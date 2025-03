Bjarne Stroustrup, creador de C++, advierte el peligro de aprender a programar solo con tutoriales online

En su charla, Stroustrup analizó la resiliencia de C++ en un entorno cambiante, destacando su papel esencial en sectores clave como la inteligencia artificial y las telecomunicaciones - Fotocomposición Infobae (Foto Victor Zavyalov Wikipedia)

Bjarne Stroustrup, reconocido por haber diseñado uno de los lenguajes de programación más influyentes, el C++, se presentó en la Universidad de La Laguna para impartir una conferencia acerca de la evolución de su creación y su relevancia en la programación moderna.

A lo largo de su intervención, Stroustrup ofreció una mirada profunda sobre cómo el lenguaje, que nació en la década de los 80, sigue siendo un pilar fundamental de la informática actual. Sin embargo, más allá de los logros históricos del C++, su mensaje estuvo marcado por una visión optimista y desafiante respecto a su futuro y el de quienes se dedican a la programación.

Qué dijo Stroustrup sobre el aprendizaje por tutoriales

A pesar de la aparición de nuevos lenguajes, Stroustrup aseguró que C++ sigue siendo esencial para los motores gráficos de videojuegos, como los utilizados en Epic Games y desarrollos AAA - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El creador de C++ también advirtió sobre el mito de que el aprendizaje de programación se puede hacer de forma efectiva únicamente a través de tutoriales en línea. En su opinión, la abundancia de información errónea en internet hace que muchos aspirantes a programadores caigan en errores que pueden ser costosos para su desarrollo profesional.

“No puedes aprender a programar por internet”, afirmó el matemático danés.

Para él, la clave no está en seguir tutoriales que muchas veces no están actualizados o que presentan información contradictoria, radica en construir una base sólida de conocimientos. Recomendó el estudio de libros como ‘A Tour of C++’ y ‘Principles and Practice Using C++’, que son recursos fundamentales para comprender a fondo este lenguaje.

Por qué es tan importante el lenguaje C++

A lo largo de su conferencia, Stroustrup dejó claro que C++ sigue siendo el lenguaje de elección para quienes buscan un control preciso de los recursos del sistema, especialmente en sectores de alto rendimiento - (Imagen ilustrativa Infobae)

Stroustrup explicó que, a pesar de la aparición de nuevos lenguajes como Rust o Go, C++ sigue siendo indispensable. Su longevidad en la industria se debe, según él, a la versatilidad del lenguaje, que sigue siendo crucial para una amplia gama de aplicaciones, desde la inteligencia artificial hasta los sistemas operativos y los videojuegos.

De hecho, resaltó que muchos de los desarrollos en inteligencia artificial, incluyendo las herramientas más sofisticadas hoy en día, han sido creadas utilizando C++.

“A pesar de los avances en otros lenguajes, C++ continúa siendo fundamental debido a su rendimiento y flexibilidad”, afirmó Stroustrup. Su intervención fue una defensa de la robustez de C++ frente a los lenguajes más modernos que, aunque útiles en ciertos contextos, no pueden igualar la capacidad de C++ para gestionar recursos de manera eficiente.

Además de reflexionar sobre el presente y futuro de C++, Stroustrup compartió detalles sobre los orígenes de su creación. En la década de 1980, mientras trabajaba en los laboratorios Bell, identificó la necesidad de un lenguaje que permitiera un control preciso del sistema mientras incorporaba características modernas, como la programación orientada a objetos.

Aunque existen lenguajes más modernos, la versatilidad y eficiencia de C++ le permiten mantenerse relevante en áreas de alta demanda como la inteligencia artificial, los videojuegos y las finanzas - (Imagen ilustrativa Infobae)

En su opinión, el mayor desafío en el diseño de C++ no fue la creación del lenguaje en sí, sino la tarea de convencer a los programadores de su utilidad, especialmente sin el respaldo de un equipo de marketing o grandes presupuestos. A pesar de estos desafíos iniciales, C++ logró consolidarse como un referente para el desarrollo de software de alto rendimiento.

Stroustrup recalcó que los programadores del futuro deben estar preparados para lidiar con lenguajes en constante evolución. Sin embargo, destacó que la capacidad de C++ para evolucionar y adaptarse lo ha mantenido relevante durante más de 40 años.

“La evolución de C++ demuestra que los lenguajes pueden cambiar y mejorar sin perder su esencia”, comentó el danés, subrayando que el lenguaje ha logrado mantenerse a la vanguardia de las necesidades tecnológicas al integrar nuevas características sin sacrificar su eficiencia.

C++ no solo es relevante para la inteligencia artificial o los sistemas operativos, también para el mundo de los videojuegos, donde sigue siendo uno de los lenguajes más populares para la creación de motores gráficos de alto rendimiento.

Empresas como Epic Games, con su famoso motor Unreal Engine, y desarrolladores de juegos AAA siguen confiando en C++ para crear experiencias interactivas de gran escala.

Qué es C++

C++ es un lenguaje de programación de alto rendimiento que combina características de la programación orientada a objetos con la eficiencia del lenguaje C. Ha sido utilizado en áreas que requieren gran control sobre los recursos del sistema, como el desarrollo de sistemas operativos, videojuegos y aplicaciones financieras.

Desde su creación por Bjarne Stroustrup en 1979, C++ ha sido clave en el desarrollo de herramientas complejas y potentes, y sigue siendo una de las opciones más populares entre los programadores de todo el mundo.