Marketing en la era de la IA: cómo Gemini está transformando la narrativa digital en Latinoamérica

Flavia Simon, Sr. Marketing Director para Gemini, da detalles de las nuevas funcionalidades de Gemini. | Crédito: Think with Google

La inteligencia artificial ya no es una promesa del futuro: es una realidad transformadora que redefine no solo cómo trabajamos, sino cómo creamos. Así lo afirma Flavia Simon, Sr. Marketing Director para Gemini, en una nueva edición del podcast ‘AI Conversation’ de Think with Google, donde analiza cómo Gemini está impulsando un nuevo paradigma en el marketing y la tecnología en América Latina.

En un inicio, Flavia Simon explicó que uno de los principales objetivos de Google con Gemini es la accesibilidad. “Lanzamos la app de Gemini, que es totalmente gratuita. Cualquier persona puede descargarla y usarla”, comentó.

La aplicación, ya disponible en más de 200 países y en 40 idiomas, incluye herramientas que antes estaban reservadas para usuarios premium, como Gemini Live y Deep Research. “Eso forma parte del compromiso de Google: no solo desarrollar tecnología para todos, sino hacerlo con audacia y responsabilidad”, remarcó.

Flavia Simon, Sr Marketing Director para Gemini, asegura que Google busca ser accesible para todos. (Crédito: Google)

Una de las claves del éxito de Gemini en América Latina es, según Simon, su adaptación a los hábitos de la región. “Nos gusta mucho usar la voz, porque siempre estamos en movimiento… No nos gusta escribir, porque hablamos mucho, nos gusta comunicarnos”, afirmó.

En este sentido, destacó el rol de Gemini Live, que permite a los usuarios compartir su cámara o pantalla mientras conversan con la IA, facilitando una experiencia “multimodal”. “La región es muy visual y vocal, por eso le gusta la multimodalidad; es natural”, subrayó.

El marketing en la era IA

Flavia Simon se refirió al rol del marketing en esta nueva era. Ella fue categórica al afirmar: “Así como el producto requiere una nueva forma de desarrollar y lanzar tecnologías, el marketing necesita reinventarse”. Y explicó: “El tiempo entre la concepción y la entrega de soluciones al consumidor es cada vez más corto. Es una nueva forma de producir contenido, reescribir narrativas y entregarlas a los consumidores”.

Flavia Simon, Sr Marketing Director para Gemini, dio a conocer las nuevas funciones de Gemini. (Crédito: Google)

En su visión, esto implica dejar atrás el marketing centrado en el discurso y pasar a uno más visual y experimental. “Es mucho más mostrar que contar”, resumió.

Las novedades de Gemini

Entre las novedades más recientes de Gemini, Simon destacó el nuevo recurso de compartir video y pantalla en Gemini Live, que convierte a la IA en un “asistente colaborativo”.

“Gemini puede ‘ver lo que ves’, y eso hace la conversación mucho más interactiva”, indicó. También habló de la creciente capacidad creativa de la plataforma: “Es increíble cómo un simple prompt permite hacer algo como ‘crea un video de mi prototipo’. Ahora es posible hacer esto en segundos”.

Otra herramienta clave mencionada fue Deep Research, que permite realizar búsquedas profundas en internet de forma automática. “No necesitas pasar horas investigando: el sistema entrega todo listo en un informe. Y si no tienes tiempo para leerlo, podés convertirlo en un podcast y escucharlo en el camino”, explicó.

Flavia Simon, Sr Marketing Director para Gemini, habló sobre el futuro de la IA en el marketing. (Crédito: Google)

Para Simon, todas estas funcionalidades están diseñadas para empoderar a los usuarios. “Al final del día, estos recursos de Gemini funcionan como una herramienta colaborativa. Un asistente que ayuda a desarrollar ideas, mejorar textos, crear videos y potenciar lo que ya puedes hacer, pero mucho más rápido”, aseguró.

El entusiasmo de Simon por las posibilidades de la IA es claro. “Ya no me imagino trabajando sin estas herramientas. Parece que el tren ya salió de la estación. Ya no hay vuelta atrás”, concluyó.

La declaración de Flavia Simon deja en claro que el marketing y la creación de contenido están viviendo una transformación sin precedentes, impulsada por una IA cada vez más cercana, accesible y poderosa. Gemini no solo forma parte de esta revolución: la está liderando.