El ultimátum a los programadores que debes conocer y qué dijo un reconocido científico de la computación

Bjarne Stroustrup advierte sobre los riesgos del ego en la programación y la complejidad innecesaria del código. (Imagen ilustrativa Infobae)

A más de cuatro décadas de haber creado uno de los lenguajes de programación más utilizados del mundo, Bjarne Stroustrup no cesa de intervenir en los debates sobre el presente y el futuro del software, especialmente al dar consejos a los que quieren trabajar en esta área con fuertes mensajes.

Desde su experiencia como creador de C++, y con la autoridad que le otorgan años de trabajo en sistemas donde no hay margen de error, lanzó dos advertencias dirigidas especialmente a quienes están formándose como programadores: una sobre los riesgos del ego en el código, y otra sobre los peligros de aprender únicamente a través de tutoriales online.

Cuál fue la advertencia de Bjarne Stroustrup

Durante su participación en la conferencia CppCon de 2017, Stroustrup pronunció una frase que se volvió célebre entre la comunidad de desarrolladores: “Don’t be too clever” (No te pases de listo, en español). Lejos de cuestionar la capacidad técnica de los programadores, el mensaje apuntaba a una tendencia cada vez más común en entornos profesionales: escribir código tan ingenioso o sofisticado que termina resultando indescifrable, incluso para quien lo creó.

El creador de C++ critica el uso excesivo de metaprogramación y patrones de diseño sin justificación - Fotocomposición Infobae (Foto Victor Zavyalov Wikipedia)

“Lo que en ocasiones se celebra como una solución elegante puede convertirse rápidamente en un laberinto lógico”, explicó Stroustrup, quien señaló como ejemplos negativos el abuso de técnicas como la metaprogramación o la implementación automática de patrones de diseño sin una justificación sólida.

Según él, estas prácticas suelen generar código difícil de mantener, propenso a errores silenciosos y problemático para equipos que necesitan colaborar en sistemas complejos.

Lejos de promover un estándar de brillantez individual, el creador de C++ subrayó que la buena programación no es un acto de genialidad sino de claridad. En sus palabras, el mejor código es “el que más fácilmente se puede leer, mantener y evolucionar”, y la legibilidad debe tener prioridad sobre cualquier otra virtud técnica.

El mito del programador “estrella” genera deuda técnica y entornos laborales poco sostenibles, según Stroustrup. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De hecho, advirtió que, en muchos casos, la obsesión por demostrar talento termina generando deuda técnica, sistemas frágiles y un entorno laboral poco sostenible.

Stroustrup se mostró especialmente crítico con el mito del programador “estrella”, aquel que desarrolla soluciones tan complejas que solo él puede entenderlas. “En un entorno profesional, la genialidad que no puede explicarse es más un problema que una virtud”, afirmó, al tiempo que reivindicó valores como el trabajo en equipo, la coherencia del diseño y la estabilidad del código.

Para él, elegir la simplicidad no es renunciar a la inteligencia, sino ejercer una forma de ética profesional.

Stroustrup critica la dependencia de internet entre los programadores

En una conferencia dictada en la Universidad de La Laguna, en España, Stroustrup volvió a plantear una alerta, esta vez dirigida a quienes están comenzando en el mundo de la programación. Allí criticó con dureza la idea de que es posible formarse completamente como programador únicamente a partir de tutoriales online.

El riesgo de materiales erróneos en internet afecta la formación de nuevos desarrolladores, señala el creador de C++. (Imagen ilustrativa Infobae)

“No puedes aprender a programar por internet”, dijo con énfasis el científico danés, advirtiendo sobre la gran cantidad de material erróneo o desactualizado que circula en la red.

En su análisis, el riesgo no está solamente en la calidad de los contenidos, sino también en la falsa sensación de dominio que pueden generar ciertos cursos rápidos. Stroustrup sostuvo que muchos aspirantes a desarrolladores se exponen a errores costosos para su carrera por confiar en guías incompletas o metodologías superficiales que no abordan la complejidad real del desarrollo de software.

Como alternativa, recomendó una formación más rigurosa y profunda, basada en textos académicos y recursos especializados. Mencionó en particular dos libros de su autoría: A Tour of C++ y Programming: Principles and Practice Using C++, que están diseñados para ofrecer una comprensión estructurada y progresiva del lenguaje que él mismo creó.