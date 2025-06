Google, Perplexity y la carrera por el navegador con inteligencia artificial: alianzas, innovación y disputas estratégicas

En medio del renovado interés por convertir la web en plataforma clave para la IA, Perplexity busca reinventar el navegador con asistentes personalizados, desafiando el dominio de Google en el acceso a la información digital (Google)

El renovado interés en los navegadores web como plataforma para la inteligencia artificial (IA) marca un giro significativo en la industria tecnológica, según analizó Shirin Ghaffary en Bloomberg.

Y uno de los defensores de esta idea es Aravind Srinivas, director ejecutivo de la startup de búsqueda Perplexity, quien durante el Tech Summit organizado por Bloomberg afirmó: “Si quieres construir una IA proactiva y personalizada, debe convivir contigo”. Según explicó, esto exige “repensar por completo el navegador”. La propuesta de Perplexity busca justamente transformar la navegación digital mediante la incorporación de asistentes que acompañen al usuario en todo momento.

La visión de Perplexity se materializó en el desarrollo de un navegador de IA llamado Comet, cuya salida pública se espera en los próximos meses. Hasta ahora, solo unos 1.200 usuarios iniciales han tenido acceso, según informó la empresa.

En ese sentido, el autor relató en Bloomberg que tuvo la oportunidad de observar una demostración de Comet, donde el navegador se presentó como una ventana estándar, pero con una función de asistente de IA en la barra lateral.

En una de las pruebas grabadas, Comet respondió a una consulta sobre la cantidad de búsquedas mensuales que recibe la aplicación de Perplexity. El asistente explicó sus pasos mientras, en segundo plano, revisaba varias pestañas abiertas en el navegador del portavoz. Finalmente, extrajo la cifra correcta de un panel de la empresa y preguntó si debía enviar los resultados por correo electrónico. “La respuesta, como también confirmó Srinivas, es 780 millones de consultas mensuales, un aumento del 20% respecto al mes anterior”, citó Ghaffary.

Aunque una sola demostración no permite evaluar completamente el funcionamiento de Comet, la presentación ofreció una visión de un futuro en el que los navegadores web giran en torno a funciones de agentes de IA.

Perplexity se mostró especialmente optimista sobre este potencial. Srinivas declaró a Bloomberg que su empresa podría algún día alcanzar un valor de billones, similar a Google, gracias a sus esfuerzos por cambiar la forma en que las personas experimentan internet y convertirse en lo que él denomina “la capa de precisión de la IA”.

No obstante, Perplexity no es la única compañía que explora nuevas posibilidades para los navegadores web. Opera y The Browser Company también están incorporando más funciones de IA en sus navegadores. Google planea integrar su asistente de IA Gemini en Chrome, permitiendo a los usuarios hacer preguntas mientras navegan.

Además, OpenAI ha considerado la posibilidad de desarrollar su propio navegador, según reportó The Information. “Estas iniciativas surgen en un momento incierto para el mercado de navegadores”, escribió Ghaffary en Bloomberg.

El dominio de Chrome en el mercado de navegadores se consolidó hace más de una década, cuando superó a Internet Explorer y se mantuvo como la opción más popular desde entonces. Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a un juez federal que obligue a Google a vender Chrome para frenar el monopolio de la empresa en las búsquedas en línea.

Y según una estimación de Bloomberg Intelligence, Chrome podría valer hasta 20.000 millones de dólares.

Durante una audiencia judicial, ejecutivos de Perplexity y OpenAI manifestaron su interés en adquirir Chrome si Google se viera obligada a deshacerse de él. Ghaffary señaló que, presumiblemente, no se podría igualar la oferta de OpenAI, ya que esta última ha recaudado mucho más capital de riesgo y está valorada en 300.000 millones de dólares.

Por su parte, Perplexity negocia una nueva ronda de financiación que podría situar su valoración en 14.000 millones de dólares, según informó Ghaffary en Bloomberg.

La estrategia de Perplexity también incluyó acuerdos con fabricantes de teléfonos inteligentes para preinstalar su aplicación en los dispositivos, lo que podría darle ventaja en la competencia de navegadores. La empresa negocia con Samsung para integrar sus funciones de búsqueda en el navegador web de la compañía surcoreana.

En abril, Perplexity anunció una alianza con Motorola. “En los últimos meses, la startup ha estado trabajando para cerrar acuerdos con fabricantes de teléfonos inteligentes para preinstalar su aplicación en los dispositivos”, detalló Ghaffary.

Sin embargo, Google representó un obstáculo para los acuerdos de Perplexity, según afirmó la propia startup. Un ejecutivo de la empresa testificó durante el juicio antimonopolio contra el gigante tecnológico que el contrato entre Google y Motorola impidió que el fabricante de teléfonos configurara a Perplexity como asistente predeterminado en sus nuevos dispositivos.

“Definitivamente, Google nos ha puesto las cosas extremadamente difíciles”, afirmó Srinivas en el escenario, donde criticó repetidamente a su rival y antiguo empleador. “Cada vez que estamos muy cerca de firmar un acuerdo, siempre hay algunas llamadas desde Mountain View; no sé si es desde allí. Definitivamente, no quieren que esto tenga éxito”, citó Ghaffary en Bloomberg.

Perplexity demostró mayor habilidad que la mayoría de las empresas de IA para recaudar fondos y lanzar productos de IA bien presentados, adelantándose a empresas como OpenAI con su búsqueda de IA en tiempo real. “Pero Google sigue siendo un competidor formidable, con miles de millones de usuarios y casi dos décadas de experiencia operando Chrome”, escribió Ghaffary.

El desafío de construir un navegador de IA exitoso es considerable, pero lograr que los usuarios lo adopten representa una dificultad aún mayor. “Crear un nuevo navegador de IA exitoso es un desafío importante; conseguir que la gente lo use es aún más difícil”, concluyó Ghaffary en Bloomberg.

Shirin Ghaffary es periodista especializada en tecnología y redactora de Bloomberg, donde cubre las tendencias y desarrollos más recientes en inteligencia artificial y plataformas digitales.