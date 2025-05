Top 10 animes para ver en maratón este fin de semana

Estas son las series animadas más populares del momento que puedes encontrar en Crunchyroll (Jovani Pérez/Infobae)

En los últimos años los seguidores del anime han tenido mayor accesibilidad a todo tipo de series gracias a la llegada de las plataformas de streaming que han apostado por integrar diferentes títulos a sus catálogos. Las producciones japonesas lograron captar la atención de los espectadores de occidente gracias a las fabulosas historias que relatan.

La industria del anime ha crecido a pasos agigantados y cada año se producen una gran cantidad de series y por temporada se transmiten un lote de historias que están dispuestas a luchar en los rankings de las más populares. Crunchyroll es una de las plataformas que se dedica exclusivamente a impulsar estas series y en su sitio web cuenta con un amplio listado de títulos para todo tipo de público.

Cada semana se publican los capítulos de las series que están en emisión, con subtítulos en diferentes idiomas y en el mejor de los casos algunas producciones cuentan con doblaje al español, sin embargo, en estos casos los episodios se publican un poco más tarde.

Si quieres adentrarte en el mundo de estas producciones japonesas o no tienes nada que ver este fin de semana y quieres descubrir una nueva serie, te recomendamos los animes más vistos esta semana en la plataforma.

Los 10 animes más vistos

1.- Umamusume: Cinderella Gray

Desde la remota Academia Tracen de Kasamatsu, una Umamusume sorprende al mundo entero por desafiar todas las expectativas. Su inigualable destreza en la pista la hace conocida como “El Monstruo Ceniza” entre quienes presencian su feroz recorrido... ella es Oguri Cap. ¡Sin esperar a su destino, esta joven Cenicienta corre a gran velocidad y se dispone a escribir una nueva leyenda!"

2.- WIND BREAKER S2

La idea de Sakura de lo que significa estar en la cima ha comenzado a cambiar. Tras hacer nuevos amigos y enfrentarse a nuevos enemigos en la Preparatoria Furin, ha adquirido perspectiva. Ahora, se yergue como un Capitán de Grado, luchando por proteger a los demás. ¡Observa cómo Sakura continúa su ascenso, pasando de ser un delincuente de preparatoria a una leyenda heroica!

3.- WITCH WATCH

Morihito Otogi es un estudiante de preparatoria con la fuerza de un ogro. Su vida transcurre en paz hasta que su amiga de la infancia y bruja en prácticas, Nico Wakatsuki, se muda a su casa. Nico está entusiasmada con su reencuentro y convierte a Morihito en su familiar. Ahora Morihito tendrá que centrarse en su misión de proteger a Nico de los peligros que le profetizaron. Así comienzan sus días llenos de misticismo y problemas.

4.- Can a Boy-Girl Friendship Survive?

La amistad de la infancia entre Himari y Yu se tambalea cuando Yu se reencuentra en preparatoria con su primer amor. Himari, que nunca experimentó la emoción del amor, ahora debe enfrentar sus propios sentimientos. Sus sueños compartidos y los tranquilos días en su club de jardinería se ponen a prueba en esta historia con amor, flores y los altibajos que supone madurar.

5.- KOWLOON GENERIC ROMANCE

Los agentes inmobiliarios Reiko Kujirai y Hajime Kudo trabajan en la melancólica ciudad amurallada de Kowloon. A medida que comparten momentos en común, los sentimientos de Reiko por Hajime se intensifican. Pero cuando encuentra una foto de él con su antigua prometida, se sorprende al ver que aquella mujer es idéntica a ella. Reiko se da cuenta entonces de un escalofriante hecho: no recuerda nada de su pasado.

6.- Anne Shirley

En la hermosa isla del Príncipe Eduardo, en Canadá, una huérfana llamada Anne Shirley es enviada por error a Tejas Verdes, el hogar de Matthew y Marilla Cuthbert. A pesar del malentendido, deciden adoptarla, y Anne pronto encuentra en su nuevo hogar amistad, amor y felicidad. Acompáñala en esta entrañable historia mientras crece, se enfrenta a nuevos desafíos, parte hacia la universidad y regresa convertida en una mujer nueva.

7.- The Shiunji Family Children

La familia Shiunji y sus siete hijos residen en una mansión del barrio tokiota de Setagaya. El hijo mayor, Arata, está cansado de que sus cinco hermanas y fantasea con la posibilidad de vivir lejos de ellas. Sin embargo, el padre de Arata les revela algo sorprendente: ¡en realidad son todos adoptados! Con este nuevo dato sobre la mesa, las relaciones entre los hermanos cambiarán completamente.

8.- SHOSHIMIN: How to become Ordinary S2

Kobato decide convertirse en un ciudadano honesto y humilde tras pasar por una amarga experiencia conocida como “trabajo de sabiduría”. Hace un pacto con Osanai, su compañero de clase, con el mismo objetivo, y planean entrar al instituto con una vida tranquila. Pero, por alguna razón, sucesos y desastres inexplicables siguen ocurriendo a su alrededor. ¿Conseguirán Kobato y Osanai vivir alguna vez una vida normal y pacífica?

9.- Rock Is a Lady’s Modesty

Obligada a dejar de tocar la guitarra cuando su madre se volvió a casar con un rico magnate inmobiliario, la pasión de Lilisa Suzunomiya por la música se despierta cuando conoce a Otoha Kurogane, su compañero de clase aparentemente perfecto que en secreto es un baterista de heavy metal

10.- Summer Pockets

Hairi Takahara jamás habría imaginado que el verano sería como un sueño. Cuando lo envían a Torishirojima para ordenar las pertenencias de su difunta abuela, descubre un mar infinito, una nostalgia silenciosa y unas chicas enigmáticas que buscan algo que se escapa a su alcance. A medida que se adapta a la vida en la isla, los recuerdos perdidos empiezan a aflorar y encuentra lo que ni siquiera sabía que había perdido.

*Algunos de los títulos que aparecen este ranking no están disponible para Crunchyroll América Latina, pero se pueden encontrar en otras plataformas de streaming

La industria del anime

La industria de las producciones japonesas ha crecido a pasos agigantados en los últimos años y en 2020 registraron sus mayores ganancias en este siglo.(Crunchyroll)

El consumo de este tipo de producciones a nivel global ha crecido con el paso de las décadas, pero su mayor auge lo registraron durante la pandemia de coronavirus cuando la demanda de animaciones en diferentes plataformas de streaming se disparó ante las medidas de confinamiento que se tomaron a cabo en diferentes países.

Según reportes de Parrot Analytics el año 2020 fue el periodo que la industria generó más ganancias desde 1978 y desde entonces han logrado mantener a su audiencia con nuevas producciones basadas en mangas (novelas gráficas japonesas) y webtoons (novelas digitales coreanas), éstas últimas adaptaciones han sido bien recibidas por el público.

La producciones de estas series desde cero implican un largo periodo de tiempo y en promedio tardan en estrenarse dos años. Uno de los ejemplos más recientes se dio con la animadora Mappa que decidió emitir la última temporada de Shingeki no Kyojin (Attack On Titan) en diferentes partes, mientras los animadores trabajaron contrarreloj para terminar el proyecto.