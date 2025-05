Bill Gates se despide de su fortuna: la entregará a su fundación y la cerrará en 2045

Bill Gates indica que su fundación cerrará sus puertas indefinidamente en 2045. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Bill Gates ha anunciado que donará toda su fortuna a través de la Fundación Gates durante los próximos 20 años, con el objetivo de “salvar y mejorar vidas en todo el mundo”. Además, afirmó que el 31 de diciembre de 2045 su fundación “cerrará sus puertas de forma definitiva”.

Gates explicó que, en los primeros 25 años de la Fundación, impulsada en parte por la generosidad de Warren Buffett, se donaron más de 100.000 millones de dólares.

“En las próximas dos décadas, duplicaremos nuestras donaciones. La cantidad exacta dependerá de los mercados y la inflación, pero preveo que la fundación invertirá más de 200.000 millones de dólares de aquí a 2045”, indicó.

Esa cifra incluye tanto el saldo actual de la dotación como sus futuras contribuciones personales.

Gates indicó que su fundación se ha sostenido, en parte, gracias a las contribuciones de Warren Buffett. (Gates Notes)

Sobre esta decisión, Gates expresó que llega en un momento de introspección. “Este año marca varios hitos: celebramos el 25.º aniversario de la fundación; Microsoft cumple 50; yo cumplo 70 en octubre; y habría sido el año en que mi padre —quien me ayudó a fundar la organización— habría cumplido 100 años”.

“Oficialmente, he llegado a una edad en la que mucha gente está jubilada”, reflexiona. “Si bien respeto la decisión de quienes eligen pasar sus días jugando al pickleball, esa vida no es para mí, al menos no a tiempo completo”.

Agrega que aún se siente con energía para seguir contribuyendo activamente: “Tengo la suerte de despertarme cada día con ganas de trabajar. Espero llenar mis días con revisiones de estrategias, reuniones con socios y viajes de aprendizaje durante todo el tiempo que pueda”.

Bill Gates agradeció el apoyo de Buffett en su fundación. (Instagram: thisisbillgates)

“Todo este progreso fue apoyado por la increíble generosidad de mi amigo Warren, quien, junto con mi padre, ha tenido una enorme influencia en la fundación“, reflexiona Gates.

Cómo trabajará la fundación de Gates los próximos años

Durante las próximas dos décadas, la Fundación Gates continuará enfocada en su misión de salvar y mejorar vidas en todo el mundo, intensificando sus donaciones y ampliando su impacto global.

Entre sus principales objetivos está avanzar hacia el fin de las muertes evitables de madres y bebés, así como sacar a millones de personas de la pobreza. Bill Gates afirmó que, con este esfuerzo sostenido, espera dejar a la próxima generación en una mejor situación, más preparada para enfrentar los desafíos futuros.

Esta organización se ha enfocado en áreas de la salud y educación. REUTERS/Lindsey Wasson/File Photo

La fundación de Gates continuará trabajando de forma colectiva con otras fundaciones, gobiernos, agencias multilaterales, organizaciones sin fines de lucro y el sector privado para contribuir en el acceso global a vacunas y antirretrovirales,

Gates destaca la colaboración con Rotary International en el combate contra la polio y su apoyo a una nueva vacuna contra el rotavirus, que ha contribuido a reducir en un 75% la mortalidad infantil por diarrea.

El cofundador de Microsoft subraya que el progreso ha sido y seguirá siendo un esfuerzo colectivo, donde intervienen científicos, filántropos, empresas, profesionales de la salud y gobiernos.

Aunque la Fundación Gates será el eje principal de sus donaciones, Gates continuará invirtiendo en otras áreas como innovación energética y la investigación del Alzheimer.

Gates seguirá destinando recursos a campos como el desarrollo de energías innovadoras y el estudio del Alzheimer. REUTERS/Mike Segar

A través de Breakthrough Energy y TerraPower, busca ampliar el acceso a energía limpia y segura, con el compromiso de reinvertir en la fundación cualquier beneficio obtenido.

Además, seguirá apoyando el avance científico en el tratamiento del Alzheimer, una enfermedad que considera una amenaza creciente para la salud global.

“Lo cierto es que nunca ha habido tantas oportunidades para ayudar a las personas a vivir vidas más sanas y prósperas. Los avances tecnológicos se producen más rápido que nunca, especialmente con el auge de la inteligencia artificial”, señala el líder tecnológico.

El éxito en estas iniciativas también determinará el volumen total de fondos que se sumarán a la fundación, como parte del compromiso de donar toda su riqueza en los próximos 20 años.