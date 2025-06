Dile adiós al número personal para que te contacten por WhatsApp: esta es la nueva forma para agregar contactos

WhatsApp ofrecerá nombres de usuario en lugar de números para mejorar la privacidad y personalización en la aplicación. (Zacharie Scheurer/dpa.) WhatsApp ha comenzado el despliegue de una función que bloquea la captura de pantalla de fotos de perfil de otros contactos en dispositivos con sistema operativo iOS, con una interfaz en la que se indica que no es posible ejecutar esta acción. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ZACHARIE SCHEURER/DPA - ARCHIVO

WhatsApp cambiar uno de los aspectos más importantes para mejorar la privacidad de sus usuarios. La aplicación está trabajando en introducir la opción de utilizar nombres de usuario en lugar de números de teléfono.

Este cambio, similar al implementado por plataformas como Instagram, Telegram y Signal, pretende brindar una mayor protección y personalización a la experiencia del usuario en la aplicación.

<b>Cómo sería la nueva forma de agregar contactos</b>

Según los informes de WABetaInfo, esta nueva capacidad ha sido descubierta en la beta de iOS 25.17.10.70. Esta versión de prueba es un paso preliminar antes de su implementación oficial, aunque ya ha permitido a los desarrolladores y usuarios curiosos vislumbrar el conjunto de reglas y directrices que eligen regular esta característica.

Esta iniciativa responde a las preocupaciones de privacidad planteadas por los usuarios y moderniza la plataforma, manteniéndola competitiva frente a otras aplicaciones de mensajería.

La nueva función de nombres de usuario en WhatsApp incluye estrictas reglas, como evitar duplicados y restricciones en caracteres. (WABetaInfo)

La actualización no se limita a permitir la simple creación de un nombre de usuario. WhatsApp ha establecido una serie de directrices estrictas para garantizar la integridad del sistema y la seguridad de todos sus usuarios.

En primer lugar, un nombre de usuario válido no puede iniciar con “www.” para evitar malentendidos y no puede estar compuesto únicamente por números o símbolos. Los caracteres permitidos incluyen letras minúsculas, números, puntos y guiones bajos.

Además, no se aceptarían nombres de usuario que ya estén presentes en la lista de contactos de un usuario o nombres ya tomados debido a que no se permitirán duplicados ni se implementarán diferenciadores para ello. Tampoco podrán finalizar en dominios como .com o .net, ni contener dos puntos consecutivos, medidas estas que buscan prevenir confusiones y posibles fraudes.

La longitud total de los nombres oscilará entre 3 y 30 caracteres, aunque esta especificación aún podría ajustarse a medida que avanza el desarrollo de la función.

La longitud de los nombres de usuario de WhatsApp oscilará entre 3 y 30 caracteres, con pautas específicas de formato. (WHATSAPP OFICIAL)

Cuáles son las ventajas de este formato en WhatsApp

El impacto más significativo de este cambio es la mejora de la privacidad. Al permitir que el nombre de usuario sea visible en los chats y grupos, aquellos que no tengan guardado el número de contacto verán solamente el nombre de usuario, lo que salvaguarda el número de teléfono del usuario.

Este factor es crucial en contextos donde se puede interactuar con desconocidos o en grupos donde no todos son contactos personales.

Otra ventaja notable es la capacidad de cambiar el nombre de usuario, lo que otorga flexibilidad y control al usuario sobre cómo se presenta en la plataforma.

Según lo indicado por WABetaInfo, cuando un usuario decide modificar su nombre, WhatsApp generará automáticamente un mensaje de sistema que informará a todos los participantes del cambio en tiempo real, asegurando comunicación transparente y evitando confusiones.

Cuándo estará disponible esta función

WhatsApp aún se encuentra en la fase de desarrollo de esta función y está perfeccionando los detalles para su eventual lanzamiento general. La reciente actualización beta a través del programa TestFlight ha proporcionado una serie de observaciones sobre cómo podría operar la nueva función, y se anticipa una capacidad para verificar la disponibilidad de los nombres de usuario en un futuro cercano, probablemente también en su cliente web.

La función de nombres de usuario en WhatsApp protegerá el número de teléfono al interactuar con desconocidos en grupos. (Silas Stein/dpa)

WhatsApp ya está disponible en iPad

WhatsApp ha lanzado su aplicación nativa para iPad, ofreciendo todas las funciones ya conocidas en una pantalla más amplia. Esto incluye la capacidad de realizar videollamadas con hasta 32 personas, compartir pantalla y beneficiarse de las funciones multitarea propias de iPadOS, como Stage Manager, Split View y Slide Over, garantizando una experiencia de usuario fluida y productiva.

Esta aplicación, que ha sido muy solicitada desde 2022, comenzó a desarrollarse en el programa beta de iOS. Ahora, se encuentra disponible para descarga en la Apple App Store, como lo anunció Meta en su blog.

La aplicación también integra seguridad mediante cifrado de extremo a extremo, asegurando la privacidad de las conversaciones. Además, es compatible con accesorios como el Magic Keyboard y el Apple Pencil, y se sincroniza fácilmente con otros dispositivos, ampliando así las posibilidades de uso tanto personal como profesional, permitiendo, por ejemplo, buscar información en línea mientras se mantiene una conversación en la aplicación.