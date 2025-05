La historia de cómo un correo electrónico llevó a Lamine Yamal al Barcelona y no a un eterno rival

El Barça tomó medidas especiales para facilitar la integración de Lamine Yamal en 2015. (REUTERS/Nacho Doce)

Lamine Yamal es hoy la figura que todos los aficionados al fútbol están encantados de ver. A pesar de tener 17 años, su nivel lo ha llevado a ser uno de los mejores del mundo. Y esta historia no hubiese sido la misma si un correo electrónico no se hubiese interpuesto en el camino para llevarlo directo al Barcelona y no a uno de sus máximos rivales.

En 2015, con apenas siete años, el jugador español estuvo en el centro de una disputa entre dos clubes, ya que su talento llama mucho la atención en las divisiones menores, pero fue un mensaje de correo el que ayudó a definir la situación.

Cómo fue el descubrimiento de Lamine Yamal

Lamine Yamal, nacido en 2007, inició su trayectoria futbolística en el CF La Torreta, un modesto club ubicado en La Roca del Vallès, Barcelona. En 2010, tras la separación de sus padres, su madre fue trasladada a trabajar cerca de este club, permitiéndole a Yamal desarrollar su pasión por el fútbol desde temprana edad.

El niño no tardó en destacar entre sus compañeros, llamando la atención de cazatalentos y coordinadores de clubes más grandes.

Un mensaje urgente a Marc Serra aseguró una prueba para Lamine en la cantera del Barça. (@FCbarcelona)

A comienzos de 2014, Isidre Gil, experimentado observador del FC Barcelona, conoció a Lamine a través del coordinador de La Torreta. Fue durante uno de sus frecuentes encuentros con clubes de la comarca que Gil escuchó el nombre de un joven prometedor, y al poco tiempo, decidió ver en acción al niño prodigio.

La intervención de Gil fue el primer paso que ligó el destino de Yamal al FC Barcelona.

La historia podría haber tomado otro rumbo si no fuera por la aparición oportuna de Óscar Hernández, por entonces coordinador de fútbol base del FC Barcelona. En enero de 2015, Hernández se enteró de que La Torreta estaba a punto de firmar un acuerdo de colaboración con el Espanyol, el otro equipo profesional de la ciudad.

Esta alianza ponía al joven Lamine en el radar del club blanquiazul, lo que significaba que su fichaje por el Espanyol era prácticamente inminente.

El descubrimiento de Lamine Yamal por Isidre Gil marcó el inicio de su trayectoria en el Barcelona. (REUTERS/Nacho Doce)

Consciente de que el tiempo era esencial, Hernández tomó medidas inmediatas. Coordinó esfuerzos con Isidre Gil para realizar una rápida evaluación que asegurara la captura de Yamal por el equipo azulgrana antes de que el convenio con el Espanyol se materializara.

Cómo fue el momento en el que el correo electrónico cambia la historia

Fue en este contexto que Óscar Hernández decidió comunicar con urgencia a Marc Serra, entonces coordinador del fútbol 7 del Barça, enviándole un correo electrónico que, a la postre, resultaría crucial para decidir el futuro del joven jugador.

El mensaje, posteriormente divulgado por el medio Jijantes, evidenciaba la necesidad urgente de realizar una prueba con Yamal para adelantarse al acuerdo del Espanyol. El correo era el siguiente:

“Debemos hacer una gestión durante esta misma semana, ya que este club durante el mes de febrero firmará un contrato de colaboración con el Espanyol. Queremos que venga a probar el niño nacido en 2007, Lamine Yamal Nasraqui Ebana (Prebenjamín A). Actualmente, el niño está en el país de origen de sus padres, pero estará de vuelta dentro de dos semanas.”

La intervención clave de Óscar Hernández evitó que Lamine firmara con el Espanyol. (Jijantes)

Hernández instaba a que se hiciera todo lo posible para asegurar la presencia del niño en una prueba con el prebenjamín del Barcelona, resaltando que la diferencia de edad y experiencia no debería ser un impedimento para ver su potencial.

En su regreso, Lamine Yamal fue invitado a realizar una prueba en la Ciudad Deportiva del Barcelona. A pesar de su corta edad, Yamal jugó primero con el Prebenjamín A, pero su verdadera prueba de fuego llegó al enfrentarse, en un segundo partido, al Benjamín D (un equipo compuesto por chicos mayormente de ocho años).

Su actuación fue deslumbrante y también impresionó a Albert Puig, responsable de la cantera del Barça, quien rápidamente se convenció de su talento.

El pequeño prodigio había dejado una huella imborrable en todos los presentes. Tanto era el interés del Barcelona en asegurarse su fichaje que durante dos meses se tomaron medidas extraordinarias para garantizar la comodidad de Yamal: el club le facilitó transporte, equipación y todos los recursos necesarios para que su transición al equipo fuera lo más fluida posible.

Hoy, gracias a ese correo de urgencia, este joven jugador es considerado una de las joyas del fútbol y heredero natural de los grandes futbolistas que están por terminar su carrera.