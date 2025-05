Netflix puede dejar de funcionar en el televisor por esta sencilla razón que pocos conocen

Netflix bloquea cuentas fuera del domicilio: cómo evitarlo tras una mudanza - REUTERS/Gonzalo Fuentes

Desde hace algunos años Netflix comenzó a tomar medidas más estrictas para evitar que una misma cuenta sea utilizada por personas que no comparten el mismo domicilio. El eje central de esta política es el llamado “hogar Netflix”, una configuración que define desde qué ubicación física se permite el uso principal de la cuenta.

Cómo funciona el sistema Hogar Netflix

Se basa en la dirección IP del WiFi, los identificadores de los dispositivos y la actividad registrada. Aunque en principio la plataforma puede establecer el hogar automáticamente, si el usuario se muda o cambia de red, es importante actualizar manualmente esa configuración para evitar bloqueos.

La compañía exige que la cuenta se use desde una ubicación registrada. Cambiar el hogar desde la app en el televisor es clave para seguir viendo contenido sin interrupciones - EFE/EPA/NEIL HALL

De lo contrario, es probable que aparezca el conocido mensaje: “Tu dispositivo no forma parte del hogar con Netflix de esta cuenta”.

Este tipo de restricciones no se activan de forma inmediata, lo que explica por qué al principio puede parecer que no hay inconvenientes. Sin embargo, con el tiempo, la plataforma detecta patrones que no coinciden con la ubicación original, especialmente en dispositivos como televisores, que rara vez se trasladan. Aunque Netflix permite visualizar contenido de forma temporal si se está de viaje, en una mudanza definitiva es necesario realizar un ajuste permanente.

Por qué es clave cambiar tu Hogar Netflix al mudarte

El hogar Netflix es, en esencia, un grupo de dispositivos conectados a Internet en la ubicación principal donde se utiliza la cuenta. Si se traslada la suscripción a otra vivienda sin notificar el cambio, la plataforma puede limitar el acceso desde ciertos equipos, interrumpiendo la experiencia de visualización.

Tu cuenta de Netflix podría no funcionar si cambiaste de casa y no actualizaste la red - (Imagen ilustrativa Infobae)

Esto cobra especial relevancia en dispositivos como Smart TV, donde la ubicación juega un papel determinante. Aunque los móviles y ordenadores pueden pasar desapercibidos durante un tiempo, eventualmente serán también sujetos a revisión si se detecta uso frecuente fuera del entorno definido.

Cómo modificar tu hogar Netflix desde el televisor

Netflix permite realizar el cambio de hogar desde su aplicación en televisores inteligentes. El proceso es sencillo:

Abre la app de Netflix en tu Smart TV. Presiona el botón de atrás en el control remoto o accede al menú desde la parte superior de la pantalla. Selecciona el icono de tu perfil y entra en la opción “Obtener ayuda”. Dentro del menú, selecciona “Gestionar hogar Netflix”. Haz clic en “Cambiar hogar Netflix”. Elige si deseas recibir el enlace de verificación por correo electrónico o SMS (a la dirección o número asociados a tu cuenta). Abre el mensaje recibido y pulsa “Sí, lo solicité yo”. Finalmente, confirma el cambio para actualizar la configuración.

Netflix enviará una confirmación cuando el proceso se haya completado con éxito. Es importante tener en cuenta que el enlace caduca en 15 minutos, por lo que se recomienda actuar con rapidez.

La plataforma detecta movimientos a través de la IP y la actividad del dispositivo. Si no reconfigurás el hogar desde la Smart TV, el acceso puede ser restringido - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa si usas Netflix sin Smart TV

Para quienes solo acceden a Netflix desde computadoras o dispositivos móviles, no es obligatorio establecer un hogar. No obstante, si se detecta actividad sospechosa o acceso desde ubicaciones no autorizadas, lo más recomendable es:

Cerrar sesión en todos los dispositivos desde la opción “Gestionar el acceso y los dispositivos”.

Cambiar la contraseña de la cuenta para protegerla.

Evitar compartir el acceso con personas que no vivan en la misma residencia.

Con estas acciones, se garantiza el cumplimiento de las políticas de uso y se minimizan los riesgos de bloqueo o uso indebido.

Desde la plataforma de streaming mundialmente conocida han enfatizado que su enfoque está pensada para un consumo doméstico por unidad familiar. La verificación de ubicación mediante IP y otros datos técnicos es parte de una estrategia para asegurar ese modelo.

Configurar correctamente el hogar Netflix es, por tanto, un paso indispensable para seguir disfrutando del contenido sin interrupciones.