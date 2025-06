Cuáles son las aplicaciones que se deberían borrar del celular, según la IA

ChatGPT y Gemini destacan las aplicaciones innecesarias que afectan el rendimiento y seguridad de tu celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos chatbots con inteligencia artificial nos ayudan a entender qué tipo de apps no deberíamos conservar en el celular, porque ocupan espacio innecesariamente y por qué, quizás, son un riesgo de seguridad.

Aplicaciones innecesarias que se deben desinstalar

Aplicaciones poco utilizadas

Una de las recomendaciones más frecuentes es deshacerse de las aplicaciones que no se han abierto en más de un mes. Mantener aplicaciones inactivas puede afectar el rendimiento del dispositivo.

Tales aplicaciones tienden a consumir recursos significativos, como batería y memoria, incluso en ausencia de uso activo, lo que reduce la eficiencia del dispositivo.

Elimina las apps preinstaladas o bloatware que ocupan espacio sin brindar un uso significativo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Aplicaciones preinstaladas o bloatware

Los teléfonos suelen venir cargados de aplicaciones preinstaladas, también conocidas como bloatware. Gemini sugiere que tanto en Android como en iPhone, muchas de estas aplicaciones pueden ser eliminadas o deshabilitadas. En Android, por ejemplo, podrías encontrar aplicaciones de juegos promocionales o servicios de operador que casi nunca utilizas.

Para iPhone, desde iOS 10 en adelante, es posible desinstalar aplicaciones integradas de Apple, como Consejos o Música, aunque esta última podría afectar el funcionamiento de CarPlay según advierte el sistema Gemini.

Aplicaciones duplicadas

Tener dos aplicaciones que realizan la misma función es común. Gemini recomienda evaluar cuáles funciones ya están cubiertas por el sistema operativo y eliminar las versiones externas.

Muchas veces, los teléfonos incluyen ya funcionalidades como calendarios y calculadoras que pueden reemplazar aplicaciones de terceros que simplemente ocupan espacio.

Los juegos que no usas consumen almacenamiento valioso y podrían estar ralentizando tu dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Juegos no utilizados

Los juegos son reconocidos por su uso intensivo del almacenamiento del dispositivo. Si un juego ha caído en desuso o ya no proporciona el mismo nivel de disfrute, eliminarlo puede liberar importantes recursos de memoria.

Redes sociales inactivas

Aplicaciones de redes sociales como Instagram, Facebook o TikTok ejercen una carga elevada en el sistema, incluso cuando no están en uso directo. Ambos sistemas de inteligencia artificial sugieren que, si no estas aplicaciones no se utilizan activamente, sería beneficioso eliminarlas, accediendo a ellas ocasionalmente a través del navegador web en lugar de la aplicación.

Aplicaciones que se deben instalar por seguridad

Apps con permisos excesivos

Los riesgos de seguridad asociados con ciertas aplicaciones no pueden subestimarse. ChatGPT señala que algunas aplicaciones requieren permisos para acceder a la cámara, micrófono o contactos, sin que esto sea necesario para su función principal. Esto representa una amenaza potencial a la privacidad del usuario. Revisar estos permisos y limitar el acceso a la información personal es una práctica recomendable.

Aplicaciones de linterna

Aunque pueda parecer inofensivo, muchas aplicaciones de linterna han sido señaladas por contener malware. Ambas inteligencias, Gemini y ChatGPT, coinciden en que esta funcionalidad ya está integrada en los sistemas operativos modernos, lo que hace innecesaria la dependencia de aplicaciones de terceros.

Las apps de ahorro de batería suelen ser ineficaces y pueden consumir más recursos que los que optimizan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplicaciones de ahorro de rendimiento: qué tan útiles son

Prometiendo un rendimiento optimizado, las aplicaciones de limpieza o ahorro de batería a menudo resultan contraproducentes. Según ChatGPT, estas apps pueden consumir más recursos de los que ahorran e incluso mostrar anuncios invasivos. Con las mejoras en la gestión de batería que ofrecen tanto Android como iOS, estas aplicaciones se han vuelto obsoletas.

La clave está en revisar periódicamente qué aplicaciones permanecen instaladas y evaluar su relevancia y seguridad. Proceder con una limpieza regular no solo mantiene el dispositivo en condiciones óptimas, sino que también previene potenciales amenazas a la privacidad. En última instancia, utilizar el teléfono de manera más eficiente contribuye a una experiencia tecnológica más sostenible y segura.