a las exigencias de los desarrolladores, que piden un mayor nivel de procesamiento y capacidad de memoria.

Qué iPhone serán compatible con iOS 26

La llegada de iOS 26 marca un nuevo hito en la evolución de los sistemas operativos de Apple para sus dispositivos móviles. Esta versión introduce el diseño visual Liquid Glass y mejoras impulsadas por inteligencia artificial.

Apple, fiel a su enfoque de mantener un soporte extenso para sus dispositivos, ha revelado las generaciones de iPhone que podrán beneficiarse de estas novedades. La lista de dispositivos que podrán disfrutar de esta versión abarca los siguientes modelos:

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (segunda y tercera generación)

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 16, 16e, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

Además, los dispositivos de futuras generaciones, como los previstos iPhone 17, también tendrán acceso a esta actualización, asegurando la continuidad y adopción de las mejoras del sistema operativo.

Apple lanza iOS 26 con novedades como el diseño Liquid Glass e inteligencia artificial, pero algunos iPhone quedan fuera. (APPLE)

Sin embargo, algunos modelos más antiguos quedarán fuera de esta actualización. Los iPhone que no lograrán avanzar a iOS 26 incluirán aquellos que, debido a sus especificaciones técnicas más limitadas, no pueden soportar las innovaciones introducidas. La lista completa de dispositivos sin la posibilidad de actualizar es la siguiente:

iPhone XS, iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 y 8 Plus

iPhone 7 y 7 Plus

iPhone SE (primera generación)

iPhone 6s, 6s Plus, 6, 6 Plus

iPhone 5s

Todos los modelos anteriores a estos

A pesar de no poder disfrutar de las innovaciones de iOS 26, Apple continuará brindando actualizaciones en materia de seguridad para estos dispositivos, asegurando así un nivel esencial de protección contra amenazas digitales. Esto garantiza que, aunque no se beneficien de las últimas funciones, sigan siendo una opción viable para quienes no han dado el salto a modelos más nuevos.