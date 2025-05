La Generación Z será la más envidiada de todas y será la más rica próximamente

La capacidad económica será heredada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de enfrentar un mercado laboral inestable y salarios que no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas, la Generación Z está destinada a convertirse en la más rica de la historia antes de 2040.

De acuerdo con el informe ‘Gen Z: A new economic force’ de Bank of America, esta generación, que actualmente lucha con alquileres inasumibles y un costo de vida elevado, verá un cambio radical en su situación económica gracias a la Gran Transferencia de Riqueza.

Este fenómeno implicará el traspaso de más de 84 billones de dólares en herencias de los baby boomers a las generaciones más jóvenes, que impulsará su riqueza acumulada a 74 billones de dólares en 2040.

Cómo es el estilo de consumo de la Generación Z

Sus transacciones se enfocan en comprar en línea. (Imagen ilustrativa Infobae)

El informe detalla que, pese a las dificultades económicas actuales, el gasto en consumo de la Generación Z está creciendo más rápido que el del resto de la población. En febrero de 2025, su inversión en ocio y viajes aumentó un 25,5% y un 13,8% interanual, respectivamente.

Este comportamiento refleja tanto la presión económica que enfrentan como un cambio en sus prioridades. Aunque muchos no logran ahorrar, su balanza de depósitos se mantiene por encima del nivel fijado por inflación, lo que indica una base económica más sólida de lo que aparenta.

Asimismo, la inclinación de la Generación Z hacia el gasto inmediato, la tecnología y el comercio electrónico está redefiniendo el concepto de consumidor. Según el informe, esta generación se aleja de la economía tradicional y apuesta por modelos más sostenibles y digitales.

El ahorro no es una prioridad en algunos casos de esta generación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este cambio de comportamiento financiero se espera que tenga un impacto disruptivo en los mercados, sistemas sociales y estructuras de consumo en los próximos años. Así que, la Generación Z está marcando una gran diferencia en cómo se percibe y se participa en la economía global.

Cuáles son los retos de la Generación Z en el mercado laboral global

Pese a que un 57% de los jóvenes de entre 18 y 21 años de esta generación cursa estudios universitarios, muchos enfrentan un mercado laboral complicado.

La tasa de desempleo entre los nuevos entrantes ha crecido un 9,3% interanual, y el número de hogares de la Generación Z que recibe prestaciones por desempleo ha aumentado casi un 32%.

Las oportunidades está reducidas a comparación de otras épocas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, su crecimiento salarial es el más alto de todas las generaciones, con una media del 8% anual, el doble que la del conjunto de la población, según publicó el informe de Bank of America.

En el contexto de estas contradicciones, la Generación Z se prepara para asumir un papel de liderazgo económico global. En una década, representarán el 30% de la población mundial y administrarán fortunas históricas, lo que alterará las reglas del consumo, la inversión y la herencia.

Qué desafíos enfrenta esta generación en el manejo de herramientas digitales

La Generación Z ha crecido en un entorno saturado de tecnología, pero experimenta un desafío inesperado: su falta de habilidades en el manejo de herramientas ofimáticas como Microsoft Excel y Outlook.

Hay que reforar el aprendizaje de plataformas muy solicitadas por las empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este fenómeno, revelado por un estudio de The University of Toledo en Estados Unidos, pone de manifiesto una paradoja en la que los llamados “nativos digitales” no poseen las competencias técnicas necesarias para el ámbito laboral moderno.

El estudio destaca que, aunque los jóvenes de la Generación Z son usuarios frecuentes de tecnología, su interacción se limita a dispositivos y redes sociales, y esta exposición no se traduce en habilidades prácticas para manejar herramientas complejas, esenciales en muchos trabajos.

Esto ha dejado de lado el desarrollo de competencias técnicas avanzadas, lo que genera un desajuste entre las habilidades adquiridas en la educación formal y las demandas del mercado laboral.