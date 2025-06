“Escribe como un humano”, el prompt que engaña a la IA: esta es la razón por la que no se debe utilizar

Muchas personas creen que con este prompt basta para transformar el estilo del mensaje y obtener una escritura con matices, cercanía y humanidad. (Composición Infobae: indexcol.com / exame.com)

Pedirle a una inteligencia artificial que “escriba como un humano” se ha convertido en una frase habitual entre quienes buscan textos naturales y libres de ese toque “robótico” que algunos asocian a los sistemas automáticos. La intención no carece de sentido: la mayoría de los usuarios prefiere contenidos que fluyan, resulten atractivos y, sobre todo, no recuerden a una máquina. Sin embargo, en la práctica, esta instrucción no genera el efecto esperado.

Muchas personas creen que con este simple prompt basta para transformar el estilo del mensaje y obtener una escritura con matices, cercanía y humanidad. Lo que pocos saben es que la frase suele funcionar al revés: en vez de mejorar, puede hacer que la inteligencia artificial muestre resultados menos precisos, sobre todo si el contexto requiere profesionalismo, información concreta y claridad.

Este malentendido suele provocar frustración entre quienes utilizan herramientas como ChatGPT para redactar artículos, mensajes de trabajo o contenido especializado. Es importante comprender cómo funcionan estas plataformas y por qué una instrucción genérica como “escribe como un humano” no solo no añade valor, sino que tiende a confundir el sistema.

ChatGPT puede ajustar su estilo según el público. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

El prompt que engaña a la IA

Cuando se utiliza el prompt “escribe como un humano”, la inteligencia artificial trata de interpretar la petición de la mejor forma posible. Aquí surgen los primeros problemas. ChatGPT, y otros modelos similares, ya están diseñados para procesar y producir textos con estructura y lógica humanas. Han sido entrenados con miles de millones de frases extraídas de libros, artículos periodísticos, foros de discusión y conversaciones reales entre personas.

Al recibir la orden de sonar más humano, la IA interpreta que debe enfatizar lo que considera rasgos típicos de la comunicación humana. Así aparecen exageraciones, bromas fuera de lugar, informalidad excesiva y expresiones coloquiales o emotivas que no corresponden al propósito del contenido. En vez de aumentar la naturalidad, estos textos pueden parecer forzados o poco profesionales.

Otro punto a considerar es que comandos vagos como “escriba como un humano” carecen de una directriz clara. La IA, al no contar con un objetivo específico, intenta adivinar qué espera el usuario. Esto puede derivar en textos con muletillas innecesarias, repeticiones o frases que simulan espontaneidad, pero que resultan redundantes o poco útiles, sobre todo en contextos donde la precisión es medular.

En lugar de “Escribe como un humano”, se recomienda usar: “Utilice un tono informal pero profesional, como en una conversación entre colegas”. (nodstrike.com)

Esta es la razón por la que no se debe utilizar el prompt “Escribe como un humano”

Resulta mucho más efectivo dar instrucciones específicas sobre el tono, el público y el estilo que se espera. Por ejemplo, se puede pedir un texto formal para un informe, o un mensaje cercano para una carta personal. También es útil mostrar ejemplos concretos del resultado deseado.

El principal problema de pedirle a la IA que “escriba como un humano” es que provoca respuestas menos naturales y menos útiles. Al intentar forzar una voz humana, los modelos pueden caer en errores, exageraciones o desviaciones del objetivo real del texto. Por esta razón no se debe utilizar el prompt “Escribe como un humano”.

Más de una persona que busca claridad, coherencia y profesionalismo en sus textos comete el error de utilizar el comando “Escribe como un humano” en ChatGPT.

En esencia, las inteligencias artificiales actuales ya producen contenido con lógica y estructura humanas por defecto. Lo importante es saber orientar a estos sistemas mediante instrucciones claras y directas, detallando el objetivo, el tipo de público y el formato esperado. Si se quiere un texto más fluido y convincente, la clave está en afinar el prompt, no en pedir a la IA que imite algo que ya hace de forma estándar.