Estos son los 70 celulares de Samsung que reciben la actualización One UI 8 basada en Android 16

Samsung lanza la fase beta de One UI 8, su capa de personalización basada en Android 16, con numerosas mejoras. (Samsung)

Después de confirmarse el lanzamiento de Android 16, Samsung empezará la implementación de este sistema operativo con la llegada de One UI 8, su capa de personalización que usa la tecnología de Google. La compañía confirmó el inicio de la fase beta y , su capa de personalización que usa la tecnología de Google. La compañía confirmó el inicio de la fase beta y se conocieron los teléfonos en los que estará disponible.

Esta nueva versión ofrece mejoras estéticas y cambios en términos de funcionalidad, seguridad y personalización.

En qué celulares estará disponible One UI 8

Aunque la compañía aún no ha hecho pública una lista definitiva, las proyecciones basadas en especificaciones técnicas sugieren un listado que abarca múltiples categorías de productos. Estos son los teléfonos compatibles:

Gama Galaxy S:

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Los Galaxy S25, S24 y S23, junto a otros modelos, lideran la lista de dispositivos compatibles con One UI 8. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Modelos FE:

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 FE

Galaxy S21 FE

Plegables:

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4

Gama Galaxy A:

Galaxy A73, A56, A55, A54, A53

Galaxy A36, A35, A34, A33

Galaxy A26, A25, A24 4G

Galaxy A16 5G, A16 4G

Galaxy A15 5G, A15 4G

Galaxy A06

Gama Galaxy F:

Galaxy F56, F55, F54, F34

Galaxy F16, F15, F06, F05

Gama Galaxy M:

Galaxy M56, M55, M55s, M54

Galaxy M35, M34, M16, M15

Galaxy M06, M05

Es importante destacar que esta lista está sujeta a cambios. Variantes regionales y ediciones específicas podrían no ser incluidas, y Samsung podría añadir otros modelos en el futuro.

Cuáles son las novedades de One UI 8

En un intento por diferenciarse de sus competidores, Samsung y su colaboración con Google han integrado características de inteligencia artificial avanzadas en One UI 8. Esta nueva versión del sistema operativo se centra en tres elementos clave: capacidades multimodales, una experiencia de usuario (UX) adaptada a múltiples formatos de dispositivos y sugerencias personalizadas y proactivas.

One UI 8 incorpora inteligencia artificial multimodal para optimizar las interacciones y mejorar la productividad. (SAMSUNG)

La IA multimodal es una de las características más llamativas, diseñada para permitir una comunicación fluida y natural al entender contextos específicos. Este avance potencia la productividad y la eficiencia al optimizar las interacciones con los dispositivos Galaxy.

Además, Samsung ha introducido funciones como Now Bar y Now Brief, que proporcionan información y recomendaciones personalizadas basadas en las rutinas del usuario. Estas herramientas buscan maximizar la utilidad de los dispositivos al proporcionar contenido de IA adaptado a las necesidades individuales.

Seguridad y privacidad

Samsung ha hecho un esfuerzo por garantizar que las nuevas funciones de IA no comprometan la privacidad del usuario. Gracias a Samsung Knox Vault, los datos personales se aíslan del resto de la información almacenada en el dispositivo, asegurando que nadie más pueda acceder a ellos, ni remotamente ni físicamente.

Esto se complementa con opciones de procesamiento de datos que permiten que, tantas tareas como sea posible, se realicen localmente en el dispositivo, minimizando el uso de la nube.

Funciones como recordatorios por voz en la app Reminder mejoran la organización y la colaboración familiar. (Infobae)

Experiencia del usuario

Más allá de la IA, One UI 8 se centra en mejorar la comodidad diaria mediante la incorporación de herramientas convenientes e intuitivas. La tecnología Auracast, por ejemplo, permite una conexión de audio sin complicaciones entre dispositivos gracias a la transmisión Bluetooth LE Audio y el uso de códigos QR.

Esta innovación facilita que dispositivos como los Galaxy Buds3 y audífonos específicos para problemas auditivos se sincronicen eficientemente, eliminando configuraciones manuales engorrosas.

El soporte al cliente también ve mejoras significativas con el uso de QR y NFC, lo que simplifica el proceso de asistencia técnica en los centros de servicio.

La app Reminder destaca con una interfaz simplificada para la gestión de recordatorios, permitiendo a los usuarios organizarlos de manera eficaz y compartirlos con familiares y amigos. Con funciones habilitadas por voz, los usuarios podrán interactuar con sus listas de recordatorios incluso cuando sus manos estén ocupadas.